スタートアップスタジオSEREALが、プレシード・シードフェーズを対象とした最大1,000万円の投資先スタートアップを1社限定で募集

SEREAL株式会社

スタートアップスタジオSEREAL（本社：福岡県福岡市、代表：安達 誠寛）は投資先スタートアップ10社目の節目を迎えるにあたり、プレシード・シードフェーズのスタートアップを対象とした最大1,000万円の投資キャンペーン「MVP加速型スキル投資」を実施します。

本キャンペーンを通じて、SEREAL10社目の投資先としてPMFを共に目指すスタートアップを募集します。

背景

プレシード・シードスタートアップが資金調達を実施する際、投資家から事業の蓋然性を求められることが多々あります。

しかし、サービスの性質上実際にMVPをリリースし検証およびトラクションを獲得することでしか事業の蓋然性を証明することが困難な事業があります。

そのようなスタートアップにとって、事業の蓋然性証明と資金調達は鶏卵問題のような関係性にあり、この構造的な矛盾が多くのスタートアップの成長機会の損失となっています。

SEREALはこれまで、多くのスタートアップのプロダクト開発・事業開発や投資などを通じて、上記の課題に直面してきました。

そこでSEREALはこの課題を解決するため、プレシード・シード段階のスタートアップに対して、MVP開発資金のための投資を実行しつつ、0→1の専門家によって最速で精度の高いプロダクトを作りトラクションを以て次回調達を達成する「MVP加速型スキル投資」を提供するに至りました。

キャンペーンの概要

- 期間：2026年6月末まで（募集枠が埋まり次第終了）- 募集社数：1社- 対象：これからMVP開発に着手するプレシード・シードスタートアップ- チケットサイズ：500万円~最大1,000万円- 条件：投資と同時に、任意のスキルを有償で提供（スキル投資）

スキル投資とは

VCがシード・アーリースタートアップに出資するタイミングの協調投資や、SEREAL単独での投資を実行します。

その後投資先スタートアップに対し、有償でSEREALより0→1のスキルを持ったエキスパートが参画します。

この一連の流れを「スキル投資」としており、プロダクトマネジメント・プロダクトデザイン・エンジニアリング・マーケ・AIなど、0→1フェーズに特化した事業・プロダクト開発のスキルを持つ専門家がプロダクトチームの一員としてジョインし、メンバーのようにコミットすることで事業成長を推進します。

具体的には、以下のような内容の課題に対してスキルを提供（一例）

- MVP開発・改善（PdM・UI・Devなど）- マーケ / CS立ち上げ- GTM戦略設計

SEREALについて

SEREALは01フェーズ（立ち上げからPMFまで）に特化した事業・プロダクト・マーケティングのエキスパートが、「共闘」「共創」「創業」「投資」で良質なスタートアップを量産するスタートアップスタジオです。

0→1特化のスキル・ナレッジをもった人材がチームメンバーとして事業にコミットすることで、より早く・より効率的なPMFの達成を実現します。

このようなスタートアップ特化のアセットを活用し、スタートアップ・大企業・レガシー企業との協業、自社での新規事業創出を通じて、ミッションである「良質なスタートアップの量産」を目指しています。

URL ： https://sereal.jp

お問い合わせ

SEREAL株式会社

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 7階

担当：安永

Email：contact-sereal@sereal.jp