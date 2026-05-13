【南魚沼×Socialups株式会社】南魚沼市起業家育成支援事業、南魚沼市起業家育成支援事業、令和8年度もスタート

Socialups株式会社

Socialups株式会社（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役社長：高瀬 章充）は、令和8年度も南魚沼市、一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構とともに、南魚沼市の起業家育成支援事業の運営に携わります。2021年から続くこの取り組みも、いよいよ6年目を迎えました。

昨年度までの実績を土台に、今年度もより実践的な内容へとプログラムを深化させながら、南魚沼の起業家・イノベーターたちの挑戦を全力で支えてまいります。

南魚沼市起業家育成支援事業について

弊社は、起業家支援・スタートアップ推進事業を基盤とし、各自治体における支援体制の構築、起業家育成、エコシステム形成などの事業を展開する中で、2021年より「南魚沼市起業家育成支援事業」の伴走支援を行ってまいりました。

南魚沼市は、地域に起業家文化を醸成すべく、「場所」「資金」「ヒト・機会」の提供を軸に支援を展開しています。Socialupsはその中でも「ヒト・機会」の領域を専門家として担い、事業構想の壁打ちから、広報戦略、資金調達支援まで、実践的な伴走支援を行っています。

その結果、この5年間で17名以上の起業家が誕生し、株式による資金調達や大型融資に成功した事業も生まれるなど、地域を越えて注目される成果があがっています。令和8年度も引き続き、南魚沼市、一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構とともにこの伴走支援の輪を広げてまいります。

令和8年度の「チャレンジ支援事業補助金」採択者

令和8年度の「チャレンジ支援事業補助金」の採択者は以下の6者です。

観光・農業・テクノロジー・教育・畜産・まちづくりと、南魚沼の多様な課題と可能性に挑む事業が集まりました。それぞれが抱える事業フェーズや課題は異なりますが、弊社は一者一者に向き合い、その歩みに寄り添いながら伴走してまいります。

チャレンジ支援事業補助金の詳細・過去の採択者はこちら

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1113.html

日本マダミスラボ 島田 眞伊 さん

【採択事業】

マーダーミステリーを活用した南魚沼市観光・地域コミュニティ活性化事業

コメ工房 株式会社 林 舜 さん

【採択事業】

SNS発信を軸に「農業体験ツアー」「雪国A級グルメ」で次世代へつなぐ、南魚沼ブランド

株式会社 槌屋農機 中島 慎也 さん

【採択事業】

nRns 農業機械レンタルネットワークシステム

YUKIGUNI BOND 鈴木 睦月 さん

【採択事業】

オンライン日本語・英語レッスン

畜産サポートYama 山口 明 さん

【採択事業】

科学と柔軟性あるトータル畜産コンサルタント

きら星ローカルデザイン株式会社 熊谷 浩太 さん

【採択事業】

南魚沼・浦佐発。「まちの価値を上げる」マイクロディベロッパー事業～きら星都市開発による、空き家再生と地域産業連携の新たなエコシステム～

令和8年度の取り組み

今年度も引き続き、事業成長を加速するセミナーやイベントの開催、首都圏とのネットワーキングの機会の提供、そして採択者一者一者への個別伴走を通じて、あらゆる角度から支えてまいります。

各プログラムの詳細や開催情報は、決定次第、以下の弊社公式チャンネルにてお知らせいたします。

ぜひフォローのうえ、最新情報をお受け取りください。

弊社コーポレートサイト：https://socialups.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/Socialups.inc/

X（旧Twitter）：https://x.com/socialups_jp

Instagram：https://www.instagram.com/socialups.inc/

過去の活動やイベントレポートは、弊社コーポレートサイトにて随時公開しています。

また、これまでの取り組みの詳細は下記よりご覧いただけます。

【関連リリース】 Socialupsが支援する南魚沼市の起業家育成事業。"挑戦が生まれるまち"をつくる４年間の伴走支援のかたちを紹介（2025年4月15日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000124452.html

Socialups株式会社について

◼︎会社名

Socialups株式会社（ https://socialups.jp/ ）

◼︎所在地

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1-2プラーカ2 1F NINNO+

【南魚沼支社】新潟県南魚沼市六日町140 MAKINO-BA内

【九州オフィス】熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階 びぷれすイノベーションスタジオ

◼︎代表者

代表取締役社長 高瀬 章充

◼︎事業内容

・自治体と協働した起業家や社内起業家

・新規事業創出支援プログラムの設計と運用

・起業家、社内起業家、新規事業創出における伴走支援

・スタートアップエコシステムの構築

■これまでの事例

Socialupsのこれまでの実績事例

Socialupsのこれまでの実績事例

【新潟県内】

・新潟県地域課題を核とした新たな企業誘致推進事業「チャレンジ新潟」事務局

https://www.challenge-niigata.com/

・スタートアップアクセラレーション南魚沼

https://socialups.jp/works/minamiuonuma

・新潟市の企業内の新規事業創出プログラム「WAVE」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://www.teny.co.jp/wave2/

・にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業「HEAT」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://niigata2km.teny.co.jp/

・小千谷市起業家育成支援事業「BALLOON」（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://ojiya-startup.com/

・新潟県首都圏企業との情報交換会運営

https://socialups.jp/news/posts/40

【熊本】

・熊本市起業家育成インターンシップ支援事業

https://skip-kumamoto.com/

・熊本市の起業家 発掘・育成プログラム 「HIGOCANVAS」事務局（2022年度）

https://higo-canvas.com/

・スタートアップアクセラレーション熊本（2022年４月～2024年３月）

https://socialups.jp/works/kumamoto

【鹿児島】

・鹿児島市次世代のデジタル活用人材育成プロジェクト「SaKURA」運営事務局

https://kagoshima-sakura.studio.site/

【経済産業省】

・新潟版未踏的人材育成事業「ETSUZAN」運営事務局（2023年・2025年/複数社との共同運営）

https://etsuzan.org/

【独自事業】

・オンライン起業支援ワークショップ（国立高等専門学校機構本部主催・グローバル・アントレプレナーシッププログラム内イントロダクションプログラムで運用）

https://socialups.jp/onlineworkshop