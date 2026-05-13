『Livin’GLIDE』シリーズ最新モデル『Livin’GLIDE N-VAN』登場。広い空間設計を継承し、幅広い趣味に対応する多彩なレイアウトが魅力の軽キャンパーを発売
目指したのは、とにかく広い空間！更にN-VANの車両高を活かした収納力と多彩なレイアウトをプラスしました。
株式会社クレストビークル（本社：岡山県都窪郡早島町早島3490番地1、代表取締役：赤木一憲）は、ハイスペックな電装装備と広々とした室内空間を備えた「Livin’GLIDE」シリーズの最新モデル『Livin’GLIDE N-VAN』を発表しました。『Livin’GLIDE』シリーズで好評を得た洗練されたインテリアを継承しつつ、幅広い趣味に対応する多彩なレイアウトを実現しています。
モノトーン基調に包まれた対面レイアウト空間は、まさに モダンリビング。テーブルポールの高さは自由に調節可能。
スイートルームの寝室を思わせる広大なベッド空間（回転スイベルシート展開時：縦1820mm、横1140mm）
【Livin’GLIDE N-VANの主な特徴】■釣り道具も、自転車も余裕。広大なラゲッジ × 多彩なレイアウトを実現
N-VANならではの高さを活かした設計により、ゆとりある広い空間と高い収納力を両立。ソロでも2人でも使いやすい、多彩なレイアウトを実現しました。
さらに、回転スイベルシート（オプション）を装着することで、広大なベッド空間を展開可能。ベッドサイズは、回転スイベルシート展開時で縦1,820mm×横1,140mmを確保しています。
大容量ポータブル冷蔵庫や自転車の収納はもちろん、釣り道具やサーフボードなどの長尺物も余裕をもって積載可能。幅広い趣味やアウトドアシーンに対応する、使い勝手の高いラゲッジ空間に仕上げています。趣味から日常使いまで、幅広いシーンで活躍する一台です。
趣味をそのまま積める、余裕のロングラゲッジ
自転車も搭載できるラゲッジレイアウト
サーフボードや釣り道具、大型クーラーボックスも収納できる広々ラゲッジスペース
普段使いから旅、趣味にまで様々なシーンで最適なレイアウトが可能
まるでリビングのような広々対面レイアウト
■完全格納型12Vクーラーを標準装備。上質な“走るリビング”を実現
完全格納型12Vクーラーを標準装備し、快適性とデザイン性を両立。未使用時は本体を視界から隠すことで、車内空間の美しさを保ち、リビングのように心地よい空間へと仕上げています。
天井には4か所のLED照明を配置し、タッチ操作による無段階調光と個別ON/OFFに対応。シーンに合わせた最適な明るさを演出します。
さらに、各種スイッチ類は曲線美を意識したオーバーヘッドパネルへ集約。機能性と意匠性を両立し、モノトーンを基調とした上質な室内空間を演出しています。
左右上部には間接照明を配置しモダンなインテリアを演出
使用しない時は12Vクーラーの存在を消す洗練されたビルトイン家具
標準装備の12Vクーラーはパネルを外して使用
パネルをたたんで装着することも可能。
天井に4か所のLED照明を配置し、タッチ式で無段階調光が可能
曲線美が際立つ木目パネルにスイッチを集約
■ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー最大500Ah対応。家電も使える快適な車中泊
ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー200Ah（2,400Wh相当）をはじめ、正弦波インバーター2,000W、走行充電50A、外部充電20Aなど、高性能な電装装備を標準搭載。電源システムは2段構成の専用BOX内にスマートに収納しています。
さらに、ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは最大500Ah（6,000Wh相当）まで増設可能。長旅や連泊でも安心して家電を使用でき、快適な車中泊環境を実現します。
上段に、正弦波2,000Wインバーター／走行充電50A／外部充電20A／各種ブレーカー・ヒューズ配線一式など、ハイスペックな電装装備を標準搭載
下段に、ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー200Ahを標準搭載。最大500Ahまで増設可能
電圧・残量・電流値をひと目で確認できる多機能バッテリーモニター
USB／USB Type-C／コンセント2口を左右後方に装備。左後方には12Vソケットも搭載
製品概要
■商品名：Livin’GLIDE N-VAN（リビングライド エヌバン）
■発売日：2026年4月1日
■販売価格：3,498,200円（税込）～ ※グレード・仕様により異なります
■販売場所：クレストビークル販売店
▼公式ホームページ
https://crest-v.com/
Livin’GLIDE N-VAN 商品ページ
Livin’GLIDE N-VAN| クレストビークル(https://crest-v.com/products/livinglide-n-van/)
担当者コメント
[代表取締役 赤木 一憲]
目指したのは、ゆとりある広い空間です。さらにN-VANの車内高を活かした設計を取り入れ、収納力も高めました。
『Livin’GLIDE N-VAN』は、同シリーズで好評を得たインテリアを継承しつつ、幅広い趣味に対応する多彩なレイアウトを採用しています。
ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーはシリーズ共通で最大500Ahまで搭載可能とし、快適な車中泊を支える電源環境を確保しました。さらに、N-VANの特長を活かしたラゲッジスペースは、大容量ポータブル冷蔵庫や自転車の収納にも対応。釣り道具やサーフボードなどの長尺物も、余裕をもって積載できます。
ソロでも、2人でも。休日が待ち遠しくなる、フレキシブルなキャンパーに仕上げました。
今後の展開
クレストビークルは、「機能とデザインを兼ね備えたキャンピングカー」を掲げ、快適性と実用性を追求した軽キャンパーの開発に取り組んでいます。
今後は、「Livin’GLIDE」シリーズを軸にラインアップを拡充し、多様化するアウトドアニーズに応えるモデル開発を推進。従来の枠にとらわれない自由な発想と高い設計力で、新たな価値を持つ軽キャンピングカーを提案してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社クレストビークル
TEL：086-441-3396
FAX：086-441-3397
E-mail：info@crest-v.com
URL：https://crest-v.com/