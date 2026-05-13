【新刊情報】半神さまって、いったい何者？ ドタバタ神さまエンターテインメント！新シリーズスタート『半神さまは修行中！ 恋に、スポーツに、謎解きに…!?』（ささきかつお・作／idonaka・絵）発売！

株式会社 岩崎書店新シリーズスタート！ 新感覚★ドタバタ神さまエンターテインメント

ここは、天空神社──八百万（やおよろず）の神さまがまつられています。

神さまたちは、日々たくさんの願いごとをかなえるのに大いそがし。

そんな “本神さま” にかわって、修行中の “半神さま” が、子どもたちの願いをかなえるため、

困っている子の前にあらわれて手助けをしてくれるのですが…

がんばる気持ちがから回って、トラブルばかり？！！

クセつよな半神さまと、天空町の小学生がおりなす

ドタバタ☆神さまエンターテインメント！

プロローグもくじ本文神さまコラム

★おすすめポイント

・「神様」や「神社」といった日本文化と子どもたちが楽しんで読めるエンタメジャンルの融合

・人気の和風モチーフの読み物

・1話30ページ程度と読みやすく、朝読書やすきま時間にも最適

・解説コラムには、神さまの解説やまつられている神社などの情報を掲載。楽しみながら、歴史や文化に触れることができる

★この巻で紹介する神さまたち

・天宇受売命（アメノウズメノミコト）──ダンスがじょうずな半神さま

・大国主命（オオクニヌシノミコト）──心やさしいモテモテの半神さま

・八咫烏（ヤタガラス）──勝利にみちびくカラスの半神さま

・道祖神（ドウソジン）──町を守る、二人の半神さま

★書誌情報

シリーズ名：半神さまは修行中！ 天空神社の神さま帳

書名：半神さまは修行中！ 恋に、スポーツに、謎解きに…!?

著者名：ささきかつお

画家名：idonaka

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,300円（本体1,430円＋税）

判型：四六判

頁数：144ページ

ISBN 978-4-265-81174-8

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10164898.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/RKV9zp2eZrI

●シリーズ2巻目（半神さまは修行中！天空神社の神さま帳２.）は、2026年10月刊行予定！

●著者プロフィール

作 ささきかつお

東京都出身。『モツ焼きウォーズ～立花屋の逆襲～』（第５回ポプラズッコケ文学新人賞）で2016年にデビュー。ほかの著書に『空き店舗（幽霊つき）あります』（幻冬舎文庫）、「２つの意味の物語」シリーズ（新星出版社）、『名探偵はナルシスト』（静山社）、アンソロジーに「ラストで君は『まさか！』と言う」シリーズ（PHP研究所）、「謎解きホームルーム」シリーズ（新星出版社）などがある。

絵 idonaka（いどなか）

漫画家・イラストレーター。冒険する少年少女と、その隣にいる人じゃない生き物たちが好き。おもな作品に『ひとりぼっちがたまらなかったら』（パイ インターナショナル）など。

WEBサイト https://idonaka.tumblr.com

※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。

販売場所：全国書店、ネット書店 ほか