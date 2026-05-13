【ご好評につき第2弾！｜中小M&A法務の第一人者が解説する無料オンラインセミナー】「その基本合意書、本当に大丈夫？」理想のM&A実現のために“絶対”知っておきたい「M&Aスキームの落とし穴」

株式会社fundbook

M&A仲介を行う株式会社fundbook（本社：東京都港区、代表取締役： 渡邊和久、読み：ファンドブック、以下「当社」）は、経営者向け無料オンラインセミナーを2026年6月24日（水）に開催いたします。

（お申し込み：https://fundbook.co.jp/event/20260624-2/(https://fundbook.co.jp/event/20260624-2/)）

M&Aは、最後に専門家が契約書にまとめ上げるものではありません。実際には、入口のスキーム設計から基本合意に至るまでの判断と交渉が、その後の成否を大きく左右します。

特に、基本合意書の段階での検討不足やスキーム選択の誤りは、後から専門家がどれだけ修正しても覆せない「構造的なリスク」につながります。

本セミナーでは、中小M&Aの現場で数多くの成約と、一方で「あの時、こうしていれば」という後悔の瞬間も見てきた法務責任者の視点から、後払い・分割払いのリスクや条件調整など、M&Aの実務の真実を凝縮してお伝えします。

昨年開催したセミナーでは、多くの経営者の方々にご参加いただき、多大なる反響をいただきました。この度、第2弾としてさらに深化させた内容を解説します。

◼︎開催概要

タイトル ：中小M&A法務の第一人者直伝！「その基本合意書、本当に大丈夫？」あとで後悔しないために絶対知っておくべきM&Aスキームの「落とし穴」

日時 ：2026年6月24日（水）13:00～14:00

開催方法 ：Zoomでのオンライン配信

参加費 ：無料（事前申込制）

参加対象者：企業・法人のオーナーの方、経営者の方

※M&A仲介事業など競合事業者の方のお申し込みはご遠慮ください

※参加対象以外の方は参加をご遠慮いただく場合がございます

お申し込み：https://fundbook.co.jp/event/20260624-2/

主催 ：株式会社fundbook

事務局 ：fundbook イベント事務局

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◼︎登壇者

梅田 亜由美株式会社fundbook 執行役員 法務部長

大阪大学法学部卒。司法書士事務所等を経て、2013年に日本M&Aセンターへ入社。法務室課長として、株式譲渡や事業譲渡等のクロージング関連書類の作成等に従事。2020年にfundbookへ入社。2021年7月、当社執行役員法務部長に就任。著書に『中小企業M&A実務必携 法務編』（きんざい）。

◼︎セミナー実施の背景

M&Aは、事業承継や成長戦略など様々な目的で近年活用が急拡大しています。中小企業庁の「中小企業白書」においても、日本企業が関与したM&Aの件数は年々増加傾向にあり、過去最多水準を更新し続けていることが示されています。経営戦略としてのM&Aが一般化し、成約件数が積み上がる一方で、譲渡後に「想定していた条件と実務上の実態が異なる」「譲渡対価の受け取りにおいて不利益を被った」といった、実務上のトラブルや後悔の声が顕在化しているのも事実です。

こうした状況から、当社では昨年、M&Aの最終契約書に潜む「落とし穴」をテーマとしたセミナーを実施し、参加された経営者の皆様からは「新たな知識を得られた」「契約の重要性を認識した」といったご好評をいただきました。

これらの反響を踏まえ、中小M&A法務の「落とし穴」を語るセミナーの第2弾として、本セミナーの開催を決定いたしました。今回は前回のテーマ（最終契約）からさらに遡り、M&Aの成否を根本から決定づける「入口の選択（スキーム設計）」と「基本合意の重要性」にフォーカスいたします。成長戦略としてのM&Aを「後悔」に繋げないために、後からでは決して覆せない「構造的なリスク」に対してどのように備えるかを、より実務面に深く切り込んで解説いたします。

◼︎今後の展望

fundbookは、今後も本セミナーのような実務に即した情報発信を継続的に行い、経営者様が正しく、かつ安心して意思決定を行える環境を整備することで、健全なM&A市場の発展に寄与し、ミッションである「すべての人に、正しく価値のあるM&Aを。」を実現してまいります。

◼︎株式会社fundbook 会社概要

設立 ：2017年8月7日

代表者 ：代表取締役 渡邊和久

事業内容 ：M&A仲介事業

本社 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

資本金等 ：20億円（資本剰余金含む）

URL ：https://fundbook.co.jp

M&Aとは：https://fundbook.co.jp/what-is-ma/