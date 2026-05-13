【ポンプ内蔵×位置追跡】もう失くさない！旅行や出張に最適な圧縮バッグの決定版！5月27日（水）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】5月27日（水）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/934589/view(https://camp-fire.jp/projects/934589/view)

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1.ポンプ、もう失くさない

本体にポンプを内蔵。あの小さなポンプを探す時間、なくす心配から完全に解放されます。充電式で場所を選ばず、ボタンをワンプッシュするだけで、数十秒で圧縮完了。充電端子はABS樹脂製のキャップで保護。ほこりや水しぶきからしっかりガードします。旅先で「ポンプがない！」というストレスとは、もうおさらばです。

1. 2秒長押しで電源が入り、自動排気を開始します。

2. 排気が完了したら、1秒押しで電源が切れます。

2.荷物、もう迷子にしない

バッグについた追跡タグが、iPhoneの「探す」アプリ、Androidの「Google の Find Hub

」アプリと連携。預け入れ荷物が空港のどこにいるか、ホテルに置き忘れた時も、スマホで居場所を世界中でリアルタイム確認できます。大切な荷物の紛失リスクを大幅に減らします。

・ 離れたら通知：バッグがスマホから離れると自動で通知。うっかり置き忘れを防止します。

・ 呼び出し機能：バッグが見つからない時は、アプリから「サウンドを再生」ボタンをタップ。バッグについた追跡タグが音を発するから、スーツケースの中やホテルの部屋の隅に隠れていてもすぐに見つかります。

3.家族旅行も、余裕で収納

容量はなんと43.2L。数週間分の着替えがすっぽり入ります。さらに、上面が大きく開くフルオープン設計だから、大きな衣類も折りたたむ手間なく、どんどん詰め込めます。奥のものも取り出しラクラク。使わない時は、クローゼットで羽毛布団やブランケットの収納にも大活躍します。

4.かさばる衣類が、10分の1に

強力なポンプで空気を一気に吸引。ダウンジャケットなどのかさばる衣類は、最大90%も体積カット。圧縮後はスーツケースに驚きの余裕が生まれ、旅先で買ったお土産を入れるスペースも確保できます。「荷物が増えてスーツケースが閉まらない…」という不安や、追加で発生する超過手荷物料金の心配からも解放されます。

※収納するものにより圧縮率は異なります。約50%～90%の範囲で効果を発揮します。

5.水もニオイも、徹底ブロック

高機能素材と気密性の高いファスナーを採用。外部からの水の侵入を防ぐだけでなく、濡れた水着やレインウェアの水漏れもしっかりブロック。さらに、高い密封性が気になるニオイの移りを防ぎ、ホコリも寄せつけません。ビーチから温泉、アウトドアまで、あらゆるシーンで衣類を清潔に守ります。

6.何度でも、あなたの相棒に

本体はわずか0.37kg。使わない時はコンパクトに折りたためるから、持ち運びも収納も場所を取りません。厚手で耐摩耗素材を採用。重い荷物を入れても型崩れしにくく、頻繁な旅行・出張での出し入れや、機内持ち込みでの使用にも耐えます。

前面の透明窓で中身がひと目でわかるから、何を入れたか忘れがちな旅行中もサッと確認できます。持ち運びに便利な持ち手付きで、スーツケースから取り出す時やクローゼットでの収納もラクラクです。

何年でも繰り返し使えるから、一生モノの旅の相棒になります。

シーンを選ばない、頼れる1つ

・旅行では、1週間分の衣類もギュッと圧縮。スーツケースに驚きの余裕が生まれ、お土産を買うスペースも確保できます。追跡機能付きだから、ホテルに置き忘れてもスマホですぐ発見。

・ジムやヨガスタジオでは、汗で濡れたウェアやシューズをそのまま収納。他の荷物を汚さず、ニオイも気になりません。

・ビジネスシーンでは、大切な書類やノートPCを防水ケース代わりに。突然の雨から守り、安心して持ち運べます。

・家庭では、衣類を圧縮してクローゼットや壁収納のスペースを一気に拡大。かさばる羽毛布団もスッキリ収まります。

・アウトドアやキャンプでは、寝袋やダウンジャケットをコンパクトに圧縮。さらに防水性能が、突然の雨天や地面の湿気から中身を守ります。

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【ポンプ内蔵×位置追跡】旅行や出張に最適な圧縮バッグ 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YGetaOlUS-w ]

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/934589/view(https://camp-fire.jp/projects/934589/view)

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