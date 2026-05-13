「ad:tech tokyo 2026」ダイヤモンドスポンサーに電通が3年連続で決定

コムエクスポジアム・ジャパン株式会社

マーケティングの国際カンファレンスを多数企画・実施しているComexposium Japan(コムエクスポジアム・ジャパン)株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：古市優子)は、2026年10月21日(水)～23日(金)に東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京で開催する「ad:tech tokyo」において、株式会社 電通がダイヤモンドスポンサーに決定したことを発表いたします。なお、同社のダイヤモンドスポンサー就任は2024年から3年連続となります。

基調講演をはじめとする各種コンテンツへの参画に加え、会場内での映像展開などを通じて、同社が掲げる次世代モデル「Marketing For Growth」の理解促進を図ります。

Keynote（基調講演）の実施 ／10月22日(木)

マーケティング投資対効果（mROI）の向上を実現していくために必要となる4つのプロセスと2つの基盤を体系化した次世代モデル「Marketing For Growth」について、ケーススタディーなどを交えて語ります。

＊日程、内容については変更の可能性がございます

株式会社 電通について

「人」への深い洞察を軸に、複雑化・高度化する顧客課題から本質的課題を見出し、統合的なソリューション “Integrated Growth Solutions” を提供。

広告やマーケティングにとどまらない広い領域から顧客の持続的成長を支援し、社会の活性化に貢献します。

ad:tech tokyo 2026 開催概要

日 程：2026 年 10 月 21 日 (水) - 23 日 (金)

会 場：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信

総参加者：約1万6,000人（2025年実績）

公式サイト：http://adtech-tokyo.com/ja/

参加パス申込：https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/

Comexposiumについて

Comexposiumは、世界で170を超えるB2C/B2Bイベントをプロデュースしています。食品、農業、ファッション、建設、ハイテクなど様々な分野をカバーしており、世界30か国で300万人以上の来場者を記録しています。Comexposium Japanは、2009年に「ad:tech」を日本初上陸させ、「ad:tech tokyo」として17年の実績。そのほか、日本における宿泊型マーケティングカンファレンスの草分けである「iMedia Brand Summit」も実施。日本のマーケターが世界で戦うために必要となる知識・情報・ネットワークが得られる場を設けています。

ウェブサイト：https://www.comexposium.com/