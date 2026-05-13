ペットにも人にもやさしいノンアルコール消臭除菌剤『JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）』、会員登録不要でどなたでも購入可能に。

株式会社RABO

猫様・ワンちゃん専用のサービス『Catlog（キャトログ）』『Pawlinq（パウリンク）』を運営する株式会社RABO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊豫 愉芸子、以下「RABO」）は、ペットにやさしいノンアルコール消臭除菌剤『JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）』について、2026年5月13日（水）より、Catlogオフィシャルストア（https://rabo.cat/catlog/product/catlog-care/james-myartin/）にて会員登録不要でどなたでも購入できるようになったことをお知らせいたします。CatlogやPawlinqをまだご利用いただいていない猫様・ワンちゃんの飼い主さんにも、より気軽にお試しいただけるようになります。

■ 『JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）』について

『JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）』は、ペットにも人にも心地よい「家族との暮らし」を考えた新ケアブランド「Catlogケア」の第一弾商品として、2025年6月に提供を開始したノンアルコール消臭除菌剤です。除菌・消臭に特化したライフスタイルブランド『JAMES MARTIN（ジェームズマーティン）』とCatlogのコラボレーションにより、ノンアルコールで高い消臭除菌効果を実現しました。

100%電解水を用いた特許製法（※）により、原因菌の除菌と消臭をしっかりサポート。香料・アルコール・合成着色料・鉱物油・防腐剤・パラベン・シリコン・紫外線吸収剤・界面活性剤の9つの無添加処方で、猫様・ワンちゃんが舐めても安心の安全基準で製造されています。

※ 株式会社ワンテンスによる特許技術の三室ダブルイン型電気分解（特許番号:5253483）

粗相や嘔吐などのお掃除、トイレ周りのお掃除、お皿やおもちゃの除菌、お気に入りスペースの空間除菌、目元・耳・鼻・あご・肉球・お尻など身体の拭き取りケアなど、ペットとの暮らしの中で生まれるあらゆるお世話の場面でご活用いただけます。また、お部屋に馴染むシンプルなデザインで、リビングや玄関など、気になる場所に置いてご使用いただけます。

実際にJAMES MYARTINを使ったCatlog開発メンバーの声

■ 商品情報

- 商品名：JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）- 価格：2,420円（税込）- 購入方法：- - Catlogオフィシャルストア：https://rabo.cat/catlog/product/catlog-care/james-myartin/- - 商品をカートに入れ、「ログインせず購入」ボタンから購入手続きを進めていただけます- - CatlogもしくはPawlinqをご利用中の方は、「購入手続きへ」ボタンをタップし、CatlogIDまたはPawlinqIDでログインして購入手続きを進めていただけます- 使用の目安：- - 粗相した場所、トイレ、ペット用品などに2～3回- - 家具などについた匂いに3～5回- - ペットがいる空間消臭に5回～（6畳目安）- - ペットの顔やお尻など身体の気になる部分ケアにコットン等に染み込ませて拭き取り- 内容量：500mL- 成分：高機能性電解イオン水- 液性：微酸性- 使用期限：製造年月から3年(製造年月はボトル底面に記載)

今後も、より多くの猫様やワンちゃん、飼い主さんに、安心してご使用いただけるケア用品をお届けしてまいります。

すべては、猫様のために。

■「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlog(R) （キャトログ）

大切な愛猫の一生を、すこやかに。Catlogは、ずっと寄り添います。Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の日々のデータから行動やコンディションを自動的にAIが解析。難しい健康管理をすることなく、愛猫の調子を直感的に把握。日頃の過ごし方や、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛猫との日々に、惜しみない愛情を。Catlogは、猫様と飼い主さんの幸せですこやかな日々をサポートいたします。

■ Catlog関連サイト

Catlog公式サイト：https://rabo.cat/catlog

Catlogアプリを体験する：https://rabo.cat/catlog/demo/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/Catlog_RABO

Instagram：https://www.instagram.com/catlog_rabo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@catlog_rabo

LINE：https://lin.ee/pjWQlUc

悔いなき愛を、きみに。

■ 「愛犬の毎日をテクノロジーで見守る」Pawlinq(TM)（パウリンク）

大切な愛犬との時間を、1秒も無駄にしない。Pawlinqは、ずっと寄り添います。

首輪型デバイスとアプリが連携し、愛犬の日々のデータから行動やコンディションをAIが自動解析。離れている時間も繋がりを感じられる安心感、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛犬に、惜しみない愛情を注ぐすべての飼い主さんへ。Pawlinqは、愛犬との幸せですこやかな日々をサポートいたします。

■ Pawlinq関連サイト

Pawlinq公式サイト：https://rabo.cat/pawlinq/

Pawlinq公式ストア：https://rabo.cat/pawlinq/product/

X（旧Twitter）： https://x.com/pawlinq_rabo (https://x.com/pawlinq_rabo)

Instagram： https://www.instagram.com/pawlinq_rabo (https://www.instagram.com/pawlinq_rabo)

LINE： https://line.me/R/ti/p/@589lwpxd

■ RABOについて

商号：株式会社RABO（RABO, Inc.）

代表者：代表取締役社長 伊豫 愉芸子

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19

設立：2018年2月22日（猫の日）

URL：https://rabo.cat

※「Catlog」および「猫様」は、株式会社RABOの登録商標です。

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