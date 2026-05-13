わずか10分で口腔内細菌の病原性関連酵素活性を可視化！「ビズペリオ」を5月13日より歯科クリニック向けに販売開始

株式会社ビズジーン

株式会社ビズジーン（所在地：大阪府茨木市、代表取締役：開發 邦宏）は、プラスチック製品加工会社の共栄産業株式会社（所在地：大阪府交野市、代表取締役：伊牟田直人）と連携し、口腔内細菌に由来する病原性関連酵素の活性を測定する装置「ビズペリオ(TM)」を開発してまいりました。このたび、2026年5月13日（水）より、歯科クリニック向けに「ビズペリオ(TM)」の販売を開始いたします。

■ビズペリオについて

ビズペリオ本体写真

「ビズペリオ」は、口腔内細菌に関連する病原性関連酵素を測定し、その結果を10段階スコアとして表示する測定システムです。目視で評価できない口腔環境を数値で可視化することで、歯科クリニックにおける患者様への説明、セルフケア指導、メンテナンスへの動機づけをサポートします。近年、予防歯科や定期的な口腔管理への関心が高まる一方で、患者様にとっては「自分の口腔内の状態がどの程度なのか」を実感しにくいという課題があります。ビズペリオは、口腔内細菌に関連する指標をわかりやすく示すことで、歯科クリニックと患者様のより良いコミュニケーションをサポートします。

１０段階スコアで検査結果を表示

■ビズペリオの3つの特徴

1. 口腔内細菌に由来する病原性関連酵素活性をわずか10分で測定

ビズペリオでは、口腔内細菌に関連する病原性関連酵素活性を測定します。目視や自覚症状だけでは伝わりにくい口腔環境の一部を数値化することで、患者様が自身の状態を理解しやすくなり、日々のセルフケアや定期的なメンテナンスへの意識づけにつながります。

2. 結果を10段階スコアで表示し、患者様への説明もスムーズ

検査結果は10段階スコアとして表示されるため、患者様にも説明しやすい設計です。専門知識のない患者様でも一目で現状を把握しやすく、患者様のモチベーション向上やその後の行動変容につながることが期待できます。

3. 簡便な検査手順で、歯科クリニックの現場負担も最小限

ビズペリオは、シンプルな検査手順で実施できるため、日常診療やメンテナンス業務に大きな負担をかけることなく導入できる検査サービスです。検査機器は手のひらサイズで持ち運びも可能。試薬は常温保存が可能なため、院内での保管・運用もしやすく、現場の負担を抑えながら活用できる点も特徴です。

お客様への配布資料として

■製品概要

製品名：ビズペリオ(TM)

測定原理：酵素活性蛍光検出法

製品ホームページ：https://visperio.jp/

販売開始日：2026年5月13日（水）

特徴：口腔環境に関連する指標をスコアで表示し、患者様への説明・メンテナンス提案をサポート

販売元：株式会社ビズジーン

連携先：共栄産業株式会社

※本製品は研究用です。診断、治療、予防その他医療目的には使用できません。

■株式会社ビズジーン 代表取締役 開發 邦宏 コメント

口腔内には多くの細菌が存在しており、その活動状態は口腔環境と深く関わっています。一方で、患者様自身が口腔内の状態を客観的に把握することは難しく、歯科クリニックにおいても、セルフケアや定期メンテナンスの重要性をどのように伝えるかは大きな課題の一つです。株式会社ビズジーンは、これまで培ってきた検査技術を活用し、口腔内細菌に関連する酵素活性を測定することで、口腔環境をよりわかりやすく可視化するサービスの開発を進めてきました。2025年6月に大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」内の「リボーンチャレンジ」ゾーンにおいて、「VisPerio（ビズペリオ）」を展示しました。今回、プラスチック製品加工会社の共栄産業株式会社との連携により、歯科クリニックにおける口腔環境の見える化と、患者様へのわかりやすい説明を支援するサービスとして、ビズペリオの販売を開始します。

■株式会社ビズジーンについて

株式会社ビズジーンは、大阪大学産業科学研究所での研究成果を実用化するために設立された大学発スタートアップ企業です。遺伝子検査、口腔内細菌検査、フェムテック関連検査など、ヘルスケア領域における検査サービスの開発・提供を行っています。

「ミル・シル・カエル」を理念に、見えにくい身体の情報をわかりやすく可視化し、一人ひとりが自身の健康について考えるきっかけとなるサービスの提供を目指しています。

■会社概要

社名：株式会社ビズジーン

所在地：〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘8-1

大阪大学 産業科学研究所オープンイノベーション棟OI-104

代表取締役：開發 邦宏

会社ＨＰ：https://visgene.com/(https://visgene.com/)

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

担当者： 尾形 勝弥

mail：info@visgene.com

お問い合わせURL： https://visgene.com/inquiry/(https://visgene.com/inquiry/)