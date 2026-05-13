令和トラベル、AI時代のキャリアを考える学生向けイベントを6月4日（木）に開催

株式会社令和トラベル

かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を運営する株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）は、2026年6月4日（木）に、AI時代の働き方やキャリアを考える学生を対象としたイベント「AIとともに事業を創る経営者から学ぶ、これからの働き方とキャリアに求められるスキルとは」を開催します。

本イベントでは、AI領域で実務・教育・発信を行う臼井拓巳（usutaku）氏と、AIを活用した事業づくり・組織づくりを推進する当社代表の篠塚孝哉が登壇します。AI活用が急速に進む時代において、働き方や意思決定はどのように変化しているのか、学生のうちにどのような力を身につけるべきなのかについて、実際の事例を交えながらお話しします。

本イベントは、オフライン・オンラインのいずれかの形式でご参加いただけます。



◆参加申し込みページはこちら：

https://public.n-ats.hrmos.co/reiwatravel/events/2258809918011797504(https://public.n-ats.hrmos.co/reiwatravel/events/2258809918011797504)

■ 6/4（木）学生向けイベント「AIとともに事業を創る経営者から学ぶ、これからの働き方とキャリアに求められるスキルとは」を開催

AIの進化により、働き方やキャリアのあり方は大きく変化しつつあります。AIを単なる業務効率化のツールとして使うだけでなく、事業戦略やプロダクト開発、組織運営の中核に据える企業も増えています。

令和トラベルでは、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を通じて、「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」というミッションの実現を目指しています。旅行のプランニングから予約、サポートまで、あらゆる旅行体験をよりスムーズで豊かなものへとアップデートするため、生成AIや機械学習、エージェント技術などを活用したプロダクト開発・業務改善に取り組んでいます。

また、当社では「AIファースト」を全社戦略として掲げ、プロダクト開発組織に限らず、ビジネス・コーポレート組織を含む全社でAI活用を推進しています。AIを前提に仕事の進め方を変え、より速く、より大きな価値を生み出すことを目指しています。

こうした背景のもと、これから社会に出る学生の皆さまに向けて、AI時代に求められるスキルやキャリアの考え方を、実際にAIを活用しながら事業を推進する現場の視点からお伝えするイベントを開催します。

＜対象＞

・就職活動をしており、AI時代のキャリアについて考えている方

・AIを活用した働き方を実務レベルで身につけたいと考えている方

・長期インターンや実践的な就業機会を探している方

＜こんな学生におすすめ＞

・AI時代における働き方やキャリアについて、具体的に考えたい方

・AIを活用して、自身の仕事の進め方や価値の出し方を変えていきたいと考えている方

・今後のキャリア選択において、どのような環境に身を置くべきか考えている方

・スタートアップやテックカンパニーでの実践的な働き方に関心がある方

■ イベント概要

タイトル：「AIとともに事業を創る経営者から学ぶ、これからの働き方とキャリアに求めら

れるスキルとは」

日 時：2026年6月4日（木）18:00～19:30（17:45開場）

開催形式：オフライン／オンライン同時開催

会 場：株式会社令和トラベル オフィス／Zoom

対 象：AI時代のキャリアや働き方に関心のある学生

参加方法：事前申込制

応募方法：https://public.n-ats.hrmos.co/reiwatravel/events/2258809918011797504

※当日の会場・オンラインURLの詳細は参加が確定した方へご案内します。

■ 登壇者

Michikusa株式会社CEO デジタルハリウッド大学 特任准教授 臼井 拓水（Takumi Usui）

AI研修を提供するMichikusa株式会社CEO。デジタルハリウッド大学 特任准教授。 AIの研究開発を行うPKSHA Technologyを母体としたファンドPKSHA CapitalにてAssociate、Amazon JapanにてAccount Manager、AI開発ベンチャーにて取締役を経験後、Michikusa株式会社を創設。ICU卒。SNS総フォロワー50万人越え。著書に『Notion AI ハック』(翔泳社)。

株式会社令和トラベル 代表取締役 CEO 篠塚 孝哉（Takaya Shinozuka）

2011年株式会社Loco Partnersを創業、2013年に宿泊予約サービス「Relux」を開始。17年春にはKDDIグループにM&Aにて経営参画。2020年3月にLoco Partnersの社長を退任し、2021年4月、株式会社令和トラベルを創業。同年6月には、シードラウンドで22.5億円の大型資金調達を実施。「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに海外旅行代理業を展開する。2022年4月、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』をリリース。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/ (https://newt.net/)

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF





■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel