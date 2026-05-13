株式会社Sassor

2026年5月13日

■概要

株式会社Sassor（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石橋 秀一、以下「当社」）は、系統用蓄電池、再生可能エネルギー併設蓄電池、低圧系統用蓄電池などを対象に、事業者様が自社で保有・運用できるアグリゲーションシステムの開発サービスを提供開始いたします。

本サービスは、既存アグリゲーションシステムから自社開発システムへの乗り換えなど、事業者様の体制や事業計画に合わせてオーダーメイドで設計・開発するものです。OpenADR(VTN/VEN)への対応、簡易指令システムとの接続、電力小売事業部門とのシステム連携、入札・市場分析・運用シミュレーションまで一体で支援します。

■開発の背景

蓄電池や太陽光発電(PV)、需要家設備などの分散型エネルギーリソース(DER)を束ね、卸電力市場、需給調整市場、容量市場などで収益化するアグリゲーション事業への参入ニーズが高まっています。一方で、外部アグリゲーターへの運用委託だけでは、手数料負担、社内データ活用、既存システムとの連携、将来的なサービス拡張の自由度に課題が残るケースがあります。

当社は、AIを活用したVPPシステムを10年以上にわたり開発してきた実績を有し、大手企業のエネルギーマネジメントシステム(EMS)開発にも多数携わってまいりました。こうした知見をもとに、アグリゲーション事業者、小売電気事業者、蓄電池事業者、再エネ事業者が、自社の事業戦略に合わせたシステムを保有できる開発サービスを提供します。

■本サービスの特長

- アグリゲーションシステムを1から構築可能系統用蓄電池、再エネ併設蓄電池、低圧系統用蓄電池など、対象リソースや市場参加方針に合わせて、監視、制御、計画値作成、入札、実績管理、レポート出力まで必要な機能を組み合わせて開発します。- OpenADRと簡易指令システム接続に対応OpenADR(VTN/VEN)に対応したシステム構築に加え、簡易指令システムとの接続を見据えた設計・開発が可能です。市場参加や需給調整に必要な通信、指令、ログ管理を、事業者様の運用要件に合わせて実装します。- 既存システムからの乗り換えと自社開発支援に対応既存ベンダーからの乗り換え、部分的な追加開発、社内開発チームとの共同開発など、導入フェーズに合わせた参画が可能です。電力小売事業部門、顧客管理、請求、設備管理などの社内システムとの連携にも対応します。- 市場分析・入札戦略・シミュレーターまで一体で提供JEPX、需給調整市場、容量市場などを対象に、市場分析、入札戦略、収支シミュレーション、運用ルール設計を支援します。開発したシステム上で収益性を検証しながら、事業計画と運用実務を接続できます。- 内製開発による柔軟なカスタマイズと継続保守当社は、アグリゲーション関連システムを自社で内製しているため、制度変更や市場ルール変更に応じた追加開発、リソース拡張、運用改善に継続的に対応できます。導入後の保守運用、障害対応、機能改善もお任せいただけます。

■自社保有型システムによる事業価値

アグリゲーション事業では、外部委託により早期参入しやすい一方、事業規模の拡大に伴い、運用手数料やデータ活用範囲が収益性に影響する可能性があります。自社でアグリゲーションシステムを保有することで、将来的な開発費の回収、運用ノウハウの蓄積、独自サービスの収益化、顧客接点の強化につなげることができます。

当社は、初期の事業構想・要件定義から、収支シミュレーション、システム開発、外部システム接続、保守運用、制度変更対応まで、段階的に支援します。まずは見積もりや概算要件の整理からご相談いただけます。

■提供形態と対象事業者

- 系統用蓄電池事業者向けのアグリゲーションシステム開発- 再エネ併設蓄電池向けの発電予測・市場連動制御システム開発- 低圧系統用蓄電池を多数束ねる分散アグリゲーション基盤開発- 小売電気事業者向けのDR・蓄電池制御システム連携- 既存アグリゲーションシステムからの乗り換え・追加開発- 市場分析、入札戦略、収支シミュレーション、運用設計のコンサルティング- 産業用、住宅用など需要家併設蓄電池向けのアグリゲーションシステム開発

■今後の展望

今後は、蓄電池を中心としたアグリゲーションシステムに加え、EV充電器、V2X、空調・熱源設備、需要家側DERなど、複数リソースを統合するVPPシステムの開発支援を強化してまいります。また、需給調整市場や容量市場のルール変更、再エネ制度の見直しに追従できる拡張性の高いシステム基盤を提供し、事業者様のアグリゲーション事業の内製化と収益化に貢献してまいります。

■株式会社Sassorについて

Sassorは、AIによるエネルギーリソースの最適制御技術を核に、アグリゲーションプラットフォーム「ENES」の開発・提供を行っています。「ENES」は、蓄電池等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適に制御することで、卸電力市場や需給調整市場における収益創出から、需要家様の電気料金削減（ピークカット）さらには事業継続計画（BCP）まで、多様な価値を創出します。また、電力情報サイト「グリッド研究所」を通じて、電力系統情報などのデータ提供も行っています。今後も、蓄電池を活用した収益性向上や再生可能エネルギーの普及を支援する技術提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【Sassor会社概要】

会社名： 株式会社Sassor (サッソー)

代表取締役： 石橋 秀一（いしばし しゅういち）

設 立： 2010年9月30日

所在地： 東京都渋谷区桜丘町 4-17

URL： https://www.sassor.com

事業内容： AIを活用した電力アグリゲーションサービスの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Sassor (サッソー)

担当：矢嶋

お問合せ先（E-mail）：sales@sassor.com