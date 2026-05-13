SNS管理ツール「SocialDog」、主要5大SNSに対応したキャンペーンツール「SocialDogキャンペーンプラス」をリリース ～その場で結果がわかる「インスタントウィン（即時抽選）」にも対応～

株式会社SocialDog

株式会社SocialDog（本社：東京都新宿区、代表取締役：小西将史）が提供するSNS管理ツール「SocialDog（ソーシャルドッグ）」（https://social-dog.net/）は、主要5大SNS（X（Twitter）、Instagram、LINE、TikTok、YouTube）に対応したキャンペーンツール「SocialDogキャンペーンプラス」をリリースしました。

アカウント登録はこちら(https://hs.social-dog.net/campaign-plus/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260513_news_socialdog-campaign-plus)

本ツールは、X（Twitter）、Instagram、LINE、TikTok、YouTubeなどの主要SNSに対応しており、多様なキャンペーンを1つのツールで完結できます。さらに、その場で当選結果がわかる「インスタントウィン（即時抽選）」にも対応しています。

SocialDogキャンペーンプラスで実現できること

1. その場で当選結果が分かる「インスタントウィン」形式に対応

応募完了と同時に、システムが当選結果を自動通知するキャンペーンが実施できます。

- ユーザーメリット：結果がすぐわかるため参加意欲が高まる- 運用メリット：自動抽選・自動連絡により、運用コストを大幅にカット抽選方法の選択画面2. Instagramキャンペーンでフォロワー獲得・UGC収集を促進

Instagramでのキャンペーン運用にも対応しており、フォロー＆コメントやハッシュタグ投稿キャンペーンを手軽に実施できます。

- フォロー＆コメントキャンペーン：参加ハードルが低く、フォロワー獲得に最適- ハッシュタグ投稿キャンペーン：UGCを集めるフォトコンテストに最適Instagramキャンペーンの選択画面3. 主要SNSを網羅したアクション設定

X（Twitter）・LINE・TikTok・YouTubeなどのアクションを応募条件に設定でき、「X（Twitter）アカウントフォロー + LINE友だち追加」など複数の条件を組み合わせることが可能です。自社の注力するSNSに合わせて、フォロワーの増加やエンゲージメント向上を狙えます。

※Instagramのアクションは単独実施のみとなります。

【設定可能なアクション例】

- X（Twitter）：フォロー＆リポスト、引用ポスト- LINE：友だち追加- YouTube：高評価＆チャンネル登録、動画視聴- TikTok：動画視聴キャンペーン応募条件のアクション設定画面

「SocialDogキャンペーンプラス」なら、目的に応じて最適なSNSキャンペーンを1つのツールで完結できます。

- インスタントウィンの「いますぐ当たる」体験で、手軽にキャンペーン効果を最大化したい- Instagramでフォロワー獲得・UGC収集を狙いたい- 複数SNSを組み合わせて、幅広いユーザー接点でキャンペーンを実施したい

こうした多様なニーズに応える「SocialDogキャンペーンプラス」をぜひSNSマーケティングにご活用ください。

無料ではじめる :https://hs.social-dog.net/campaign-plus/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260513_news_socialdog-campaign-plus

導入についてのご相談は、こちら(https://hs.social-dog.net/contact?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__2605_news_campainplus)からお問い合わせください。

「SocialDog（ソーシャルドッグ）」について

「SocialDog（ソーシャルドッグ）」は、効果的で効率的なSNSマーケティングを実現するための機能を網羅したオールインワンツールです。

高度な予約投稿、フォロー・フォロワー管理、SNSキャンペーン運用、ソーシャルリスニング、分析・レポート作成、チームでのアカウント管理、複数アカウントの一元管理、競合分析など、効率的な運用をサポートします。

無料で始めることができ、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに利用されています。

URL： https://social-dog.net/

会社概要

株式会社SocialDogは「あらゆる人がSNSを活用できる世界を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる人が主人公になれる世界を創る」という夢の実現に向けて「SocialDog」を提供しています。

社名：株式会社SocialDog

代表者：小西 将史

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階

設立：2016年7月25日

事業内容：インターネットサービス事業

SNS アカウント管理ツール「SocialDog」の開発、運営

資本金：4,477万円 (資本準備金含む)

URL： https://socialdog.jp/

公式X（Twitter）アカウント： https://x.com/SocialDog_JP