アプリリア 2026年モデル RS 457、SR GT 200 Sport、SX 125に新グラフィックを導入して発売

ピアッジオ グループ ジャパン株式会社

ピアッジオグループジャパン株式会社 （本社：東京都港区芝2丁目、代表取締役 レルヒ・M・健治）は、アプリリアのアーバンスポーツシリーズ『RS 457』・『SR GT 200 Sport』・『SX 125』に2026年モデルとして新たなカラーを導入し、全国のアプリリア正規販売店にて販売を開始いたしました。

また、これらの新グラフィックモデルを含むアプリリアのアーバンスポーツモデルのRS 457・SR GT 200・RX 125・SX 125をご成約で、アプリリア純正のオープンフェイスヘルメットをプレゼントするキャンペーンを実施し、新たに始まるアプリリアとの楽しいライディング体験を、安全性と快適性の面でサポートします。

RS 457 GP ReplicaRS 457 コーラルスネークブルーSX 125 タランチュラブルーSR GT Sport 200 ストリートゴールド- アプリリア RS 457 GP Replica

若いライダーからベテランまで虜にするスポーツバイクRS 457のスペシャルエディションを発表。MotoGPに参戦するRS-GPをインスパイアして装備とグラフィックをアップグレードしています。

RS 457 GP Replicaは、レーシングバイクと同様にクラッチレバーの操作なしでシフトアップとシフトダウンを可能にするクイックシフターと、より強力な制動力を発揮するスポーツフロントブレーキパッドを標準装備する事で、スポーティなライディングにおいてさらに高いパフォーマンスを発揮します。また、シングルシートカバーや、新たにブラック仕上げとなったアルミニウム製フレーム、スイングアーム、ステアリングトップブリッジが、RS 457 GP Replicaの特別感を演出します。

このGP Replicaのカラーリングは、MotoGPに参戦するRS-GPへのオマージュで、光沢のあるブラックと艶消しのブラック仕上げを組み合わせ、aprilia racingのプロトタイプマシンと同じスポンサーグラフィックが施されます。

メーカー希望小売価格 ／ \９３５，０００ （消費税１０％込）

グラフィック ／ レプリカ

専用装備 ／ブラックのフレーム・スイングアーム・トップブリッジ、クイックシフター、シングルシートカバー、スポーツブレーキパッド（フロント）

発売日 ／ 2026年5月13日

出荷開始時期 ／ 2026年8月頃より順次

- アプリリア RS 457

RSの称号をあたえられた生粋のレーシングラインを継承したRS 457は、水冷DOHC 4バルブのパラレルツインシリンダーエンジンと、扱いやすく軽量なアルミニウム合金製フレームに、ライド・バイ・ワイヤや調整可能なトラクションコントロール、3つのライディングモードを備えたフル電子制御パッケージなどの洗練された装備を誇り、スパルタンなルックスとスポーティでいてフレンドリーな走りは、低いシート高やアップライトなライディングポジションとも相まって、スーパースポーツという枠に収まらない新たな楽しみを提供します。新たに導入した新色：コーラルスネークブルーは、アプリリアらしいレッドに疾走感あふれる鮮やかなブルーを組み合わせ、アグレッシブなボディラインと軽快な走りを演出します。

メーカー希望小売価格 ／ \８８０，０００ （消費税１０％込）

グラフィック ／ コーラルスネークブルー

発売日 ／ 2026年5月13日

- アプリリア SX 125

本格的なサイズや装備を誇る125ccオフロードバイクRX 125をベースに、前後17 インチホイールにスポーティなロードタイヤを装備したアプリリア SX 125は、最もエキサイティングな 原付2種モデルの 1 つです。機敏で軽量、そして最新のユーロ 5+ 規格に準拠し、クラス最高レベルの出力を実現する 125 cc エンジンの高いパフォーマンスが走る喜びを提供します。2025年にLEDヘッドライトやカラーメーターが与えられ、大きな変更が与えられた当モデルに、ブラックとホワイトの既存グラフィックに加え早くもニューグラフィックを追加導入。アプリリアではこれまでには無い色味のブルーを採用し、ターマックを軽快に走り抜ける貴重な125ccモタードモデルに、新たなラインナップが加わります。

メーカー希望小売価格 ／ \５１７，０００ （消費税１０％込）

グラフィック ／ タランチュラブルー

発売日 ／ 2026年5月13日

- アプリリア SR GT 200 SPORT

アプリリア SR GT は、アプリリア初の「アーバン アドベンチャー」スクーターとして、日常の街乗りの楽しさを再発見できるように設計されているだけでなく、アクティブなライディングポジションとモーターサイクルスタイルのネイキッドバーハンドルによる高いコントロール性、ロングトラベルのサスペンションと高い地上高により、長距離や荒れた路面などの段差を快適に乗り越えることができます。シート下には約25リットル容量の収納スペースを確保し、レッグシールドの内側にはスマートフォンを収納するスペースと、USB電源ポートを内蔵しています。

Aprilia SR GT 200はi-get水冷4 バルブ・174 cc単気筒・電子制御インジェクションエンジンを搭載し、最高出力13 kW（17.4HP）/8,500 rpm、最大トルク16.5 Nm/7,000 rpmを発生るトップクラスのパフォーマンスと、燃料消費量を削減しながら、あらゆる条件下で順応性、加速性、スムーズなライディングを提供する効率性を誇ります。既存のスペースホワイトに加え新たに追加されるグラフィックは、イエローに近いメタリックゴールドにブラックのグラフィックを組合せ、アプリリアのレッドを差し色が上品でスポーティな印象を与えます。

メーカー希望小売価格 ／ \６０５，０００ （消費税１０％込）

グラフィック ／ ストリートゴールド

発売日 ／ 2026年5月13日

- ヘルメットプレゼントキャンペーン実施内容上記新グラフィックのモデルを含む、対象モデルの新車をアプリリア正規販売店にてご成約のお客様に、 アプリリア純正オープンフェイスヘルメットを1つプレゼントいたします。

期間 ／ 2026年5月13日（火）から7月31日（金）までのご成約

対象モデル ／ RS 457、RS 457 GP Replica、SR GT 200、SX 125、RX 125の新車

※ヘルメットのサイズによっては、期間中に在庫がなくなる場合が有ります。ご了承ください。

アプリリアを象徴する 『 a 』のロゴマークを配し、純正ならではのクオリティを誇るシャープなデザインで、スモークのインナーバイザーを備え、機能性、快適性、安全性が高次元でバランスした全排気量対応のオープンフェイスヘルメットです。

カラー ： ブラック/レッド

サイズ ： M、L、XL

メーカー希望小売価格 ： 22,000円（消費税込み）