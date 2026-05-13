【Pontaパス】映画を観るならPontaパス　推しトク映画『Michael／マイケル』を、指定の劇場でいつでも1,100円で楽しめる！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として、対象の映画が1,100円で観られる推しトク映画に2026年6月12日公開予定の『Michael／マイケル』を追加します。

本作は、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く、音楽を愛するすべての人に贈る究極のエンターテインメントです。人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで、今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている奇跡の存在、マイケル・ジャクソン。本作のUS版予告は公開24時間で1億1,620万回以上再生されるなど、既に世界中から圧倒的な注目を集めています。監督は世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』製作のグレアム・キングと『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア監督。描くのは、父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”、そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿です。主演を務めるのは、彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。

マイケルの伝説の始まりと、全27曲におよぶマイケルの《魔法》名曲の数々が、かつてないスケールでスクリーンに蘇る本作を、ぜひ全国の対象映画館でおトクにお楽しみください。

特設サイト：https://kddi-l.jp/3fg

■Pontaパス会員特典【推しトク映画】概要

映画『Michael／マイケル』が土日平日いつでも1,100円

映画『Michael／マイケル』が土日平日いつでも1,100円でご鑑賞いただけます。

対象劇場：全国のTOHOシネマズ / ローソン・ユナイテッドシネマ グループ / コロナシネマワールド / キノシネマ / OSシネマズ

料金：一般・大学生1,100円、高校生以下900円

※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

対象：Pontaパス会員ご本人さま＋同伴者1名分まで割引サービスがご利用いただけます。

利用条件：会員ならいつでも、公開期間中何度でも対象の映画が割引となります。

事前購入：各劇場の事前購入時にクーポンコードを入力する事でご利用いただけます。事前購入が可能なタイミングは劇場により異なりますので、各劇場のホームページをご確認ください。

利用方法：「推しトク映画」クーポンサイトより“クーポンコード”をダウンロードの上、ご利用ください。

映画『Michael／マイケル』概要

◆ストーリー

圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソン。

彼は幼いころから兄弟と共に歌い続けていた。製鉄所で働く父・ジョセフは野心家で、「人生は勝つか負けるかだ」と言い放ち、息子たちに厳しいレッスンを課し、兄弟グループ“ジャクソン５”としてデビューさせた。

彼らをみた聴衆は誰しもマイケルの圧倒的な歌声に酔いしれた。評判は広まり、ステージからステージへ人気は急上昇、モータウン・レコードと契約し、スターダムを駆け上がっていく。しかし、喝采の裏で彼はまだ一人の少年だった。孤独と重圧の中、唯一無条件の愛で支え続けたのが母・キャサリンだった。

やがて青年となったマイケルに運命の出会いが訪れる。音楽史にその名を刻む名プロデューサー、クインシー・ジョーンズ。彼との出会いによってマイケルはグループの枠を超え、ソロアーティストとして前人未踏の音楽的創造性を爆発させていく。『オフ・ザ・ウォール』『スリラー』、歴史的メガヒットアルバムと名曲の数々を生み出し、全世界の寵児となっていくマイケル。

しかし、その栄光の裏には、早熟の天才ゆえの孤独感、強権的な父親の呪縛、家族への愛と自分の中に溢れるビジョンとの間で葛藤する一人の人間の姿があった…

そして今、音楽史を塗り替える存在--“キング・オブ・ポップ”伝説誕生の瞬間へ。

◆クレジット表記

『Michael／マイケル』

2026年6月12日（金）公開

キャスト：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

配給：キノフィルムズ

コピーライト：(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

◆オフィシャルサイト

オフィシャルサイト：https://www.michael-movie.jp/

公式X（旧Twitter）：@michaelmoviejp

公式Instagram：@michaelmovie.jp

公式TikTok：@michaelmoviejp

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

http://kddi-l.jp/SdW

【参考情報】

Pontaパス会員は映画館での鑑賞もおトクに

・他にも推しトク作品多数！ URL: http://kddi-l.jp/uQb(http://kddi-l.jp/uQb)

●auマンデイ

対象劇場：TOHOシネマズ

毎週月曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）※詳細はHPをご参照下さい

URL: https://kddi-l.jp/Tl0(https://kddi-l.jp/Tl0)

●シアター割

<土日祝日もOK！毎日おトク！＞

対象劇場：松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX） / ローソン・ユナイテッドシネマグループ / テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク / キノシネマ / シネマート

いつでも鑑賞料金1,400円（大人・大学生の場合） ※詳細はHPをご参照下さい

URL: https://kddi-l.jp/cer

<水曜日限定でおトク！>

対象劇場：OSシネマズ

毎週水曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）

URL: https://kddi-l.jp/npE

★Pontaパス初回加入特典★

下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント！

URL: http://kddi-l.jp/04x

対象劇場：TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX） / ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/ テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク / シネマート

※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※その他詳細は、HPをご参照下さい。 https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)

■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。