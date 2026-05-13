Adecco、東京しごと財団「令和8年度 企業向けシニア雇用促進事業・東京キャリア・トライアル65」の運営を開始

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、東京しごと財団より「令和8年度 企業向けシニア雇用促進事業・東京キャリア・トライアル65」（以下「東京キャリア・トライアル65」）を受託し、運営を開始しました。Adeccoは、「東京キャリア・トライアル65」の運営を通じて、働く意欲の高いシニア人財の就労を支援するとともに、企業におけるシニアの雇用に関する理解促進および受け入れサポートを行うことで、シニア人財の就労と雇用の拡大を図ります。

東京しごと財団「東京キャリア・トライアル65」公式サイト

求職者向け：https://career-trial65.jp/

企業向け：https://career-trial65.jp/recruite

現在、東京しごと財団では、超高齢社会に対応するため、シニア人財がやりがいを感じながら働くことができる環境を拡充し、すべての働く人々が生涯にわたって生き生きと活躍できる社会の創出に向けた取り組みを進めています。「東京キャリア・トライアル65」では、事業に参加する65歳以上のシニア人財が派遣社員として働くことで、人財側は就労の機会と就業先の業界で働くスキルを、企業側はシニア人財を活用するノウハウを、それぞれ獲得することができます。

Adeccoは、「東京キャリア・トライアル65」の運営を通じて、働く意欲の高い65歳以上のシニア人財が、事務職、営業職、IT・技術職などの希望の業務に就業し、スキルと経験を身に付けられるよう支援します。さらに、派遣就業中の評価の向上を目的とした研修を提供することで、トライアル期間を経て派遣就業先での直接雇用に繋がるようサポートします。企業に対しては、セミナーを通じてシニア人財の雇用が人手不足や採用に関する課題の解決に有効であることを周知するだけでなく、シニア人財が定着するためのフォローや、シニア人財の雇用に関するコンサルティングを行うことで、雇用拡大を促進します。

Adeccoはこれまでに、自治体や団体による委託事業を多数運営してきた実績を有しています。今後も、長年にわたり培ってきたシニア人財の育成と就労支援に関するノウハウを最大限に生かし、シニア人財の就労の機会を拡大するとともに、企業の成長に貢献してまいります。

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://www.adecco.com/ja-jp

【東京しごと財団「令和8年度 企業向けシニア雇用促進事業・東京キャリア・トライアル65」に関するお問い合わせ先】

東京しごと財団「東京キャリア・トライアル65」事務局

Tel. 0120-536-034

Mail. ADE.JP.ct65-company@jp.adecco.com