The Worldfolio、コンサルティング部門「Worldfolio Global Services（WGS）」を本格始動

THE WORLDFOLIO PTE LTD

The Worldfolioは、同社のコンサルティング部門であるWorldfolio Global Services（以下、WGS）の本格始動を発表しました。WGSは、グローバルコミュニケーション、海外市場参入支援、サステナビリティ・ESGアドバイザリーの3領域を中心に、アジア、欧州、その他国際市場での事業展開を目指す企業を支援します。あわせて、WGSの公式ウェブサイトも公開しました。

公式サイト：https://wglobalservices.com/en(https://wglobalservices.com/en)

WGSの本格始動は、The Worldfolioが過去2年間にわたり、プロジェクト単位で実施してきた海外市場参入およびコミュニケーション支援を基盤とするものです。これまで同社は、商業面での市場参入戦略、海外パートナー候補の特定、国際的なリブランディング、IR・投資家向けコミュニケーション支援、サステナビリティ・コミュニケーション、市場インテリジェンスなどのプロジェクトを通じて、クライアント企業の海外展開を支援してきました。

これらの取り組みに対するクライアントからの前向きな評価と、国際展開における実務的な支援ニーズの高まりを受け、The Worldfolioはこれまでの活動をWGSとして正式なコンサルティング部門へと発展させました。

WGSの立ち上げにあたり、The Worldfolioは他のコンサルティング会社およびアドバイザリーグループで経験を積んだ人材を採用し、戦略、分析、商業開発に関する専門性を強化しました。また、WGSはコンサルティング、コミュニケーション、サステナビリティ、事業開発、各産業分野にまたがる30名超の専門家およびパートナーのネットワークを活用し、各企業の市場、業界、戦略課題に応じた支援を提供します。

WGSの3つの主要サービス領域

グローバルコミュニケーション

WGSは、企業の海外向け広報・PR、広告・プロモーション、ブランドメッセージ開発、キャンペーン設計、デジタルコミュニケーション、ローンチ資料制作、IR・投資家向けコミュニケーション、各種ステークホルダー向け資料の企画・制作を支援します。

各国・地域の市場特性や受け手に合わせ、企業の強み、事業価値、技術、サービス、成長ストーリーを分かりやすく伝えるためのコミュニケーション施策をサポートします。

海外市場参入・商業開発

WGSは、企業が海外市場へ参入または事業拡大する際に必要となる市場調査、市場ポジショニング、パートナー候補の特定、ステークホルダー分析、商業戦略、事業開発を支援します。

アジア企業の欧米市場への展開に加え、欧米企業による日本、韓国、東南アジアをはじめとするアジア市場への参入・成長支援にも対応します。

サステナビリティ・ESGアドバイザリー

WGSは、企業のサステナビリティ戦略、ステークホルダーコミュニケーション、環境対応、ESG関連情報開示およびレポーティングを支援します。

投資家、取引先、顧客、規制環境からの期待が高まる中、企業が国際的な信頼性を高め、持続的な成長に向けた取り組みを適切に発信できるようサポートします。

コメント

「海外展開を進める企業に必要なのは、単なる認知度の向上だけではありません。新しい市場を理解し、信頼を築き、適切なパートナーを見つけ、自社の価値を明確に伝えるための実務的な支援が求められています」と、WGS Head of StrategyのArthur Menkes（アーサー・メンケス）は述べています。「Worldfolio Global Servicesの本格始動により、The Worldfolioが培ってきた経営層へのアクセス、市場インテリジェンス、国際コミュニケーションの経験を、国境を越えて成長を目指す企業のための体系的なアドバイザリー・プラットフォームとして提供していきます。」

WGSの公式ウェブサイトでは、同部門のサービス内容、専門領域、クロスボーダー支援に対するアプローチを紹介しています。

公式サイト：https://wglobalservices.com/en(https://wglobalservices.com/en)

Worldfolio Global Services（WGS）について

Worldfolio Global Services（WGS）は、The Worldfolioのコンサルティング部門です。グローバルコミュニケーション、海外市場参入、商業戦略、サステナビリティ・ESGアドバイザリーを通じて、企業の国際展開を支援しています。The Worldfolioが有する国際メディア経験、経営層へのアクセス、市場インテリジェンスを基盤とし、30名超の専門家およびパートナーのネットワークを活用しています。

The Worldfolioについて

The Worldfolioは、メディアおよびコミュニケーション企業です。大手国際メディアとの協業を通じた高品質なコンテンツの制作・配信に加え、ビジネスリーダーへのインタビューを中心とするニュースサイト www.theworldfolio.com を運営しており、年間100万人以上の読者を有しています。また、これまで培ってきた知見を活用し、グローバルコミュニケーションおよび海外市場参入支援に関するコンサルティングサービスも提供しています。

お問い合わせ先

Consulting Department, WGS

The Worldfolio PTE LTD

info@wglobalservices.com

pr@theworldfolio.com

https://wglobalservices.com/en