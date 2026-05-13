『Livin’GLIDE』シリーズ最新モデル『Livin’GLIDE N-VAN』登場。広い空間設計を継承し、幅広い趣味に対応する多彩なレイアウトが魅力の軽キャンパーを発売

株式会社クレストビークル目指したのは、とにかく広い空間！更にN-VANの車両高を活かした収納力と多彩なレイアウトをプラスしました。

株式会社クレストビークル（本社：岡山県都窪郡早島町早島3490番地1、代表取締役：赤木一憲）は、ハイスペックな電装装備と広々とした室内空間を備えた「Livin’GLIDE」シリーズの最新モデル『Livin’GLIDE N-VAN』を発表しました。『Livin’GLIDE』シリーズで好評を得た洗練されたインテリアを継承しつつ、幅広い趣味に対応する多彩なレイアウトを実現しています。

【Livin’GLIDE N-VANの主な特徴】

モノトーン基調に包まれた対面レイアウト空間は、まさに モダンリビング。テーブルポールの高さは自由に調節可能。スイートルームの寝室を思わせる広大なベッド空間（回転スイベルシート展開時：縦1820mm、横1140mm）■釣り道具も、自転車も余裕。広大なラゲッジ × 多彩なレイアウトを実現

N-VANならではの高さを活かした設計により、ゆとりある広い空間と高い収納力を両立。ソロでも2人でも使いやすい、多彩なレイアウトを実現しました。

さらに、回転スイベルシート（オプション）を装着することで、広大なベッド空間を展開可能。ベッドサイズは、回転スイベルシート展開時で縦1,820mm×横1,140mmを確保しています。

大容量ポータブル冷蔵庫や自転車の収納はもちろん、釣り道具やサーフボードなどの長尺物も余裕をもって積載可能。幅広い趣味やアウトドアシーンに対応する、使い勝手の高いラゲッジ空間に仕上げています。趣味から日常使いまで、幅広いシーンで活躍する一台です。

趣味をそのまま積める、余裕のロングラゲッジ自転車も搭載できるラゲッジレイアウトサーフボードや釣り道具、大型クーラーボックスも収納できる広々ラゲッジスペース普段使いから旅、趣味にまで様々なシーンで最適なレイアウトが可能まるでリビングのような広々対面レイアウト■完全格納型12Vクーラーを標準装備。上質な“走るリビング”を実現

完全格納型12Vクーラーを標準装備し、快適性とデザイン性を両立。未使用時は本体を視界から隠すことで、車内空間の美しさを保ち、リビングのように心地よい空間へと仕上げています。

天井には4か所のLED照明を配置し、タッチ操作による無段階調光と個別ON/OFFに対応。シーンに合わせた最適な明るさを演出します。

さらに、各種スイッチ類は曲線美を意識したオーバーヘッドパネルへ集約。機能性と意匠性を両立し、モノトーンを基調とした上質な室内空間を演出しています。

左右上部には間接照明を配置しモダンなインテリアを演出使用しない時は12Vクーラーの存在を消す洗練されたビルトイン家具標準装備の12Vクーラーはパネルを外して使用パネルをたたんで装着することも可能。天井に4か所のLED照明を配置し、タッチ式で無段階調光が可能曲線美が際立つ木目パネルにスイッチを集約

■ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー最大500Ah対応。家電も使える快適な車中泊

ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー200Ah（2,400Wh相当）をはじめ、正弦波インバーター2,000W、走行充電50A、外部充電20Aなど、高性能な電装装備を標準搭載。電源システムは2段構成の専用BOX内にスマートに収納しています。

さらに、ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは最大500Ah（6,000Wh相当）まで増設可能。長旅や連泊でも安心して家電を使用でき、快適な車中泊環境を実現します。

製品概要

上段に、正弦波2,000Wインバーター／走行充電50A／外部充電20A／各種ブレーカー・ヒューズ配線一式など、ハイスペックな電装装備を標準搭載下段に、ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー200Ahを標準搭載。最大500Ahまで増設可能電圧・残量・電流値をひと目で確認できる多機能バッテリーモニターUSB／USB Type-C／コンセント2口を左右後方に装備。左後方には12Vソケットも搭載

■商品名：Livin’GLIDE N-VAN（リビングライド エヌバン）

■発売日：2026年4月1日

■販売価格：3,498,200円（税込）～ ※グレード・仕様により異なります

■販売場所：クレストビークル販売店

▼公式ホームページ

https://crest-v.com/

Livin’GLIDE N-VAN 商品ページ

Livin’GLIDE N-VAN| クレストビークル(https://crest-v.com/products/livinglide-n-van/)

担当者コメント

[代表取締役 赤木 一憲]

目指したのは、ゆとりある広い空間です。さらにN-VANの車内高を活かした設計を取り入れ、収納力も高めました。

『Livin’GLIDE N-VAN』は、同シリーズで好評を得たインテリアを継承しつつ、幅広い趣味に対応する多彩なレイアウトを採用しています。

ヒート機能付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーはシリーズ共通で最大500Ahまで搭載可能とし、快適な車中泊を支える電源環境を確保しました。さらに、N-VANの特長を活かしたラゲッジスペースは、大容量ポータブル冷蔵庫や自転車の収納にも対応。釣り道具やサーフボードなどの長尺物も、余裕をもって積載できます。

ソロでも、2人でも。休日が待ち遠しくなる、フレキシブルなキャンパーに仕上げました。

今後の展開

クレストビークルは、「機能とデザインを兼ね備えたキャンピングカー」を掲げ、快適性と実用性を追求した軽キャンパーの開発に取り組んでいます。

今後は、「Livin’GLIDE」シリーズを軸にラインアップを拡充し、多様化するアウトドアニーズに応えるモデル開発を推進。従来の枠にとらわれない自由な発想と高い設計力で、新たな価値を持つ軽キャンピングカーを提案してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クレストビークル

TEL：086-441-3396

FAX：086-441-3397

E-mail：info@crest-v.com

URL：https://crest-v.com/