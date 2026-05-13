ネコ科の動物の違いもわかるユーモア絵本『チーターどっちいったー？』5月20日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は5月20日に『チーターどっちいったー？』（作：大塚健太 絵：かのうかりん）を発売いたします。

あらすじ

見た目が似ている動物がいっぱい。チーターはどこ!?

お弁当を奪われたキツネ。犯人のチーターを探しにいきます。ところが、見つけたのはチーターによく似たヒョウやジャガー、ピューマ。ようやく会えたと思ったら、チーターは盗んでいないといいます。それじゃあ犯人は誰？ ネコ科の動物の違いもわかるユーモア絵本。

書籍概要

書名：『チーターどっちいったー？』

https://pie.co.jp/book/i/6136/

仕様：A4判変型（250×221mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,500円+税

ISBN：978-4-7562-6136-6 Ｃ8793

作：大塚健太 絵：かのうかりん

発売日：2026年5月20日

発行元：パイ インターナショナル

著者紹介

大塚健太

埼玉県出身。おはなしを手がける絵本作家。絵本作品に『トドにおとどけ』『とびません。』『なまけていません。』『うごきません。』『おにゃけ』『でんにゃ』『よーいドテッ！』（パイ インターナショナル）、『いちごサンタ』『おやつトランポリン』（白泉社）、『いちにちパンダ』（小学館）、『フンころがさず』（KADOKAWA）、『あなたのなまえを』『イカはイカってる』（マイクロマガジン社）、『ちんあなごのちんちんでんしゃ』（講談社）、『いないいないぞう！』『やってみた』（岩崎書店）など。

https://otsukakenta.com/

かのうかりん

愛媛県出身。東京造形大学彫刻専攻卒業。動物や自然などを生き生きと描く。2013年、絵を担当した『きみがおしえてくれた。』( 新日本出版社)で、けんぶち絵本の里大賞びばからす賞受賞。絵本に『トドにおとどけ』（パイ インターナショナル）、「かなしきデブ猫ちゃん」シリーズ（愛媛新聞社／集英社文庫）、「どろぼうねこ」シリーズ（文芸社）、『おやすみ おやすみ みんなおやすみ』（金の星社）、『まねっこ にゃんころもち』（PHP研究所）、『ねこピクニック』（教育画劇）、『からくさようちえんいぬはりこくんのたからさがし』（NHK 出版）など。

https://karinkano.com/

前作

『トドにおとどけ』大塚健太 作／かのうかりん 絵

トドに誕生日ケーキを届けることになったカモメ。ところが、おうちから出てきたのはトドによく似たアシカ。次に出てきたのも、これまたよく似たアザラシ。なかなかトドまで辿り着きません。やっと会えたと思ったら…？ 海の生き物の違いもわかるユーモア絵本。

https://pie.co.jp/book/i/5856/

仕様：A4判変型（250×221mm）／ハードカバー／32Pages (Full Color)

定価：本体1,400円+税

ISBN：978-4-7562-5856-4 Ｃ8793

発売日：2024年7月12日

作：大塚健太 絵：かのうかりん

発行元：パイ インターナショナル

【書籍に関するお問い合わせ】

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

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