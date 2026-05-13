株式会社ファンヴォイス

株式会社ファンヴォイス、AIが新規開拓営業の初期アプローチを自動化する「AIテレアポシステム」を開発

株式会社ファンヴォイスは、新規開拓営業における架電・一次案内・見込み顧客の分類・通知までをAIで自動化する「AIテレアポシステム」の開発を完了し、自社および一部パートナー企業での本番運用を開始しました。

本システムは、営業先リストを投入するだけで、AIが自動で電話をかけ、顧客の関心度を確認し、反応のあった見込み顧客だけを営業担当者に通知する仕組みです。

これにより、営業担当者は「つながらない電話」「断られる電話」「受付で遮断される電話」から解放され、商談や提案など、人が本来価値を発揮すべき業務に集中できます。





新規営業で最も負担が大きいのは「商談前」の初期アプローチ

新規営業において、多くの企業が課題として抱えているのが、商談以前の初期アプローチです。

相手が興味を持っているかも分からないリストに対して、営業担当者がひたすら電話をかけ続ける。

大半はつながらず、つながっても受付で遮断され、運良く担当者につながっても、名乗った瞬間に断られてしまう。

このような作業に、多くの企業が膨大な時間と人件費を投じています。



特に中小企業やスタートアップでは、営業リソースが限られているにもかかわらず、新規開拓のためには一定数のアプローチを継続しなければなりません。

しかし、実際には営業担当者の多くの時間が、成果につながりにくい「最初の接触」に費やされています。

ファンヴォイスが開発したAIテレアポシステムは、この負担の大きい初期アプローチをAIが担うことで、営業活動全体の効率化を実現するものです。





リスト投入だけで、AIが架電・案内・分類・通知まで自動化

本システムでは、企業が保有する営業先リストを投入するだけで、AIが自動で架電を行います。

AIはあらかじめ設定されたトークシナリオに沿ってサービス内容を案内し、顧客の反応に応じて「興味あり」「資料希望」「案内不要」などの分類を行います。

見込み度の高い顧客が発生した場合は、営業担当者へリアルタイムでメール通知されるため、担当者は鮮度の高いリードに対して、すぐにフォローアップすることが可能です。





基本的な運用フロー

1. 営業先リストを投入

電話番号などのアプローチ先情報を登録します。

2. AIが自動架電

設定されたスケジュールに従い、AIが自動で電話をかけます。

3. AIが一次案内・スクリーニング

自然な音声でサービス概要を案内し、顧客の関心度を確認します。

4. 顧客が希望内容を選択

ガイダンスに従い、プッシュ操作などで希望内容を選択します。

5. AIが自動分類

「興味あり」「資料希望」「案内不要」などに分類します。

6. 営業担当者へリアルタイム通知

見込み度の高い顧客情報をメールで通知します。

これにより、営業担当者はすべてのリストに電話をかける必要がなくなり、AIが選別した「反応のある顧客」に集中して対応できます。





「ロボット感」を抑えた自然な音声で、電話の違和感を軽減

AIによる電話営業で課題になりやすいのが、機械的な音声による違和感です。

「いかにも自動音声」という印象を与えてしまうと、顧客は内容を聞く前に電話を切ってしまう可能性があります。

本システムでは、実際の人間の音声をベースにした合成音声技術を活用し、オペレーターに近い自然な発話を目指しました。

新規営業において、最初の数秒の印象は非常に重要です。

どれほど優れたサービスであっても、第一声で違和感を与えてしまえば、その先の案内を聞いてもらうことは難しくなります。

そのため本システムでは、単に電話を自動化するだけでなく、顧客が自然に案内を聞ける音声品質とトーク設計にこだわっています。





個店営業・法人営業の両方に対応

本システムは、ターゲットに応じてシナリオを最適化できるため、個店向け営業から法人向け営業まで幅広く活用できます。

・個店・小規模事業者向け営業

飲食店、エステサロン、ヘアサロン、整体院、個人事業主など、決裁者に直接つながりやすい業種では、短時間でサービスの魅力を伝え、その場で関心の有無を確認するシナリオが有効です。

たとえば、集客支援、予約システム、決済サービス、業務効率化ツール、採用支援など、店舗経営者向けのサービス案内に活用できます。

・法人向け営業

法人営業において大きな壁となるのが、受付突破です。

本システムでは、AIが受付担当者に対して用件を簡潔に伝え、担当者への伝言依頼や資料送付の承諾取得を行うシナリオを構築できます。

営業担当者が精神的な負担を感じやすい受付対応や初回接触をAIが担うことで、人は確度の高い企業への追客や商談に集中できます。





AIが「不毛な初期接触」を担い、人は「価値ある商談」に集中する

従来のテレアポでは、営業担当者の多くの時間が「つながらない」「断られる」「担当者不在」といった、成果につながりにくい工程に費やされていました。

AIテレアポシステムの価値は、この負担の大きい工程をAIに任せられる点にあります。

人がすべての電話をかけて見込み客を探すのではなく、AIが広く初期接触を行い、反応のあった顧客だけを人に引き継ぐ。

これは、営業担当者の努力量に依存した営業から、仕組みによって見込み顧客を拾い上げる営業への転換です。





見込み顧客が発生した瞬間に通知。リードの鮮度を逃さない

営業において、見込み顧客の鮮度は非常に重要です。

顧客が興味を示した直後にフォローできるかどうかで、その後の商談化率や成約率は大きく変わります。

本システムでは、見込み顧客が発生したタイミングで、営業担当者へ即時メール通知を行います。

通知される主な内容

* 電話番号

* 対応日時

* 顧客の選択内容

* 興味あり／資料希望／案内不要などの分類情報

* 必要に応じた追加情報

これにより、営業担当者は「誰に、どのタイミングで、どの内容でフォローすべきか」を把握した状態で対応できます。

AIによる一次対応と、人によるフォローアップを連携させることで、機会損失を最小限に抑えます。





導入によって期待できるメリット

本システムの導入により、企業は以下のようなメリットを期待できます。

・初期アプローチの自動化

営業担当者が大量のリストに対して一件ずつ電話をかける必要がなくなります。

・営業担当者の精神的負担を軽減

断られ続ける電話や受付対応によるストレスを減らし、商談や提案に集中できる環境をつくります。

・少人数でもアプローチ数を拡大

限られた営業人員でも、AIによって一定量の初期接触を継続できます。

・見込み顧客への集中

反応のあった顧客だけに人が対応することで、営業効率を高めます。

・人件費・外注費の最適化

テレアポ業務にかかる人件費や外注費を抑えながら、安定したリード獲得体制を構築できます。





想定される活用領域

本システムは、幅広いBtoB・BtoC領域で活用できます。

個店・小規模事業者向け

* 飲食店向けサービス

* エステ・ヘアサロン向けサービス

* 整体院・治療院向けサービス

* 個人事業主向けサービス

* 店舗集客支援

* 予約システム

* 決済サービス

* 業務効率化ツール

法人向け

* SaaS営業

* 採用支援サービス

* 補助金・助成金コンサルティング

* 広告・集客支援

* DX導入支援

* 業務改善サービス

* 法人向け研修サービス

* BtoBマーケティング支援

特に、「まずは広く市場に案内したい」「資料送付の承諾を効率的に得たい」「営業担当者に確度の高いリストだけを渡したい」といったニーズに適しています。





開発の背景

株式会社ファンヴォイスは、これまでコールセンター運営や通販事業者向けの顧客対応支援を行ってきました。

その中で、多くの企業が抱える共通課題として見えてきたのが、新規開拓営業における初期アプローチの負担です。

営業担当者が本来力を発揮すべきなのは、顧客の課題を理解し、最適な提案を行い、信頼関係を築く場面です。

しかし現実には、その前段階である「つながらない電話」や「断られる電話」に多くの時間とエネルギーが使われています。

この構造を変えるために、ファンヴォイスではAIを活用した新しい営業支援システムの開発を進めてきました。

AIが重たい初期接触を担い、人が価値ある提案に集中する。

それが、今回開発したAIテレアポシステムの基本思想です。

代表コメント

新規開拓営業において、営業担当者が最も消耗するのは、商談そのものではなく、その前にある大量の初期アプローチです。

・つながらない電話をかけ続ける。

・受付で断られる。

・興味のない相手に何度も説明する。

この工程をすべて人が担い続けるのは、企業にとっても営業担当者にとっても大きな負担です。

私たちは、AIによって営業担当者を不要にしたいわけではありません。

むしろ、人が本来やるべき仕事に集中できる環境をつくりたいと考えています。

AIが最初の一歩を担い、人は興味を持ってくれたお客様と向き合う。

そのほうが、営業担当者にとっても、お客様にとっても、より良い営業体験になるはずです。

AIテレアポシステムを通じて、営業という仕事の負担を減らし、営業の価値そのものを高めていきたいと考えています。





今後の展開

今後は、自社およびパートナー企業での運用データをもとに、トークシナリオ、音声品質、通知内容、分類精度の改善を進めていきます。

ファンヴォイスでは、AIとコールセンター運営の知見を組み合わせ、企業の営業活動を支援する新しいサービスとして、本システムの提供を進めてまいります。

サービス概要

サービス名：AIテレアポシステム

提供会社：株式会社ファンヴォイス

主な機能：

* 営業先リストの投入

* AIによる自動架電

* 自然音声によるサービス案内

* 顧客のプッシュ操作による意思確認

* 興味あり／資料希望／案内不要などの自動分類

* 見込み顧客発生時のメール通知

* 個店営業・法人営業向けシナリオ設計

対象企業：

* 新規開拓営業を効率化したい企業

* テレアポ業務の負担を減らしたい企業

* 営業人員が限られている中小企業

* 商談数を増やしたいスタートアップ

* 営業DXを進めたい法人企業

* BtoB／BtoC向けに電話営業を行う企業





会社概要

会社名：株式会社ファンヴォイス

事業内容：コールセンター運営、AIシステム開発、通販支援、EC関連事業

所在地：〒062-0921 北海道札幌市豊平区中の島1条4丁目6-10 セントアイ14-1階

代表者：須田 宣彦

URL：https://x.gd/o0NGx



お問い合わせ先

株式会社ファンヴォイス

AIテレアポシステム担当

メール：info@m-fanvoice.com

電話：050-3000-5953

URL：https://x.gd/o0NGx