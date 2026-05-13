YouTubeチャンネル登録者19万人超え！「心が救われる」と話題の彩咲ちゃんねる著書『幸せは絶望が連れてくる あなたの“努力貯金”を引き出す本』好評発売中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月28日（火）に『幸せは絶望が連れてくる あなたの“努力貯金”を引き出す本』（著：彩咲ちゃんねる）を発売いたしました。

自身の中に秘めている「努力貯金」を引き出すことで、よりよい未来、幸せがつかみ取れる！

・何をやっても報われない

・日々の生活が憂鬱

・生きづらい

・独りぼっちだ

と絶望を感じているあなた。大丈夫です。あなたにはすでに「努力貯金」があります。

努力貯金とは、日頃から無意識に貯まっているもの。本書では、その貯金を解放する方法を紹介しています。絶望の中にある、幸せへとつながる力や思いを認めて実行することで、自身の中に秘めている努力貯金を引き出すことができます。そうすることで、絶望から抜け出し、幸せがつかみ取れるのです。

人との向き合い方、仕事への考え方、お金の概念、世の中の見方、パートナーとの関係に悩みがある方は必見です！

著者からのメッセージ

この本は、今人生に行き詰まっているあなたのための本です。今、あなたが「もうこれ以上頑張れない」「人生に行き詰まっている」――そう感じながらこの本をひらいたのだとしたら、この本はまさに、あなたのための本です。

過去の痛みや、今の環境への怒りや不満、未来への不安……。表面的には何食わぬ顔で過ごし「大丈夫」と言いながらも、そうしたものに押しつぶされそうになって、静かに絶望している人は、実はとても多いと思います。

まず安心してほしいのですが、その絶望は、あなたの努力が足りないせいではありません。そして、あなたはこの本を手に取っている時点で、ちゃんと自分の人生を進めることができています。

この本では、「絶望こそがチャンスである」という視点から、仕事、お金、家族、恋愛、人間関係など、人生のさまざまな行き詰まりを取り上げていきます。

そして、そこに隠された人生のヒントや、自分の潜在的な力をどう掘り起こしていくか、といったことも紹介していきます。

この本が、あなたが絶望から一歩踏み出し、自分らしい人生に戻っていくための、きっかけになれば嬉しいです。

（本書「はじめに」より）

出版記念イベントツアーが開催！

書籍刊行を記念して、東京と大阪にて出版記念イベントを開催します。直接2人に会える貴重な機会となっており、書籍の制作秘話をはじめ、本書に掲載しているワークのご紹介、さらに参加者の皆さまからのご質問にお答えするQ&Aコーナーなど、充実した内容を予定しています。

【日程・会場】

■東京会場

イベント名： 彩咲ちゃんねる『幸せは絶望が連れてくる あなたの“努力貯金”を引き出す本』出版記念イベント

URL： https://livepocket.jp/e/ayasaki_tokyo

会場： 東京都中央区

日程： 2026年5月23日（土）

応募締切： 2026年5月17日（日）

■大阪会場

イベント名： 彩咲ちゃんねる『幸せは絶望が連れてくる あなたの“努力貯金”を引き出す本』出版記念イベント

URL： https://livepocket.jp/e/ayasaki_osaka

会場： 大阪府大阪市内

日程： 2026年6月6日（土）

応募締切： 2026年5月31日（日）

※会場詳細は、開催日の1ヶ月前までにご参加者様のみにメールにてご案内いたします。

目次

序章 絶望という扉をひらく

第1章 絶望の正体を知る

第2章 自分の現在地を確かめる

第3章 自分の力と可能性を探る

第4章 日々の意識と行動を少しずつ変える

第5章 未来の自分を思い描こう

書誌情報

書名：幸せは絶望が連れてくる あなたの“努力貯金”を引き出す本

著者：彩咲ちゃんねる

発売日：2026年4月28日（火）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

体裁：四六判／192ページ

ISBN：978-4-04-607983-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001241/)

既刊情報

書名：意識を変えるだけで幸せの引き寄せ体質になれる！ 守護様とベストパートナーになる方法

著者：彩咲ちゃんねる

発売日：2025年3月26日

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

体裁：四六判／192ページ

ISBN：978-4-04-607375-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000543/)

著者略歴

彩咲ちゃんねる（あやさきちゃんねる）

物心がつく前から魂の色が見え、守護様と対話ができる咲と、他者に合わせて無難に切り抜けようとした感受性が豊かな彩の2人。2022年よりYouTube「彩咲ちゃんねる【満作乃宿リシ縁】」を開始し、霊視鑑定などをメインに発信。著名人を何人も鑑定した実績を持ち、現在、チャンネル登録者数は19万人を超える（2026年4月現在）。著書に『守護様とベストパートナーになる方法』（KADOKAWA）がある。

彩咲ちゃんねる【満作乃宿リシ縁】：https://www.youtube.com/@mansakunoyadorishienishi