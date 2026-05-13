furfolk - クラファン目標673%達成の【HUGNESS(ハグネス)】が遂に発売。犬にも人にも優しい革新的ドッグハーネスで、お散歩をもっと楽しく、心地よく。

株式会社studio empath

ドッグライフブランド「furfolk(ファーフォーク)」(運営：株式会社studio empath / 代表：松本和也)は、愛犬の身体への負担を軽減しながら、人の使いやすさにもこだわり抜いた新ハーネス「furfolk Dog Harness【HUGNESS(ハグネス)】」を、2026年5月13日(水)よりオフィシャルECサイトにて販売開始いたします。

▼furfolk オフィシャルECサイト

https://furfolk.dog/

【HUGNESS(ハグネス)】の特徴

for Dog - 愛犬には最大級のケアを。

Feature 01 - 気管への圧迫予防

- 首周りカスタマイズ：サイズ調整可能で、食い込みを予防

- Vネック設計：首への負担を軽減

引っぱりで咳が出やすい子や、首の負荷に弱い子を想定して開発。特に小型犬は遺伝的に気管が弱い子が多いため、生涯、少しでも長くお散歩を楽しめるようにという想いを設計に込めました。

Feature 02 - 力を分散

- 4点ベルト

- 面による支持

急に引っぱる子をおさえる際、その子の身体への負担を分散しやすい設計です。また、足腰や関節が弱く、お散歩時に転倒の恐れがある子のサポートも想定した設計になっています。

Feature 03 - 肌に優しい被覆

- 部品が直接当たらない

- 柔らかニットで腹部の擦れを低減

硬い部品が皮膚や被毛に当たらないようにすることで、皮膚の擦れや断毛を低減。引っ張らないといけない時に、部品が身体に食い込まない優しい設計です。また、腹部は柔らかいニット素材を採用することで、薄い皮膚の擦れを低減します。

for Human - あなたには気楽さを。

Feature 04 - 5秒で完了。足を通さない「ストレスフリー装着」

足を持たれるのが嫌い、じっとしているのが苦手、シニアで足が上げにくいーーー。そんな様々な個性を持つ子達にも装着しやすいように考えたハーネスです。「お散歩に連れていってあげたいのに、連れて行くまでが大変」。そんな飼い主さまの優しさと苦労に寄り添う設計です。

Feature 05 - 脱走防止

お腹深くまでカバーし、肋骨全体を覆うことで、後ずさりする子でもハーネスから抜けにくい設計になっています。

Feature 06 - 様々な体型にフィット

『犬』と一括りにしても様々な骨格、体型の子がいます。その子達にフィットさせるために、1つのハーネスの中に7 箇所での調整を可能としました。

装着手順 - 初回の6ステップ、毎日は2ステップ。

細部に宿る、こだわり

単なる道具ではなく、愛犬の安全を守る「装備」としてのハーネス。furfolkがこだわり抜いた、HUGNESSのディテールをご紹介します。

01. 【独自開発】HUGNESS専用オリジナルDカン

ベルトの摩耗を最小限に抑える滑らかな曲線を追求した「専用Dカン」を金型から開発。ベルトとの接地面を最適化することで、引きの強いワンちゃんでもベルトが傷みにくく、耐久性が飛躍的に向上しました。

02. 【安全の要】負担集中部への「特殊強化縫製」

リードからの力が最もかかる部分には、縫製の強化を施しました。何重にも糸を走らせることで、急な飛び出しや強い引っ張りにも動じない、圧倒的な破断強度を実現しました。

03. 【フィット感】身体に沿う湾曲バックル

一般的なハーネスに使用される直線的なバックルではなく、胴回りのカーブに合わせて緩やかに湾曲した「3Dフィット形状」のバックルを採用しています。

04. 【誇り】精密ブランド刺繍

プリントではなく、高密度な刺繍でブランドロゴを刻印。使い込んでも剥がれることがなく、furfolkの品質への自信を、上品な質感と共に長く保ち続けます。

05. 【迷子防止】万一のための「エマージェンシータグ」

商品タグの裏面には、愛犬の名前と飼い主さまの電話番号を直接書き込めるスペースを設けました。万が一の脱走や災害時、ハーネス自体が「命を守るIDタグ」として機能します。

06. 【快適性】蒸れを逃がす「高通気エアメッシュ内張り」

肌に触れる内側には、クッション性と通気性を両立した3Dメッシュを採用。体温の高いワンちゃんの熱を効率よく逃がし、夏場の散歩や長時間のドッグランでも負担を軽減します。

07. 【選べる質感】個性に合わせた「2つの機能性ファブリック」

カラーによって生地の特性を変えることで、より好みにフィットする選択肢を。

- サンドベージュ（Soft Touch）:

身体に優しく馴染む、しなやかで柔らかい質感。肌当たりの良さを重視する子に。

- フィールドカーキ（Heavy Duty）:

摩擦に強く、型崩れしにくい高密度な硬め素材。アウトドアや活発な子に。

08. 【洗濯】いつでも清潔に「イージー・ウォッシャブル」

ご家庭での手洗いが可能なので、ドッグランや雨上がりの散歩も、もう怖くありません。

製品仕様

選べる2カラー展開S/M/L 3サイズ展開

販売価格：7,700円(税込)

※オフィシャルECサイトでご購入の場合、安心のサイズ交換1回無料対応。

furfolk(ファーフォーク) について

けむくじゃらの家族。しあわせを、もっと。

犬との生活は人生を豊かにすると考えています。だからこそ、犬と人の関わり合いの解像度を上げて向き合うことで、双方が幸せになれる商品が作れると信じています。犬がいるから生活がより豊かになるように、furfolkは提案を続けます。

Founder 松本 和也 / Kazuya Matsumoto