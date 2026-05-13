補助金フラッシュ調査、飲食店の集客に悩むなら──広告費だけと思いがちだが店舗改装も対象の補助金が公募中

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/10時点で公募中の飲食業向け販路開拓関連の支援制度34件を集計分析しました。

販路開拓の補助制度は「広告・PR費だけが対象」と思い込んで広告予算からしか組み立てない店舗が多いものですが、店舗の改装費や厨房機器の入替え費まで一括で対象にできる制度から候補を見直すと、客席の入替えと新メニューの告知を同じ申請でまとめて進められます。

【分析結果サマリ】

（1）店舗の改装や厨房機器の入替えを考えている飲食店なら、同じ制度で広告費まで一緒に申請できるケースがあります。改装と告知を1つの申請でまとめる前提で「何を変えたいか」を先に書き出しておくと候補が絞りやすくなります。

（2）関東（東京都・茨城県・群馬県）に候補が集中しており、東京都には宿泊・観光向けの大型制度、茨城県・群馬県には商店街や空き店舗を使った小規模事業者向けの制度が並びます。自治体の店舗リニューアル系補助金から先に確認すると地元での候補が見つかりやすくなります。

（3）自己負担を半額以下に抑えられる制度が大半で、補助率2/3や100%（10/10）の制度も含まれます。補助率が高い制度ほど申請枠や対象要件が細かく分かれているため、要件と上限額のセットで候補を絞り込むと申請の手戻りを減らせます。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/56_1_5ffffb0dbee8aaf0e6be35aa442cd3c7.jpg?v=202605131051 ]【どんな費用が対象か】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/05/10

店舗の改装や厨房機器の入替えに使える制度が中心で、同じ制度で広告費まで一括対象にできるケースが目立ちます。

東京都の観光関連事業者向け各種補助事業(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/tokyo-tourism-hojo-S82d6693d35)（上限2500万円）は、客室や厨房の改修、設備の入替え、Web広告まで同じ枠で申請できる制度です。改装と新メニューの告知を別々に申請する必要がありません。

群馬県のまちなか既存店支援補助金（チャレンジ型）(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/maebashi-machinaka-S720adba0f7)（上限100万円・補助率1/2）は、店舗の改修と販促費を組み合わせて使えるため、客席のリニューアルとSNS広告を一緒に進めたい個人店に向きます。

「店をどう変えたいか」と「誰に届けたいか」をセットで書き出してから、対象経費の幅が広い制度を起点に候補を探すと、別々に申請する手間を省けます。

■ 本調査の全文（PDF 版）

「店舗改装と販促費を同じ補助金で申請できるか」「個人店でも対象となる枠はあるか」をまとめて確認したい方は、本調査ページから全文 PDF をご覧いただけます。5 分で全体像を把握できます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）:https://hojokin-kensaku.jp/report/Rf65aa9fcec

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html