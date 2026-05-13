「【新任管理職育成の落とし穴？】部下育成のためのコーチング”実践力”の重要性と身に付け方を解説！」ウェビナーを開催（5月21日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【新任管理職育成の落とし穴？】部下育成のためのコーチング”実践力”の重要性と身に付け方を解説！」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、新任管理職研修の内容を見直したい、新任管理職のコーチング実践力を向上させたい、新任管理職に対して継続的な学習機会を提供したい、というご相談を多数いただいております。特に近年は人的資本経営や人手不足の時代の中で、管理職には部下育成スキルの向上が求められています。

今回は、このようにお悩みの経営者や人事・人材育成ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/NewManager_coaching20260521

◆ウェビナー案内

新任管理職は、プレーヤーから脱却して新たな役割と責任を担います。

特に現代のマネジメントにおいては、人的資本経営が叫ばれる中で、部下のエンゲージメントを気に掛けながら、"コーチング"を通して効果的に現場での人材育成を進めることが求められます。

しかし、ここで問題となるのが、新任管理職が置かれる実態と育成の在り方です。

- プレイングマネジャーとして業務過多により、部下育成に時間が割けない- 部下が育たないので忙しい状況が改善されない- 部下育成やコーチングについて研修を受講したがうまく実践できない

このような状況を改善するためのヒントは、「繰り返しのロープレトレーニング」と「質の高い一貫したフィードバック」です。

本ウェビナーでは、「新任管理職研修」だけではカバーできない、部下育成の肝となる"コーチング実践力"を向上させる方法をご紹介します。

◆ウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 新任管理職研修の内容を見直したい- 新任管理職のコーチング実践力を向上させたい- 新任管理職に対して継続的な学習機会を提供したい

新任管理職のコーチング実践力を向上させるためには、AIを活用したロープレトレーニングが効果的です。

コーチングの在り方や練習の進め方まで、ポイントを解説します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/164_1_73dfa67899c4b5e466bf05db901e7a47.jpg?v=202605131051 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/NewManager_coaching20260521

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマであるコーチングは、知識として知るだけでは機能せず、構成的かつ対話的に使い分ける力が求められます。だからこそ、意図的・段階的に実践し、振り返りとフィードバックを重ねる学習設計が欠かせません。新任管理職の負担を減らし、チームの生産性を高めるためには、コーチングを一時的な施策ではなく、日常のマネジメント行動として定着させることが重要です。

株式会社LDcubeでは、新任管理職向けパッケージeラーニングの提供でマネジメント基礎教育を支援することが可能です。また、部下理解をコーチングに生かす「LIFO」プログラムの提供の他、本記事でご案内した学習プラットフォーム「UMU」による、AI Chatbotを活用したコーチング実践力強化のご支援も可能です。無料のデモ体験会も実施可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/seminar/NewManager_coaching20260521)- 本件に関するサービスページ(https://ldcube.jp/service/umu/feature/aichatbot)- 本件について解説した記事(https://ldcube.jp/blog/Newly-appointed-manager-training634)- 管理職研修に関するサービスページ(https://ldcube.jp/level_specific_training_management)- 管理職研修に関するサービス資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/management_training)- 新任管理職向けeラーニングのサービスページ(https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package/new_management)- 行動特性診断を活用したコーチング研修についてのサービスページ(https://ldcube.jp/service/license/lifo_coaching)- 新任管理職研修についての記事(https://ldcube.jp/blog/Newly-appointed-manager-training620)- 管理職のコーチングについての記事(https://ldcube.jp/blog/management571)- ビジネスにおけるコーチングについての記事(https://ldcube.jp/blog/55/coaching)- ビジネスにおけるコーチングについての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/coaching)