完成度を超えた進化へ。BODEN G2誕生── 即完売した「BODEN MID」も進化モデルとして再リリース

株式会社RATELWORKS

株式会社RATELWORKSは、ブランドを代表する2ルームテント「BODEN」を次世代モデル「G2（Generation 2）」へと進化させ発表いたします。

あわせて、4周年記念モデルとして限定発売し、発売からわずか10分で完売した「BODEN MID」も、改良を加えた進化モデルとして再リリースいたします。

本リリースは、単なる製品アップデートにとどまらず、ユーザーの使用シーンに応じた“最適化”という考え方を軸に、プロダクトの在り方を見直した提案です。

■ BODEN G2とは｜積み重ねてきた完成度をさらに引き上げる進化モデル

BODEN進化とMID再販展開

BODENはこれまで、多くのユーザーに支持されてきた一方で、実際のキャンプシーンから得られたフィードバックをもとに、継続的な改良を重ねてきました。

G2は、その蓄積をもとに細部の使い勝手や設営自由度を見直し、より扱いやすく、より快適に過ごせるモデルへと進化しています。

さらに今回、新たに40Dナイロンリップストップモデルをラインナップに追加。

従来のBF（ブラッシュファイバー）とあわせて、ナイロンとBFの2素材展開となりました。

ナイロンモデルは、引裂き強度の向上に加え、適度な伸縮性を持つ生地を採用することで、設営時のハリ感が出やすく、美しいシルエットをより保ちやすい仕様となっています。

■ 主な進化ポイント｜使いやすさと自由度のさらなる向上

■ 即完売モデル「BODEN G2 MID」再リリース｜コンパクトでも妥協しない快適性

- 設営自由度の向上フロントおよびサイドパネル中央へのグロメット追加により、設営アレンジの幅が拡大。環境やスタイルに応じた柔軟な対応が可能に。- 使い勝手の最適化インナーとフライのファスナー位置を統一し、設営時の迷いを軽減。直感的に扱える仕様へ。- 居住性の向上インナーテントへのポケット追加など、滞在時の利便性を改善。長時間の使用でも快適な空間を実現。- 拡張性の強化TPUパネルに対応し、天候や用途に応じたスタイル選択が可能。- 軽量化と素材最適化ポールの軽量化および素材の見直しにより、設営・撤収時の負担を軽減。設営自由度の向上軽量化と素材最適化拡張性の強化

BODEN G2 MIDは、1～2人での使用に最適化されたコンパクトな2ルームテントです。

単なるサイズダウンではなく、空間の使い方や導線を考慮することで、窮屈さを感じさせない快適な居住性を実現しています。

4周年記念モデルとして販売した際には、発売からわずか10分で完売。

その高い評価と再販を望む声を受け、今回改良を加えた進化モデルとして再リリースいたします。

■ ターゲット別提案｜用途に応じた最適な選択肢

フルクローズフルメッシュフル跳ね上げ

BODEN G2：ファミリーや複数人での広さと拡張性を重視するユーザー向け

BODEN G2 MID：ソロ～デュオでの快適性と機動性を重視するユーザー向け

それぞれの使用シーンに応じた“最適な選択”を提供します。

用途に応じた最適な選択肢

■ 販売情報

販売開始日：好評発売中

販売チャネル：楽天市場、Yahoo!ショッピング

商品ページ：https://ratelworks.jp/product/new/rws0111g2/

■ 価格

BODEN G2：

[NL] 148,000円（税込）

[BF] 138,000円（税込）

BODEN G2 MID：

[NL] 92,000円（税込）

[BF] 87,000円（税込）

■ 製品仕様

- BODEN G2品番：RWS0111G2NL / BF収納サイズ：[NL] 約74×32×40cm[BF] 約80×33×40cm重量：[NL] 約18.3kg[BF] 約23.8kg（ツールバッグ除く）対応人数：5人- BODEN G2 MID品番：RWS0211G2NL / BF収納サイズ：[NL] 約W74×H32×D32cm[BF] 約W76×H38×D40cm重量：[NL] 約13.3kg[BF] 約15.6kg（ツールバッグ除く）対応人数：3人

■ 材質

- フライシート[NL] 40Dナイロン（シリコンコーティング／遮光PUコーティング※リビングのみ／UVカット加工／撥水加工／耐水圧3,000mm）[BF] 150DポリエステルBF（PUコーティング／遮光PUコーティング※全面／UVカット加工／撥水加工／耐水圧5,000mm）- インナーテントウォール：68Dポリエステルボトム：210Dポリエステルオックスフォード（PUコーティング／撥水加工／耐水圧3,000mm）- ポールBODEN G2：センター 19mm A6061リッジ／フロント／アーチ 16mm A7001バック 14.5mm A7001BODEN G2 MID：センター 13mm A7001リッジ／フロント／アーチ 13mm A7001バック 11mm A7001

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

■ RATELWORKSについて

RATELWORKSは「家族で楽しめるキャンプ」をコンセプトに、デザイン性と機能性を両立したアウトドア製品を展開するブランドです。



EC販売とイベント販売を軸に、ユーザー体験を重視したプロダクト開発を行っています。

■ 会社概要

会社名：株式会社RATELWORKS

所在地：大阪府東大阪市渋川町1-14-13

代表者：代表取締役 飯尾真史

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社RATELWORKS

https://ratelworks.jp/