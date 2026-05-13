RFC Venture Debt Fund 1号、株式会社XAION DATAに1.2億円の融資を実行

株式会社Fivot

チャレンジャーバンクを目指すスタートアップ企業、株式会社Fivot（本社：東京都港区、代表取締役：安部 匠悟、以下「Fivot」）は、株式会社りそな銀行と共同で設立したベンチャーデットファンド「RFC Venture Debt Fund 1号投資事業有限責任組合」（以下「本ファンド」） を通じて、株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀、以下「XAION DATA」）に1.2億円の融資を実行しました。

■ 融資先企業の概要と融資実行の背景

XAION DATAは「AI×DATAで世界中の価値を最大化する」をミッションに掲げ、独自のオープンデータ構造化・統合AI特許技術「WEB VISION」を基盤に、点在するデータをつなげ、膨大な情報の中からヒトや企業の価値を最大化する仕組みを実現しています。

データこそAI時代における競争優位の源泉と捉え、AI Readyを推進するプラットフォーマーとして、データを軸にHRやSales領域の活動を支援する自社プロダクト提供に加え、各企業が保有するクローズドデータを活用したAI/データソリューション業務を運営、これまでに大企業から中堅中小企業まで200社以上の導入実績を獲得しています。

その事業の背後には、Web公開データ（オープンデータ）、自社プロダクトのユーザー利用データ、各企業が保有するクローズドデータという異なるデータ群の蓄積をベースとする独自のデータベース基盤が構築されており、構造化したデータの蓄積が同社の提供するサービスの更なる改善及び企業価値の向上につながっています。

本ファンドでは、経営・技術・ガバナンスにおいて若いながらも豊富な経験を有する経営陣により運営される同社が持つ独自の強みとそのポテンシャルを高く評価し、今回の融資決定に至りました。



■ RFC Venture Debt Fund 1号について

本ファンドはシードからミドルステージの国内スタートアップを対象に成長資金支援を拡大することを目的として、Fivotとりそな銀行により2025年11月に設立されたファンドです（ファンド総額31億円）。本年1月より融資実行を開始し、累計融資実行額は約25億円となります（2026年4月末）。

本ファンドは、2023年10月よりベンチャーデットの取り扱いを開始したりそな銀行と独自のAI与信モデルやLLMを活用したデータ分析技術を有するFivotのノウハウを融合し、これまでにない融資業務の実現をめざしています。



■ 各社コメント

株式会社XAION DATA 代表取締役 佐藤 泰秀さま

「Fivot社とりそな銀行による『RFC Venture Debt Fund 1号』を通じて、融資をいただけることを大変嬉しく思います。私たちXAION DATAは、データとAIの力で人や企業の価値がより正しく評価される社会を目指しています。独自のAI与信モデルとデータ分析技術で数多くのスタートアップを支援されているFivot社は、既存の構造を前提とせず、データとAIを駆使して新しい価値を創出されている点で、共感する部分が多いと感じております。今回のご支援により、事業の成長スピードをさらに引き上げてまいります。」

株式会社Fivot 代表取締役 安部 匠悟

「XAION DATA社は、経営陣の経験に裏打ちされた卓越した技術力と、200社以上の導入実績という強い信頼を併せ持つプロフェッショナル集団です。労働人口減少という構造的な社会課題に対し、同社のAIデータプラットフォームがもたらす価値は大きく、データを基軸としてデータの価値を極大化し、社会に新たな価値を創出しようとする方向性は、当社自身がめざすミッションとも強く共鳴します。ともにAIとデータの力で社会をよりよいものにしていくプレーヤーとして、XAION DATA社のさらなる飛躍を支援できることを大変嬉しく思います。」

■ 株式会社XAION DATAについて

代表者：佐藤 泰秀

設立日：2020年01月16日

社員数：75名（2026年4月 時点）

本拠点：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North

サイト：https://xaiondata.co.jp/



株式会社XAION DATAは、データ収集・構造化特許技術を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供をしています。

AUTOHUNT（オートハント）事業

ソーシャルリクルーティングを加速する次世代型AIタレント検索エンジン。WEB上に分散している人材企業情報をはじめとした様々な公開情報から、優秀な人材を横断して検索できるサービスです。

AUTOBOOST（オートブースト）事業

キーパーソンへの1to1アプローチを実現するセールスインテリジェンスプラットフォーム。WEB上のオープンなSNSやメディアに掲載された人材や企業情報を収集・統合し、構造的に企業やキーパーソンを検索可能。SNSを通じたダイレクトアプローチを実現します。

ソリューション事業

オープンデータを活用したAI・データソリューションの提供。当社が保有するオープンデータを基軸とした独自データベースを活用することで、自社のデータだけでは実現できないAI創出やデータ活用を支援します。

HRX（人材紹介）事業

転職媒体に登録されていない優秀な人材にアプローチ。業界に精通した専門性の高い当社コンサルタントがAUTOHUNTを用いて、転職媒体に登録されていない優秀な人材をご紹介します。

■ 株式会社Fivotについて

Fivotは、「新しい産業構造に新しいお金の流れを作る」というミッションのもと2019年に創業した、チャレンジャーバンクを目指すスタートアップ企業です。貯まるキャッシュレスアプリ「IDARE」と、スタートアップ向け融資事業「Flex Capital」の2つの事業からなるエコシステムによって、社会に必要な流動性を提供し、新しい価値の創造に貢献しています。

公式サイト： https://fivot.co.jp/