ビジネスと交流の拠点「FRONTIS TOYOKAWA」11月15日にグランドオープン決定

名鉄都市開発株式会社

名鉄都市開発株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：日比野博）と株式会社ハクヨプロデュースシステム（本社：豊川市、代表取締役社長：笠原盛泰）は、豊川駅東口に建設中の複合ビル「FRONTIS TOYOKAWA（フロンティス トヨカワ）」のグランドオープン日を2026年11月15日（日）に決定しましたのでお知らせいたします。

グランドオープン日には、ホテル・オフィス・商業施設の全館が開業いたします。

これに伴い、「たびのホテル lit（リット）豊川」および多目的ホール「FRONTIS FORUM（フロンティスフォーラム）」の予約受付を、5月15日（金）正午より開始いたします。

建物外観 完成イメージオフィスエントランス 完成イメージ

１.「FRONTIS TOYOKAWA」開業概要

（１）グランドオープン日：2026年11月15日（日）

（２）入居施設・企業

1階 店舗

・カフェ「ecolocle（エコロクル）」 ※詳細は別紙「カフェecolocle」参照

・レストラン ・コンビニエンスストア

2階 オフィス

・豊川信用金庫 ・株式会社共栄社 ・バスデイ株式会社

3階 オフィス

・加山興業株式会社 ・アイレクススポーツライフ株式会社

4階 オフィス

・オーエスジー株式会社

5階 オフィス・多目的ホール

・オーエスジー株式会社

・FRONTIS FORUM ※詳細は別紙「FRONTIS FORUM（多目的ホール）」参照

6階～12階

・ホテル「たびのホテル lit豊川」 ※詳細は別紙「たびのホテルlit豊川」参照

【フロア構成図】

２．予約開始施設 2026年5月15日（金）正午より予約受付開始

●たびのホテルlit豊川 ※詳細は別紙「たびのホテルlit豊川」参照

予約先：公式ホームページ（https://toyokawa.tabino-hotel.jp/）

事業者：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

フロント12階、客室6～11階、総客室数：112室

客室特長 全室に電子レンジ、2ドア冷蔵庫、大テーブル、ソファ、大型スマートTV、

加湿機能付き空気清浄機を完備

付帯施設 レストラン（1階）、大浴場（12階）、駐車場

●FRONTIS FORUM（多目的ホール） ※詳細は別紙「FRONTIS FORUM（多目的ホール）」参照

予約先：公式ホームページ（https://frontisforum.com/）

事業者：株式会社ハクヨプロデュースシステム

・MAIN HALLメインホール（大ホール）

広さ：198.45平方メートル

収容人数：最大180名 （着席112席／立食150名／セミナー形式120席／シアター形式180席）

総会・セミナー・パーティなど、大規模イベントに対応するメイン会場

・CONFERENCE ROOMカンファレンスルーム（中ホール）

広さ：97.30平方メートル

収容人数：最大100名 （着席48名／立食80名／セミナー形式60席／シアター形式100席）

会議・研修などに最適なコンパクト空間

３．FRONTIS TOYOKAWA物件概要

工事場所：東三河都市計画事業豊川駅東土地区画整理事業59街区2-1区画

用 途：事務所、多目的ホール、ホテル、店舗他

敷地面積：2360.46平方メートル

構 造：鉄骨造地上12階建

建物規模：建築面積：1,100.79平方メートル 、延床面積：8,135.00平方メートル 、建物高さ：45.89m

設 計：株式会社オノコムデザインセンター

施 工：オノコム・中村建設特定建設工事共同企業体

着 工：2025年5月

竣 工：2026年10月（予定）

別紙も含めたプレスリリース全文はこちら：https://www.m-cd.co.jp/information/pdf/260513%20_%20release.pdf