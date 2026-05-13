【東広島市】147年の歴史を持つ旧竹仁小学校を再生 官民連携による中山間地域の新たな活動拠点へ！

東広島市・マツダ株式会社・株式会社博報堂による「生活デザイン・工学研究所」が廃校となった小学校を再生

東広島市広島県東広島市福富町にある旧竹仁小学校。令和3年3月、147年の歴史に幕を閉じた。

東広島市、マツダ株式会社、株式会社博報堂による「生活デザイン・工学研究所」は、広島県東広島市福富町にある旧竹仁小学校を、「コワーキング＆ワーケーション」・「ものづくりスペース（みんなの工房）」・「交流」・「テナント」などの機能を備えた中山間地域の新たな活動拠点「福富みらいベース」として整備しています。

この整備にあたり、利用に関する意向調査を実施します。

「生活デザイン・工学研究所」とは？

東広島市・マツダ株式会社・株式会社博報堂の三者が、令和3年12月に締結した「生活価値創造に関する連携協定」に基づき、令和4年4月に住民参加型の研究・事業企画プラットフォームとして設立。

地域資源を生かしながら、暮らし方や働き方、学び方の新しい可能性を創出する「みらいの里山プロジェクト」の取り組みを進めている任意団体です。

「生活デザイン・工学研究所」が目指す ”みらいの里山”

生活デザイン・工学研究所では、中山間地域の資源を活用しながら、新たな人の流れや仕事、学び、交流を生み出す持続可能な地域づくりを進めています。

この取り組みでは、主に「里山チャレンジプラットフォーム」と「福富みらいベース」の2つの拠点を軸に、”みらいの里山を創る”「みらいの里山プロジェクト」を展開しています。

▶フィールドワークの拠点「里山チャレンジプラットフォーム」

「みらいの里山プロジェクト」の仕組みと効果

生活デザイン・工学研究所が運営する「福富みらいの森」を拠点に、次世代を担う子どもたちが里山を整備しながら、多様な遊びや学びを体験する取り組みを進めており、これまで延べ400人以上が参加。

近畿大学工学部と連携し設置したツリーハウスや、OECD（経済協力開発機構）による視察など、外部との連携・注目も広がっています。

詳細を見る :https://mirai-satoyama.com/reports

▶新たな生活価値創造の拠点「福富みらいベース」

森の調査を通じて、デジタルを用いた学びを体験森を探検し、活発な遊びを体験近畿大学工学部と連携し設置したツリーハウスOECDの視察（令和8年2月）

令和3年3月に147年の歴史に幕を閉じた旧竹仁小学校をリノベーションし、「自然×テクノロジー×多彩なひと」を掛け合わせた新たな活動拠点として整備を進めています。

里山でのフィールドワークと校舎内での「働く・つくる・交流する」機能を結びつけることで、中山間地域における新たな活動や価値創出につなげることを目指しています。

「福富みらいベース」の施設概要

福富みらいベースの施設構成イメージ（1階）

１階

コワーキング＆ワーケーションスペース（★）、ものづくりスペース（みんなの工房）（★）、

交流スペース（ラウンジ・オープンテラス）

２階

テナントオフィス（9室）（★）、講堂

３階

図工室、理科室、家庭科室、音楽室

★：今回の意向調査の対象

「福富みらいベース」の利用に関する意向をお聞かせください！

主な対象者

回答条件

- 福富みらいベースのテナントオフィス利用に関心のある法人・個人- コワーキングスペースやものづくりスペースの利用を検討している方- 将来的な関わり方を模索している段階の方

所在地、事業規模、法人格の有無は問いません

「すぐに利用する予定はないが、関心はある」という段階でも応募可能

提出方法

次のURLからご回答ください。

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/chiikishinko/1/3/45274.html

提出期限

令和8年7月31日（金）

生活デザイン・工学研究所からのコメント

「みらいの里山プロジェクト」は、我々が運営する「福富みらいの森」と、「福富みらいベース」を活用して、他の地域に無い新たな学びの場と地域の価値を創出し、中山間地域の活性化を目指しています。「福富みらいベース」では、コワーキング、ものづくり、交流などの機能を通じて、地域内外の多様な人が関わる場にしていきたいと考えています。今回の意向調査では、具体的な入居や活用を検討している方はもちろん、「まずは関心がある」という段階の方からの声も歓迎します。多様な視点を今後の運営や活用の検討に生かしていきます。

生活デザイン・工学研究所 所長 西山 雷大

問い合わせ先

東広島市 地域振興部 地域政策課

担 当：山根・田口

電 話：082-420-0401

メール：hgh200401@city.higashihiroshima.lg.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d33889-50-b22c0ecd254150dfea6f5034757ed2e6.pdf