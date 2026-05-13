SNS管理ツール「SocialDog」、主要5大SNSに対応したキャンペーンツール「SocialDogキャンペーンプラス」をリリース ～その場で結果がわかる「インスタントウィン（即時抽選）」にも対応～
株式会社SocialDog（本社：東京都新宿区、代表取締役：小西将史）が提供するSNS管理ツール「SocialDog（ソーシャルドッグ）」（https://social-dog.net/）は、主要5大SNS（X（Twitter）、Instagram、LINE、TikTok、YouTube）に対応したキャンペーンツール「SocialDogキャンペーンプラス」をリリースしました。
アカウント登録はこちら(https://hs.social-dog.net/campaign-plus/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260513_news_socialdog-campaign-plus)
本ツールは、X（Twitter）、Instagram、LINE、TikTok、YouTubeなどの主要SNSに対応しており、多様なキャンペーンを1つのツールで完結できます。さらに、その場で当選結果がわかる「インスタントウィン（即時抽選）」にも対応しています。
SocialDogキャンペーンプラスで実現できること
1. その場で当選結果が分かる「インスタントウィン」形式に対応
応募完了と同時に、システムが当選結果を自動通知するキャンペーンが実施できます。
- ユーザーメリット：結果がすぐわかるため参加意欲が高まる
- 運用メリット：自動抽選・自動連絡により、運用コストを大幅にカット
抽選方法の選択画面
2. Instagramキャンペーンでフォロワー獲得・UGC収集を促進
Instagramでのキャンペーン運用にも対応しており、フォロー＆コメントやハッシュタグ投稿キャンペーンを手軽に実施できます。
- フォロー＆コメントキャンペーン：参加ハードルが低く、フォロワー獲得に最適
- ハッシュタグ投稿キャンペーン：UGCを集めるフォトコンテストに最適
Instagramキャンペーンの選択画面
3. 主要SNSを網羅したアクション設定
X（Twitter）・LINE・TikTok・YouTubeなどのアクションを応募条件に設定でき、「X（Twitter）アカウントフォロー + LINE友だち追加」など複数の条件を組み合わせることが可能です。自社の注力するSNSに合わせて、フォロワーの増加やエンゲージメント向上を狙えます。
※Instagramのアクションは単独実施のみとなります。
【設定可能なアクション例】
- X（Twitter）：フォロー＆リポスト、引用ポスト
- LINE：友だち追加
- YouTube：高評価＆チャンネル登録、動画視聴
- TikTok：動画視聴
キャンペーン応募条件のアクション設定画面
「SocialDogキャンペーンプラス」なら、目的に応じて最適なSNSキャンペーンを1つのツールで完結できます。
- インスタントウィンの「いますぐ当たる」体験で、手軽にキャンペーン効果を最大化したい
- Instagramでフォロワー獲得・UGC収集を狙いたい
- 複数SNSを組み合わせて、幅広いユーザー接点でキャンペーンを実施したい
こうした多様なニーズに応える「SocialDogキャンペーンプラス」をぜひSNSマーケティングにご活用ください。
無料ではじめる :
https://hs.social-dog.net/campaign-plus/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260513_news_socialdog-campaign-plus
導入についてのご相談は、こちら(https://hs.social-dog.net/contact?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__2605_news_campainplus)からお問い合わせください。
「SocialDog（ソーシャルドッグ）」について
「SocialDog（ソーシャルドッグ）」は、効果的で効率的なSNSマーケティングを実現するための機能を網羅したオールインワンツールです。
高度な予約投稿、フォロー・フォロワー管理、SNSキャンペーン運用、ソーシャルリスニング、分析・レポート作成、チームでのアカウント管理、複数アカウントの一元管理、競合分析など、効率的な運用をサポートします。
無料で始めることができ、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに利用されています。
URL： https://social-dog.net/
会社概要
株式会社SocialDogは「あらゆる人がSNSを活用できる世界を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる人が主人公になれる世界を創る」という夢の実現に向けて「SocialDog」を提供しています。
社名：株式会社SocialDog
代表者：小西 将史
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
設立：2016年7月25日
事業内容：インターネットサービス事業
SNS アカウント管理ツール「SocialDog」の開発、運営
資本金：4,477万円 (資本準備金含む)
URL： https://socialdog.jp/
公式X（Twitter）アカウント： https://x.com/SocialDog_JP