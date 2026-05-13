宇宙開発の現場に挑戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根の秦精工と吉川製作所が世界初のエンジン部品に挑戦

秦精工株式会社

秦精工株式会社（本社：島根県安来市）と株式会社吉川製作所（本社：島根県出雲市）は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が進める次世代電気推進機「大気吸入型イオンエンジン軌道上実証システム（ABIE-X、エイビーエックスと呼称）」向けのインテーク部品の加工を担当しました。本プロジェクトは、JAXAが発行したABIE-Xの技術紹介記事にも掲載されている、宇宙空間で燃料を現地調達する世界初のエンジン技術です。

【JAXAホームページ引用】

【URL】https://www.satnavi.jaxa.jp/ja/project/abie-x/index.html

ABIE-Xとインテーク部品の重要性

ABIE-Xは、宇宙空間にわずかに存在する大気を集め、燃料としてイオンエンジンを駆動する次世代推進システムです。従来の人工衛星は地上で燃料を積み込みますが、ABIE-Xは宇宙で燃料を「現地調達」できる世界初の仕組みであり、超低高度軌道（VLEO）での長期間運用や惑星探査の未来に貢献する技術として注目されています。

インテーク部品は、宇宙船に大気を取り込む“入り口”として、推進性能の要となる部品です。部品の精度や形状が推進効率に直結するため、精密加工技術の重要性は極めて高いと言えます。

担当した精密加工

旋盤による特殊加工については、2社がそれぞれの得意領域を分担して対応しました。この部品には、表面にネジのようなギザギザ（特殊な刃形状）があり、これが宇宙空間で大気を効率よく集めるために重要な役割を果たします。

部品形状や精度の決定は、JAXAや設計会社、秦精工で協議しながら進めました。設計会社が作った図面をもとに、加工現場の観点で調整点や改善点を提案し、最終的に加工可能かつ性能を満たす形状に仕上げました。

薄肉円筒部品への対応

薄い円筒形状であるため、加工時の力や熱によって変形が生じやすく、高い精度を確保することが課題でした。そのため、把持方法や加工条件の調整を行い変形を抑えながら安定した加工を実現しました。

専用工具を用いた精密加工

特殊形状であり、表面の滑らかさも必要のため市販工具では加工できません。

そのため、外部製作の専用工具を使用し、高精度旋盤加工を実施しました。

試作品の作製と評価

ギザギザの間隔（ピッチ）がどの程度が適正か確認するための試作品も担当しました。

また、部品は最終的に組立品として使用されるため、組立性確認の試作も行いました。

加工条件の最適化や性能確認を行い、完成品としての品質を確保しました。

なお、品質(ギザギザの精度と滑らかさ)の評価や加工方法の検討については、

島根県産業技術センターに技術支援をいただき各種形状評価装置などを活用し実施しました。

本加工と納品

試作で形状および組立性の確認を行った後、本番品の高精度加工を実施し、複数の構成部品を組立てて完成品としました。

最終製品は組立完了状態で納品され、宇宙環境下での使用を前提に高い品質要求に対応しています。

技術力とやりがい

今回のプロジェクトで加工した部品は、宇宙空間で実際に使われるABIE-Xの一部です。作業中は小さな部品に見えても、宇宙で役割を果たすことを考えると、一つひとつの工程に大きな意味があります。

私たちは今後も、精密加工技術を磨きながら、宇宙開発や最先端技術に挑戦し続けます。

未経験からでも、世界に挑む技術者になれるフィールドがここにあります。

今後の取り組みと展望

私たちは、ABIE-Xのインテーク部品加工で培った精密加工技術を活かし、今後も宇宙開発や先端産業への貢献を目指します。精密加工と設計連携のノウハウを発展させ、次世代宇宙ミッションの成功に向けて挑戦を続けます。

秦精工株式会社について

事務所棟・第８工場事務所棟玄関

社名：秦精工株式会社

本社所在地：〒692-0023 島根県安来市黒井田町691番地

代表取締役：秦 友宏

設立： 1970年3月6日

資本金：1,500万円

事業内容： エジェクタピン、及び、特殊鋼精密機械加工部品の製造

HP： https://hadaseikou.co.jp/

【本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先】

秦精工株式会社 総務部 荒川 伸次

TEL：0854-22-3774（または携帯：080-6785-9039）

MAIL：shinji_arakawa@hadaseikou.co.jp

株式会社吉川製作所について

工場外観

社名：株式会社 吉川製作所

本社所在地：〒693-0032 島根県出雲市下古志町769-9

代表取締役：吉川 榮一

設立： 1967年5月20日

事業内容： 電機機械部品加工、及び、自動機・省力化機械部品加工

HP：https://yoshikawa-mfg.jp/

【本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先】

株式会社吉川製作所 常務取締役 吉川昌樹 （不在時対応：推進役 武田利久）

TEL：0853-22-5958

MAIL：m.yoshikawa@yoshikawa-mfg.jp （不在時対応：info@yoshikawa-mfg.jp）