襖職人の技術から生まれた置き型照明「置襖」発売

谷元フスマ工飾株式会社

大阪府八尾市で創業80年、襖・建具づくりを手がける谷元フスマ工飾株式会社は、プロダクトブランド「谷元襖」より、置き型照明「置襖（おきふすま）」を発売いたします。

本商品は、長年受け継がれてきた襖づくりの技術と素材使いを活かし、現代の暮らしに調和する照明として再構成した新しいプロダクトです。格子越しに広がるやわらかな光、和紙が生み出す穏やかな陰影、木枠の端正な輪郭により、空間に静かな奥行きをもたらします。

ブランド立ち上げおよびプロダクトデザインはMOTON DESIGN STUDIOが担当しました。

■ 開発背景｜受け継がれてきた技術を、いまのかたちへ

近年、住宅様式の変化により、和室や襖に触れる機会は減少しています。

一方で、天然素材や和紙のぬくもり、日本らしい静けさを感じられる空間への関心は、国内外で高まりつつあります。

谷元襖では、創業以来80年にわたり培ってきた襖づくりの技術を、現代の暮らしの中で新たな形として活かしたいという想いから、「置襖」を開発しました。

伝統をそのまま残すのではなく、本質を見つめ直し、いまの空間に置き直す。その考えから生まれた新しい和の照明です。

■ 商品特徴

1. 襖の内部構造から着想したデザイン

置襖のフォルムは、普段は見えることのない襖内部の格子構造から着想を得ています。

襖の面を支え、形を保つための構造体を意匠として表に現すことで、静かな存在感と奥行きのある佇まいを実現しました。

2. 和紙がつくる、やわらかな光

光源を和紙がやさしく受け止め、空間に穏やかに広がる灯りへと整えます。格子が生み出す陰影と、和紙越しの柔らかな光が、落ち着いた空間を演出します。

3. 和室にも洋室にも調和する佇まい

直線で構成された端正なフォルムは、和室だけでなく、現代住宅・店舗・宿泊施設など多様な空間に自然に馴染みます。

4. 職人が一点ずつ仕立てる受注生産

本商品は、ご注文ごとに職人が一つひとつ手作業で製作する受注生産品です。細部まで丁寧に仕上げるため、お届けまで約30営業日を予定しております。

■ ラインアップ

置襖は、以下の全4タイプを展開します。

- 1型【正】（square）- 1型【長】（rectangle）- 2型【正】（square）- 2型【長】（rectangle）

空間や設置場所に合わせてお選びいただけます。

■ 海外市場・空間デザイン需要も視野に

近年、欧米・アジア圏を中心に、日本のクラフトやミニマルデザインへの注目が高まっています。置襖は、国内販売に加え、宿泊施設や海外バイヤー向けの商品提案も進めてまいります。

■ デザインパートナーについて

MOTON DESIGN STUDIO は、2013年に湯浅宏之氏によって設立されたデザインスタジオです。空間設計、プロダクト・家具デザイン、ブランド開発、クリエイティブディレクションまで幅広く手がけています。自社プロダクトの企画・製造・販売も行い、素材の質感や時間の痕跡を活かしたものづくりを特徴としています。

本プロジェクトでは「置襖」のブランド設計・プロダクトデザインを担当しました。

■ 東京での店頭展示について

現在、東京都内の「COCO JAPAN」にて、置襖の実物展示を行っています（展示期間：2026年6月30日まで）。木材や和紙の質感、やわらかな灯りの表情を実際にご覧いただけます。

CoCo JAPAN

営業時間：9:00 － 19:00（月－金）

〒105-6902 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー2階

東京メトロ日比谷線 『神谷町駅』 4b 出口から地下通路直結で徒歩5分

■ 商品概要

商品名：置襖（おきふすま）

受注開始日：2026年5月11日

ラインアップ：全4タイプ

価格：98,000円（税込）

仕様：置き型照明

サイズ：W250 × D80 × H140（全タイプ共通）

素材：木材、和紙 、アクリル

納期：受注生産（約30営業日）

販売場所：公式オンラインストア

公式サイト：https://tanimotofusuma.com/

販売ページ：https://ip1d0vs7ytd5oidytmj5.stores.jp/

「谷元襖」は、ふすまづくりを原点に、日本の建具文化と素材の美しさを現代に活かすプロダクトブランドです。

ふすま屋の視点とデザインの感性が響き合うことで生まれた、静けさと奥行きを宿すプロダクトたち。



日々の暮らしに、さりげない豊かさを届けていきます。

■ お問い合わせ

谷元フスマ工飾株式会社 （担当：西口）

〒581-0815 大阪府八尾市宮町4丁目1-15

TEL: 072-998-8661 FAX: 072-999-6365

Email: koho@t-f-kosyoku.com URL : https://t-f-kosyoku.com/