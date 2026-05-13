言語化ブームに要注意！人気イラストレーターが語る「伝え方」の本質『言語化だけじゃ伝わんない』5月13日発売

株式会社ダイヤモンド社

これまでに10年以上、200冊以上の本でイラストや図解を描いてきた人気イラストレーター・ヤギワタル氏による初のビジネス書が発売となります。頭の中で“絵を描く”ように考え、伝える技術が身につく『言語化だけじゃ伝わんない』（ヤギワタル著、ダイヤモンド社 刊）が5月13日に発売となります。

ヤギワタル 著 『言語化だけじゃ伝わんない』 ダイヤモンド社

もう言語化を頑張らなくていい！頭の中で“絵を描く”ように考え、伝える技術

イラストレーターだから書けた、まったく新しい「伝え方」の本！

数々の言語化の本がベストセラーとなり、SNSや職場でも高度な言語化力が求められる一方で、「言葉にしているはずなのに、どこか表面的で伝わりきらない……」と違和感を覚えている人も多いのではないでしょうか。言葉は人を「わかった気」にする力が強いため、話し手も聞き手も、浅い理解のまま会話が進んでしまうことがあります。本書は、こうした言語化ブームに一石を投じ、言語化テクニックだけに頼らない、新しい伝え方の本質を説いた一冊です。

著者は、10年以上にわたりビジネス書や新書でイラストや図解を手掛けてきた人気イラストレーター・ヤギワタル氏。「言葉をビジュアルで捉える」というイラストレーターならではのアプローチで、まるで頭の中で“絵を描く”ようにじっくり考え、伝える方法が身につきます。

本書を読めば、「わかったつもり」「伝えたつもり」から抜け出し、本当の意味で深く考え、正しく伝える力を養うことができます。言葉で伝えることに難しさを感じている全ての人に向けた、新しい「伝え方」の一冊です。

■目次

はじめに

第１章「話しやすい人」と「話しにくい人」に分かれちゃうのは、なぜ？

――人との「距離感」を縮める方法

第２章「あれ、伝わってない？」が起こってしまう理由

――「すれちがい」をなくす思考法

第３章 言葉だけで「わかった気」になっちゃうのは、なぜ？

――ちゃんと「理解」するために必要なこと

第４章 話をしていて、頭が真っ白になるのは、なぜ？

――頭の中に「地図」をつくる法

第５章 けっきょく、どうしたら人との「距離」が縮まるのだろう？

――人間関係で決して「忘れてはいけないもの」

おわりに

参考文献

■著者プロフィール： ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書）、『13歳から鍛える 具体と抽象』（東洋経済新報社）、『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』（ダイヤモンド社）など、200冊以上。

■『言語化だけじゃ伝わんない』

著者：ヤギワタル

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年5月13日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・368ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/447812244X

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