キッズウィークエンド株式会社、法人向けAI漫画制作サービス『MOOTOON BIZ』制作の漫画を展示会で活用。ブース来場者が増加

木村情報技術株式会社

AI・生成AIを活用した業務支援ソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、キッズウィークエンド株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役CEO：三浦 里江、以下「キッズウィークエンド」）における、法人向けAI漫画制作サービス『MOOTOON BIZ（ムートゥーン ビズ）』の活用事例についてお知らせいたします。

キッズウィークエンドは、『MOOTOON BIZ』のサービスリリース時にモニター企業として応募いただいた1社です。2026年4月下旬に開催された展示会への出展に際し、ブース装飾や配布資料に『MOOTOON BIZ』で制作した漫画コンテンツを活用。ブース来場者数およびアポイント数の増加、サービス理解の促進など、様々な成果が見られました。

背景｜形のない"体験"を、いかに分かりやすく伝えるか

キッズウィークエンドは、子ども向けの日本最大級の探究型オンライン教育サービスを展開しています。体験を扱うというサービスの性質上、その価値を言葉だけで伝えようとすると説明が長くなりやすく、短時間で理解してもらうことが難しいと感じる場面もありました。

特に、不特定多数の来場者と接点を持つ展示会では「いかに足を止めてもらうか」「いかに短時間でサービス内容を理解してもらうか」が重要なテーマとなります。そこで、ストーリー性のある漫画コンテンツでサービスを可視化できる『MOOTOON BIZ』をご活用いただきました。

モニター利用から展示会での本格活用へ｜評価いただいた3つのポイント

展示会での活用シーンと成果

- お客様のことを理解した漫画制作最初にお渡しするサンプル漫画の段階から、キッズウィークエンドの事業内容を踏まえたオリジナル作品を制作・お届けしました。お客様の事業への理解と、それを的確に表現できていたことから、展示会で本格活用いただくことになりました。- 「最短5営業日」という対応スピード『MOOTOON BIZ』の強みである「最短5営業日」という制作体制を活かし、本案件でも同様のスピードで完成・納品しました。タイトなスケジュールに対しても、十分に対応可能なスピードでお届けできることを実感いただきました。- 大幅修正が不要なクオリティ初稿のお届けの段階から、大幅な修正が不要なクオリティに仕上がり、ほぼそのまま展示会のブース装飾や配布資料としてご活用いただきました。展示ブースの様子

■活用シーン

・ブース装飾：制作した漫画をスタンドバナー化し、ブース内に設置

・配布物：パンフレット等の来場者向け販促ツールに掲載

■主な成果

・漫画をあしらったスタンドバナーが目を引き、多くの来場者がブースを訪れた

・漫画コンテンツの活用により、サービス内容を短時間で理解してもらえた

・結果として、多くのアポイント獲得につながった

キッズウィークエンド株式会社 代表取締役CEO 三浦里江 様コメント

まず、制作いただいた漫画のクオリティに驚きました。自社のことを客観的に見るのは案外難しいのですが、木村情報技術さんには当社の事業を理解したうえで、漫画を制作いただけたと感じています。「当社のサービスは、こう伝えると分かりやすいんだ」という気づきにもなりました。

当社のサービスは体験を扱うため、形がなく分かりづらい部分もあります。言葉だけで説明しようとすると長くなりがちですが、漫画ならストーリー性があり、理解してもらいやすい。理解が難しい商品やサービスには、ちょうどいい手段だと感じています。

4月の展示会では、ブース装飾に漫画のスタンドバナーを設置しました。とにかく目立つので、多くの方にブースへお立ち寄りいただき、たくさんのアポイントにつながったことを実感しています。多方向から見えるよう、複数のスタンドバナーを設置していたら、さらに効果があったのではないかと思います。

サンプル漫画をいただけると伺ったときは、「他社さんの事例を見せてもらえる」と思っていました。実際には、最初から当社事業を題材にしたオリジナル漫画を提案いただいたことに驚きました。大きな修正も不要で、5日ほどで完成。納品いただいた漫画コンテンツは、さっそく展示会で活用させてもらいました。

今後も機会があれば活用したいですし、他社にもぜひ薦めたいサービスです。

■法人向けAI漫画制作サービス『MOOTOON BIZ』について

『MOOTOON BIZ』は、AI・生成AIを活用し、企業のサービス紹介・採用広報・社内浸透などのシーンに合わせた漫画コンテンツを最短5営業日で制作する、法人向けのAI漫画制作サービスです。形のないサービスや複雑な事業内容を、ストーリーを通じて直感的に伝えることで、認知獲得・理解促進・態度変容を支援します。

▼『MOOTOON BIZ』サービスサイト

https://brand-biz.mootoon.ai/

▼（ご参考）サービスリリース時のプレスリリース

AIで漫画制作を変革！法人向けサービス『MOOTOON BIZ』誕生。短納期・低コスト・高品質を実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000006034.html

キッズウィークエンド株式会社について

代表取締役兼CEO：三浦 里江

設立：2021年8月

所在地：東京都中央区新富2-5-10 新富ビル7F

事業内容：

・ファミリー向けマーケティング支援事業

・小学生をはじめとする子ども対象のオンライン教育プラットフォーム運営

・次世代キャリア教育支援事業

URL：https://www.kidsweekend.jp/portal

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/