Hikvision社製スマートディスプレイ「DS-D5C」シリーズの取り扱いを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Hikvision Japan株式会社のスマートディスプレイ製品「DS-D5C」シリーズについて、教育・オフィス市場向けに取り扱いを開始いたします。

「DS-D5C」シリーズは、4K解像度の高精細ディスプレイとインタラクティブなタッチ機能を備え、教室や研修室、会議室、共創スペースなど、多様な学びとコラボレーションの場に適したインタラクティブフラットパネルです。 大画面での資料表示と書き込み、遠隔参加者とのリアルタイムな情報共有を可能にし、教育機関におけるアクティブラーニングや企業におけるハイブリッドワークを強力に支援します。

主な特長

UHD 4Kインタラクティブディスプレイ

4K解像度の高精細表示により、教材コンテンツやプレゼン資料、細かな文字情報まで鮮明に表示でき、大人数が参加する授業や会議でも視認性を確保します。

直感的なタッチ操作と書き込み機能

ペンや指による滑らかなタッチ操作に対応し、ホワイトボード感覚での板書や書き込み、注釈の追加が可能です。 授業中の板書内容をそのまま保存・共有、会議中のアイデアや決定事項をその場で可視化することで、学びと議論の質を高めます。

多様なコンテンツ共有・画面投影

ノートPCやタブレット端末からの画面投影に対応し、資料提示や共同編集、マルチウィンドウ表示など、授業・会議の進行に応じた柔軟な画面構成が可能です。

教育・オフィス双方を想定したアプリケーション環境

デジタルホワイトボードやプレゼンテーション、ビデオ会議、ウェブブラウジングなど、教育機関・企業の双方で利用頻度の高いアプリケーションを想定した環境構成が可能で、既存のICT基盤との連携も視野に入れた運用が行えます。

壁掛け・スタンド設置に対応した柔軟なレイアウト

教室や会議室、オープンスペースなどの設置環境に応じて、壁掛け・スタンドの選択が可能で、多様なレイアウトに対応します。

教育市場向けの活用シーン

アクティブラーニング・協働学習への活用

教員による一方向の講義だけでなく、グループワークや発表、討議などをスクリーン上で可視化し、その場で書き込み・修正しながら授業を進行できます。

デジタル教材・映像コンテンツとの連携

デジタル教科書や学習コンテンツ、動画教材などを大画面に表示し、重要箇所に書き込みやマーキングを行うことで、視覚的に分かりやすい授業を実現します。

ハイブリッド授業・遠隔授業の円滑な実施

カメラやマイク、ビデオ会議システムと組み合わせることで、教室内の学生とオンライン参加者が同じ画面を共有し、双方向のコミュニケーションを行うことが可能です。

オフィス市場向けの活用シーン

会議室・プロジェクトルームでのコラボレーション

プレゼン資料の表示に加え、議論のポイントやタスクをその場で書き込み、会議終了後に内容を共有することで、情報の抜け漏れを防ぎ、意思決定のスピードを高めます。

ハイブリッドワーク・遠隔会議の強化

ビデオ会議システムと連携し、社内外のメンバーが参加するオンライン会議において、同じ画面を見ながら書き込みや図解が行えるため、離れた拠点とのコラボレーションを円滑にします。

研修・セミナーでの活用

社内研修や人材育成プログラムにおいて、講義・演習・ディスカッションを一体的に進めることができ、受講者の参加意識を高めるインタラクティブな研修環境を実現します。

製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/hikvision/smart-display/

お問い合わせ

見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info納期や価格など、お気軽にお問い合わせください

Hikvision社 概要

Hikvisionは、世界約40％のシェアを持つグローバルセキュリティメーカーとして、IPカメラ、アナログHDカメラ、録画装置、AI搭載製品、ソフトウェアプラットフォームなど幅広い製品・ソリューションを展開しております。世界180以上の国と地域で製品・サービスを提供しております。

2001年の設立以来、統合セキュリティおよびシナリオベースのデジタル化に注力し、AIを活用したIoT（AIoT）技術を通じて、さまざまな業界への価値提供を推進しています。近年は日本市場向けのサポート体制も強化しており、国内パートナー企業との協業を積極的に推進しております。セキュリティ製品に加え、IFPD製品（スマートディスプレイ、サイネージ、音響ソリューション等）やネットワーク製品（スイッチ等）の展開にも注力しています。特にIFPD事業は、2020年の海外展開開始以降、急速に成長を遂げ、グローバル市場においてトップクラスの地位を確立しております。

「専門性・信頼性・誠実さ」をコアバリューに掲げ、HIKVISIONは革新的な技術とオープンなエコシステムを通じて、世界の安全性向上と持続可能な社会の実現に貢献しています。

URL：https://www.hikvisionjapan.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/



本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：玉江 克行

TEL：03-5215-5654、FAX：03-5215-5651

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