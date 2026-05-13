【ニトリのアパレルブランドＮ+】ニトリグループアプリ会員限定！通常ポイントが最大7倍になる「ポイントアップキャンペーン」を全国のN+店舗で開催

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+（エヌプラス）」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、2026年5月15日（金）より、全国のN+店舗にて、ニトリグループアプリ会員様を対象とした「通常ポイント最大7倍キャンペーン」を開催いたします。

期間中、全アイテム対象で、通常よりも付与ポイントが大幅にアップします。夏本番に向けた新作の接触冷感アイテムや機能性サマーニットを、ぜひこの機会にお得にお買い求めください。

アプリダウンロードはこちらから :https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/nplusApp/

【実施期間】2026年5月15日（金）～ 5月21日（木）

※N+アプリ限定の通常ポイント7倍キャンペーンは、 5月28日（木）まで開催

【対象店舗】N+全店（全国30店舗）※N+公式通販（ニトリネット）は対象外

店舗リスト :https://shop.nitori-net.jp/nitori/spot/list?category=04

【対象アプリ】N+アプリ・ニトリアプリ・デコホームアプリ・島忠アプリ

【実施内容】 期間中、アプリ会員のお客様を対象に、220円（税込）お買い上げごとに通常ポイントに加え、アプリ会員特典ポイントおよびキャンペーン特典ポイントを付与いたします。

通常、お買い上げ220円（税込）につき1ポイントのところ、期間中は以下の通り加算されます。

■ポイントアップの内訳（ゴールド会員様の場合）

通常ポイント（1ポイント）＋アプリ会員特典（２ポイント）＋キャンペーン特典（4ポイント）＝ 合計7ポイント

■ポイントアップの内訳（レギュラー会員様の場合）

通常ポイント（1ポイント）＋アプリ会員特典（1ポイント）＋キャンペーン特典（4ポイント）＝ 合計6ポイント

●通常ポイントとはニトリメンバーズがお買い上げ220円（税込）ごとに、1ポイント獲得できるポイントです。

●220円（税込）お買い上げごと に、通常1ポイントにアプリ会員特典（レギュラーアプリ会員は1ポイント、ゴールドアプリ会員は2ポイント）が加算されます。さらに本キャンペーンで4ポイント（有効期限が獲得日から60日後の期間限定ポイント）が加算されます。

●本キャンペーンの特典ポイントは翌月末までに加算されます。（ポイント数・有効期限はアプリにてご確認いただけます）。

●通常ポイントやアプリ会員特典は他のクーポンやキャンペーンと重複して獲得できません。

●5月22日（金）～ 5月28日（木）の期間は、Ｎ+アプリ限定でポイント最大7倍キャンペーンを実施いたします。

●レジ袋、ラッピング袋や発送料などはポイントがつきません。

●獲得した期間限定ポイントを利用したお会計を後日キャンセルした場合に戻るポイントの有効期限も元の期限となります。

●本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

N+おすすめ商品のご紹介 ※価格はすべて税込表記

モデル身長 168cm（Mサイズ/オレンジ着用）接触冷感綿スラブグラフィックロゴプルオーバー

【価格】1,990円

（アプリゴールド会員なら63ポイント獲得！）

【カラー】オレンジ、ブルー、ホワイト

【サイズ】S、M、L、LL

【ポイント】

接触冷感機能付きの綿100％素材を採用。フロントのグラフィックロゴが、日常の装いにさりげなく遊び心をプラスします。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633072937s/

モデル身長 167cm（Mサイズ/ホワイト着用）ひんやりニットボーダー半袖プルオーバー

【価格】2,990円

（アプリゴールド会員なら 91ポイント獲得！）

【カラー】ホワイト

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

接触冷感、ＵＶカット、アンチピリング、マシンウォッシャブルのマルチ機能がうれしいサマーニット。きれいめな印象のボーダー柄で、オン・オフ問わず着回せる1枚です。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633074900s/

モデル身長 168cm（Mサイズ/ネイビー着用）接触冷感シャンブレーライトデニムパンツ

【価格】3,990円

（アプリゴールド会員なら 126ポイント獲得！）

【カラー】ブルー、ネイビー

【サイズ】S、M、L、LL

【ポイント】

薄手でなめらかな接触冷感デニムが、夏のデイリー使いに最適。ウエストはドロスト仕様で調整しやすく、リラックス感のあるはき心地を叶えるパンツです。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633078403s/

ニトリのアパレルブランド「Ｎ+」とは

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。