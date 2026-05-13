法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」 営業・マーケDXPO名古屋’26に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、5月21日(木)～22日(金)にポートメッセ名古屋で開催される「営業・マーケDXPO名古屋’26」に出展します。

営業・マーケDXPOは5つの展示会から構成され、MA、CRM、SFA、アドテクから、ノベルティ、広告制作、コールセンターソリューション、ECサイト制作・運用ソリューションまで、顧客接点を持つ様々な部門の売上アップ・生産性向上・DX推進のための各種ソリューション・サービスが一堂に集まる専門展です。

当社ブースでは名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」のデモ画面にて実際のUIをご体感いただけます。各社の導入事例の紹介や導入のご相談も承りますので、DXPO名古屋へご来場の際はぜひ弊社ブースへお越しください。

来場者登録はこちら： https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/sales/

「営業・マーケDXPO名古屋’26」概要

会期：2026年5月21日（木） 9:30～17:30

22日（金） 9:30～16:30

会場：ポートメッセ名古屋（第2展示館）小間番号3-20

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

事前登録はこちら

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

ネクスタ・メイシは法人単位で名刺を管理し、一人ひとりが持つ貴重な人脈を可視化、共有することを目的としたクラウド型法人向け名刺管理アプリケーションです。

絞り込んだ機能により実現するシンプルなUIに加え、初期費用無料、月間登録枚数制限がないため、初めて名刺管理を導入する企業におすすめです。1カ月間の無料トライアルも用意しておりますのでぜひお試しください。

資料請求はこちら： https://tnexta.com/contact/document

無料トライアル（1カ月）はこちら： https://tnexta.com/trial/