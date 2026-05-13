＜助成先公募＞第4回「臼井伸二未来へつなぐ基金～子どもの居場所提供支援～」募集開始（2026/5/13～2026/6/29）

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年5月13日、公益財団法人 日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第4回「臼井伸二未来へつなぐ基金～子どもの居場所提供支援～」助成先公募を開始いたしました。第3回までの募集では神奈川県横須賀市・藤沢市内の2つの市における事業を対象としてきましたが、今回より6市1町に対象地域を拡大しました。

「臼井伸二未来へつなぐ基金～子どもの居場所提供支援～」の目的

学校に行けない、家にいられない、あるいは地域社会で孤立しているなど、居場所がないと感じている子どもや若者が大勢います。生活困窮、いじめ、虐待、家族のケア等、周りに相談できず苦労や悩みを抱えているなど、その事情もさまざまです。

「臼井伸二未来へつなぐ基金～子どもの居場所提供支援～」は、指定地域とする神奈川県湘南・三浦エリアの6市1町で子どもたちに居場所を提供する事業を助成します。安心して子どもらしく過ごせる場所を提供したり、支援や相談の手を差し伸べたりすることで、居場所のない子どもたちの悩みや生きづらさが少しでもやわらぐことを願っています。

以下リンクから募集要項と応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000378.html

■助成対象

指定地域内で実施する、困難な状況にある子どもに居場所を提供し、必要な支援につなぐ事業

【指定地域】横須賀市、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市

※本公募では場所の提供をともなう事業が対象です。主にオンラインや電話や訪問で行う交流や相談支援等は対象外です。

※本公募での「子ども」は小中高校生に相当する年齢層を想定していますが、18歳以上の若者や、子どもと生活をともにする保護者も対象に含めます。

参照（前回採択先） https://np-foundation.or.jp/information/000314.html

■助成金額

助成総額： 900万円（予定）

１件あたりの助成金額： 上限200万円

採択件数： 5-8件程度

助成対象期間： 2026年10月１日～2027年9月30日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始： 2026年5月13日（水）

公募締切： 2026年6月29日（月）17:00

結果通知： 2026年9月中旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/