キャンプ・防災・日常使いに対応する多機能ライト「ouTask TD2」、Makuakeで5月19日まで公開中

瀛石商社株式会社

瀛石商社株式会社は、多機能ポータブルライト「ouTask TD2」を応援購入サービス「Makuake」にて公開しています。本プロジェクトは2026年5月19日まで実施予定です。

ouTask TD2は、キャンプや車中泊、防災、夜間作業、日常照明など、さまざまなシーンで活用できる自立式の多機能ライトです。明るさだけでなく、設置のしやすさ、角度調整、持ち運びやすさを備え、屋外から室内まで幅広い用途に対応します。

■ キャンプ・車中泊・防災まで、1台で使い分けられるライト

近年、キャンプや車中泊といったアウトドア需要に加え、停電や災害時に備える防災用品への関心も高まっています。照明には単なる明るさだけでなく、設置場所に合わせた使いやすさ、持ち運びやすさ、長時間利用への対応が求められています。

ouTask TD2は、こうした日常とアウトドアの両方のニーズに対応するために設計されたポータブルライトです。テーブル上に置いて使うだけでなく、必要な場所に取り付けたり、照らしたい方向へ角度を調整したりすることで、シーンに応じた照明環境をつくることができます。

■ ouTask TD2の主な使用シーン

ouTask TD2は、以下のようなシーンでの活用を想定しています。

・キャンプサイトでのテーブルライトやメインライトとして

・車中泊や夜間の荷物整理時の照明として

・停電時や災害時の防災ライトとして

・夜釣りや屋外作業時の補助照明として

・室内での読書、作業、間接照明として

アウトドア専用のライトとしてだけでなく、日常生活の中でも使いやすい設計により、家庭内の備えや非常時の照明としても活用できます。

■ 置く・貼る・向ける。使う場所に合わせて設置しやすい構造

ouTask TD2は、自立式の構造に加え、設置場所に応じて使い分けやすい設計を採用しています。キャンプサイトのテーブル上、車内、屋内の作業スペース、停電時の室内など、さまざまな場所で必要な方向へ光を届けることができます。

また、明るさや色温度の調整に対応しており、アウトドアでの実用的な照明から、室内で落ち着いた雰囲気をつくる照明まで、用途に合わせて使い分けられます。

■ 明るさと光の質にも配慮

ouTask TD2は、最大1500ルーメンの明るさに対応し、色温度は2000K～7000Kの範囲で調整できます。暖かみのある光から作業向けの明るい光まで、利用シーンに合わせて選択できます。

さらに、CRI90に対応しており、自然な色味を再現しやすい光で、キャンプや車中泊だけでなく、室内作業や日常使いにも適しています。

■ Makuakeプロジェクトについて

多機能ポータブルライト「ouTask TD2」は、応援購入サービス「Makuake」にて公開中です。

プロジェクト名：

防災も、日常も、アウトドアも。自立式多機能照明「ouTask TD2」

実施期間：

2026年5月19日まで

プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/eisekishosha_outask_td2/

※詳細な仕様、リターン内容、配送予定などはMakuakeプロジェクトページをご確認ください。

■ 今後の展開

瀛石商社株式会社は、Makuakeプロジェクト終了後、支援者への配送準備を進めるとともに、ouTask TD2の日本国内での一般販売および販路展開に向けた準備を進めてまいります。

今後も、アウトドア、防災、日常生活のさまざまな場面で活用できる海外ブランド製品を日本市場に届けてまいります。

■ 瀛石商社株式会社について

瀛石商社株式会社は、海外ブランド製品の日本市場展開を行うブランド運営会社です。現在、ドイツ発の次世代ウォーターバトルブランド「SPYRA」および多機能アウトドアライトブランド「ouTask」などの輸入・販売・マーケティングを行っています。

Makuake、Amazon Japan、公式ECサイト、SNS、オフラインチャネルを通じて、デザイン性と機能性を兼ね備えたプロダクトを日本の生活者に届けています。

会社名：瀛石商社株式会社

事業内容：海外ブランド製品の日本市場展開、輸入販売、EC運営、ブランド代理事業

公式サイト：https://spyraasia.com/

Makuakeプロジェクト：https://www.makuake.com/project/eisekishosha_outask_td2/

本件に関するお問い合わせ：

LINE：@spyraasia

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