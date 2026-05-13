ファンから長年愛されてきた全10曲が、本日5月13日 （水）より待望の配信開始！

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」は、オリジナルソング配信の第三弾として、全11曲を2026年5月13日

（水）より各種音楽配信サービスにて配信開始いたします。

今回配信されるのは、メイドによるエンターテインメントショー「AKIBA BROADWAY」の演目内でも使用されている「純情！！乙女空」「AKIBAメイド革命」「GOGO恋のハニーカート」「夢見るシンデレラ」「君の笑顔は◎」「危険なLOVEハンター」をはじめ、長年にわたりメイドやご主人様・お嬢様に愛され続けてきた全10曲です。

中でも「純情！！乙女空」は、ライブで初披露された際、レジェンドメイド hitomi が「TEAM純情（仮）」を名乗ったことをきっかけに、後に正式ユニット「TEAM純情」が誕生する契機となった、hitomi思い出の1曲。

配信楽曲一覧（全10曲）

純情！！乙女空

AKIBAメイド革命

GOGO恋のハニーカート

wishimg days

夢見るシンデレラ

キミの笑顔は◎

恋するくちびる

萌え道っ！一直線っ！

どじッ娘、愛してくれるかな

危険なLOVEハンター

※全曲「あっとほぉーむカフェ」で検索可能。

▼配信サイトアートティストページ(https://ssm.lnk.to/cafe-athome)

Spotify／Apple Music／YouTube music／Amazon Music／LINE Music....etcなど、多数の配信サイトでお聴きいただけます。

来月以降も月に1回、配信楽曲がまだまだ追加されます！！

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に700名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe