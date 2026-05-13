【アクションチャンネル × 日活】期間限定コラボ企画「永久保存版！日活アクション特集」5月＜原田芳雄と松田優作特集＞＜渡哲也特集＞

株式会社ＡＸＮエンタテインメント

日本唯一の（*）アクションドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」（株式会社ＡＸＮエンタテインメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、日本最古の映画会社であり、日本のアクション映画のパイオニア的存在である「日活」とコラボレーションし、期間限定の特別企画「永久保存版！日活アクション特集」を、2月より6カ月間にわたってアクションチャンネルにて放送中です。

(C)日活

5月は、既存のヒーロー像を根底から塗り替えた、野性的で無頼な佇まいと圧倒的な色気を放つ原田芳雄。そして、彼を生涯の師と仰ぎ、「兄貴」と慕いながら独自の表現を切り拓いていった松田優作。日本映画史に消えることのない衝撃を与え続けた二人の「カリスマ」に焦点を当てた＜原田芳雄と松田優作特集＞を放送いたします。さらに、4月から引き続き、若き日の渡哲也の魅力が光る傑作を厳選した＜渡哲也特集＞も一挙放送でお届けします。

6月以降は、日活ニューアクション時代のヒロインにフォーカスした特集、また「エロスとアクション」と題し、日活ロマンポルノ作品まで放送いたします。

アクションチャンネルではこれまで欧米中心のアクションドラマを専門に放送してまいりましたが、半年間にわたるコラボレーション特集「永久保存版！日活アクション特集」にて、日本アクションの原点と革新を余すところなくお届けします。

ぜひアクションチャンネルで、“究極のアクション体験”をお楽しみください。

（*）自社調べ（2026年5月1日）。日本国内における放送サービスとして

永久保存版！日活アクション特集

1950年代からアクション映画の傑作を生みだしてきた日本のアクション映画の

パイオニア日活は、1960年代末以降、スター路線から、アウトロー的主人公たちを描き、当時の若者文化風俗を反映した新しい感覚のアクション映画“日活ニューアクション”を誕生させ、一時代を築いた――

そして、そんな日活とアクションチャンネルが2月から期間限定で特別コラボ！

日活ニューアクション時代に誕生した映画25タイトルをテーマごとに毎月放送！

●＜原田芳雄と松田優作特集＞

日活アクション特集特設ページ :https://www.axn.co.jp/pickup/bka7td38kb4rm9i0.html

野性的で無頼な佇まいと圧倒的な色気で、既存のヒーロー像を根底から塗り替えた原田芳雄と、その原田を生涯の師と仰ぎ、公私ともに「兄貴」と慕いながら、独自の表現を切り拓いていった松田優作。日本映画史に消えることのない衝撃を与え続ける二人のカリスマの輝きをお楽しみください。

映画『新宿アウトロー ぶっ飛ばせ』 (C)日活

(C)日活映画『関東幹部会』

放送日：5/17（日）深夜0:00

暴力団同士の争いのため傘下の組が流血の抗争を強いられ、きたない陰謀がうずまき、裏切られた男が組織に殴り込みをかける姿をドキュメントタッチで描く活劇。

(C)日活映画『反逆のメロディー』

放送日：5/24（日）深夜0:00

原田芳雄の日活デビューにして初主演作！原田芳雄は、Gジャンとジーンズ、そして、長髪にサングラスという出で立ちでこれまで見たことがないアウトロー像を作り上げ、歴史にその名を遺した傑作アクション映画。

(C)日活映画『新宿アウトロー ぶっ飛ばせ』

放送日：5/31（日）深夜0:00

新宿を舞台に２人のアウトローとゲバルト集団が麻薬をめぐって組織に挑む現代アクション篇。

(C)日活映画『あばよダチ公』

放送日：6/7（日）深夜0:00

若くしてこの世を去った松田優作の映画初主演作品！欲望のおもむくまま行動する若者の刹那的な青春を描く、沢田幸弘監督による日活ワイルドアクション大作第1弾。

●5月＜渡哲也特集＞一挙放送

4月から5月にかけて放送した＜渡哲也特集＞4作品を一挙放送！ジョン・ウーら海外のクリエイターに大きな影響を与えた鈴木清順の「東京流れ者」で演じた美しきヒットマンから、ドロ臭く情念を燃やす「無頼」の男まで、時代の境界線を駆け抜けた孤高のカリスマの魅力をお楽しみください。

映画『無頼非情』(C)日活

5/30（土）夜11:00スタート 4作品一挙放送

映画『東京流れ者』 放送日：5/30（土）夜11:00

映画『「無頼」より 大幹部』 放送日：5/30（土）深夜0:30

映画『大幹部 無頼』 放送日：5/30（土）深夜2:15

映画『無頼非情』 放送日：5/31（日）朝4:00

●6月＜日活ニューアクション時代のヒロインたち特集＞

「三人の女 夜の蝶」松原智恵子、山本陽子、梶芽衣子 出演

「大幹部 ケリをつけろ」大原麗子 出演

「侠花列伝 襲名賭博」松原智恵子、梶芽衣子 出演

「ネオン警察 ジャックの刺青」夏純子 出演

●7月＜エロスとアクション～日活ロマンポルノ アクション特選＞

「濡れた荒野を走れ」【R15＋】

「哀愁のサーキット」【R15＋】

「エロチックな関係」【R15＋】

「団鬼六 縄と肌」【R15＋】

特設ページはこちら :https://www.axn.co.jp/pickup/bka7td38kb4rm9i0.html

＜アクションチャンネルについて＞

https://www.axn.co.jp/

世界中から厳選したアクションドラマをお届けする日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル。北米・ヨーロッパ作品を中心に、日本初上陸の最新作や話題作、定番の人気作品を豊富にラインナップ！世界の「レックス」シリーズをはじめとした数々のワンコドラマに加え、「リサーチ・ユニット」シリーズ、「プロファイリング パリ犯罪捜査課」、「フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-」など、チームワークが光るメガヒットアクションドラマが集結！スカッと気持ちを晴れやかにし、奮い立たせる、刺激溢れるドラマとの出会いをお届けします。

＜アクションチャンネルご視聴方法＞

https://www.axn.co.jp/howtowatch/

アクションチャンネルは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB（https://www.axn.co.jp/join/） で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

＜ご視聴に関するお問い合わせはこちら＞

アクションチャンネル カスタマーセンター

0570-009-311（一部IP電話等 03-4334-7630）

受付時間 10:00 - 20:00（年中無休）

【 PrimeVideoチャンネル 日活プラス】

今回アクションチャンネルで放送する、日活ニューアクション作品ほか、石原裕次郎、吉永小百合などの銀幕スターが出演する名作映画、『殺しの烙印』『神々の深き欲望』等の４Kデジタル復元版シリーズ、ロマンポルノ、ドラマ「大都会 闘いの日々」など、600本以上のラインナップで配信中のAmazon PrimeVideoチャンネル・日活プラス。

毎月10本以上更新される新着作品にも注目作が目白押し！直近の追加作品は和泉雅子・山内賢コンビの名曲を映画化した『二人の銀座』、坂本九主演の『上を向いて歩こう』、吉永小百合主演『キューポラのある街』『明日は咲こう花咲こう』など。

1週間の無料体験も実施中！視聴方法はこちら（https://www.nikkatsu.com/news/detail/q4t7izj8i330rv3m.html）をご確認ください。

＜日活プラスご視聴方法＞

月額会員費390円で視聴可能。1週間の無料体験も実施中しておりますので、ぜひお試しください。

※詳しい加入方法は上記サイトをご確認ください。