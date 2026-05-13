「地域と人と育む場」門真市立文化創造図書館KADOMADOオープン

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社



カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）が管理運営を担う、図書館と文化会館がひとつとなった生涯学習複合施設「門真市立文化創造図書館KADOMADO」（以下、KADOMADO）が2026年5月13日（水）にオープンいたしました。KADOMADOは、「地域と人と育む場」をコンセプトに世代や関心の異なる人々が自然と行き交い、新たな学びや交流が生まれる“まちの窓”のような存在を目指します。

門真市立文化創造図書館KADOMADO

KADOMADOは、図書館を中心とした市民の文化・学習活動および地域活性化を推進するための複合施設です。「地域と人と育む場」をコンセプトとした本施設は、年間359日（※）、朝9：00から夜9：00まで開館します。5階建て（屋上テラス含む）の施設内には、図書館を中心に、ゆったりとくつろげるカフェ、地域ブランドや企業が出店できるチャレンジショップ、地域コミュニティの活動発信拠点となる文化会館の貸室、最新のSTEAM教育に触れられるテックラボや地域企業とともにものづくり体験ができるクラフトラボなどを備えています。KADOMADOは、「門真市の新たな未来が見える場所」として門真市の文化に触れながら新たな学びが得られ、地域のコミュニティ活動拠点となることを目指してまいります。

（※）年末年始（12月29日～1月3日）は休館いたします。

門真市立文化創造図書館KADOMADOの特徴

（１）フロアごとに表情が変化する図書館と、思い思いの時間を過ごせるスターバックス

開放感のある吹き抜けが特徴的な広々とした空間に、約20万冊の蔵書を備えた図書館がジャンルごとに各フロアに広がります。1Fのスターバックスではコーヒーを片手に読書に没頭したり、家族や友人と会話を楽しむことができます。知とくつろぎが自然に交わる空間で、日常の中にある「ちょっと特別な時間」を過ごすことができます。

（２）さまざまな機能を備えた文化会館

1Fエントランス正面1F 閲覧スペース

地域の方々が主役となる文化会館として複数の機能を備えています。地域の食と人をつなぐ「オープンキッチン」では料理に関するワークショップや食育イベントの開催を予定しています。子どもから大人まで自由に創作活動に取り組める「アトリエ」では、絵画・工作・デザインなどものづくりの楽しさを体験することができます。市民活動や地域の会合など交流や話し合いの場として幅広く利用できる「多目的室」は2部屋をご用意しています。また、「小ホール」は講演会や上映会、ワークショップ、ミニコンサートなど地域文化の発信拠点として活用してまいります。



また、地域ブランドやクリエイター、企業などが期間限定で出店できるPOPUPスペースも展開します。新しい出会いや発見が生まれる“街のショーケース”として継続的に新たな企画を企画・実施してまいります。

（3）子どもたちの未来を広げる最新のテクノロジー教育

オープンキッチン小ホール

「テックラボ」は子どもたちが最新のテクノロジー機器に触れながら、新しい学びを体験し、誰もが“好き”や“興味”を自然に表現できる学びの場です。子どもたちが、自分自身の興味関心を見つけ、深め、共有しあえる場として、安心して学べる居場所となることを目指します。

（4）子どもたちの創造性を育むキッズフロア

4Ｆのキッズフロアでは、象徴的な「えほんの山」が子どもたちを迎えます。本棚にもなり、椅子にもなるこの「えほんの山」は、子どもたちのための特別な読書空間です。「えほんの山」の奥には秘密の小部屋があり、ひっそりとした空間で、子どもたちにワクワクする読書体験を提供します。

また、ものづくりに没頭できる「クラフトラボ」では、地元企業と連携し、木工・布・紙などさまざまな素材を使った工作体験をすることができます。その他、離乳食などを持ち込むことが可能な飲食スペース「もぐもぐスペース」や、子どもたちが身体を動かして遊ぶことができる「キッズテラス」も備えています。

（5）学生や大人の学習をサポートする学習席

えほんの山クラフトラボもぐもぐスペースキッズテラス

静かに集中して学習や読書、自己研鑽に取り組むことができる学習席を備えているほか、より集中した作業やオンライン会議に取り組みたい方向けには個室型ブースも用意をしています。周囲を気にせずに過ごすことができる個人用ブースのほか、少人数で利用できるグループブース席も備えています。（※）学習席、ブース席は共に事前予約制となります

＜門真市立文化創造図書館KADOMADO 施設概要＞

名称：門真市立文化創造図書館KADOMADO

住所：〒571-0066 大阪府門真市幸福町11番50号

管理運営事業者：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

指定管理期間： 2026年2月1日～2031年3月31日

休館日：年末年始（12月29日～1月3日）

開館時間：午前9時～午後9時

施設概要：図書館、文化会館、チャレンジショップ、スターバックス

民業：チャレンジショップ・スターバックス

提供サービス：図書利用登録、相互貸借サービス、予約受取サービス、自動貸出機、館内フリーWi-Fi、パソコン館内利用、公式LINE、知育玩具貸出、クラフトラボエリア利用、テックラボエリア利用、文化会館利用登録、貸室貸出、ブース席利用、予約制の学習席 他