大江基允 育成ダイレクター・強化担当 デフサッカー日本代表コーチ就任のお知らせ

三河ベイフットボールクラブ株式会社

この度、弊クラブの育成ダイレクター兼強化担当を務める大江基允が、デフサッカー日本代表のコーチとして帯同することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

本年8月に韓国で開催される『デフサッカーワールドカップアジア予選』に向けた日本代表チームにコーチとして帯同いたします。

また、これに先立ち6月に秋田県にて行われる日本代表候補合宿に参加いたします。

直近の活動スケジュール日本代表候補合宿

日程：2026年6月10日（水）～6月16日（火）

会場：TDK秋田総合スポーツセンターサッカー場（秋田県にかほ市）

デフサッカーワールドカップアジア予選

日程：2026年8月19日（水）～8月28日（金）

開催地：韓国

（※本大会：2027年11月 オーストラリア開催予定）

大江基允コメント

この度はデフ日本代表コーチに選出されたこと嬉しく思います。

また今回の代表活動にご理解ご協力していただいたクラブ関係者の方々には感謝しております。

代表の舞台に立てることを嬉しく思うのと同時に身が引き締まる思いで一杯です。

デフ日本代表2025年東京オリンピックで銀メダル、そして今現在は世界ランキング1位です。

今回の合宿は2027年W杯に向けてのアジア予選が今年の8月から始まる強化合宿、強化試合など準備期間等になります。

日本の代表としての誇りを持ち、気持ちを前面に出して戦ってきます。

この機会に皆さんにもデフサッカーの魅力や興味を持って頂ければ嬉しく思います。

デフサッカーとは？

デフサッカーとは、聴障害がいのある選手が視聴器を外してプレーする『音のないサッカー』で基本ルールは一般の１１人制サッカーとほぼ同じだが、一定以上の視力障がいを持つことが出場条件となる競技です。

デフサッカーの概要

デフは英語のdeafに由来し聞こえない、聞こえにくい人を指す。