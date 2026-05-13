5/23開催「賃貸経営+相続対策 大家さんフェスタ in 梅田」に出展・セミナー登壇が決定！

■イベント概要

日本賃貸保証株式会社

「賃貸経営+相続対策 大家さんフェスタ」は、より良い賃貸経営をするための学びの場、新たなパートナー企業との出会いの場として、これまで延べ2万人以上のオーナー様が来場されている、オーナー様と企業が一堂に会するイベントです。

■JID出展ブース

JIDの出展ブースでは、オーナー様が安心して安全な賃貸経営を行うために必要不可欠な「JIDならではの賃貸保証」について詳しくご説明いたします。

【JIDブースで相談できること】- 「賃貸保証」の基礎知識： 保証内容から実際のトラブル対応例まで- リスク診断： 入居者の高齢化や家賃滞納、孤独死への備え- 契約内容の確認： 当日、管理契約書や約款などをお持ちいただければ、現時点の保証内容の確認や、リスクに備えて何をすべきかをアドバイスいたします。過去の出展の様子【ご来場特典】アンケート回答で「ノベルティBOX」をプレゼント！

ブースにてアンケートにお答えいただいた方に、日用品がセットになったJIDオリジナルノベルティBOXのプレゼントをご用意しております。

『賃貸保証』について、いまさら聞けない、実はよくわかってない…という方、ぜひご来場ください。

■セミナー登壇

当日会場内で開催されるセミナーでは、JIDスタッフが登壇し、オーナー様が知っておくべき「免責事項の落とし穴」についてお話しします。

- テーマ： 『その「家賃保証」本当に安心？知られざる、免責事項の落とし穴』- 講演内容：保証実績630万件以上のパイオニア企業として、滞納の実例をもとに、オーナー様が本当に選ぶべき「賃貸保証」についてお伝えします。「保証会社は管理会社にお任せ」というオーナー様も少なくありませんが、保証内容や約款を把握せずに契約していると、思わぬところで保証されず大きな損失を被る可能性も。万が一の際に大切な物件を守るためのポイントを、業界の最前線を知るJIDならではの視点でわかりやすく解説します。- セミナースケジュール【時間】10:50～11:30【会場】セミナー D会場

オーナー様に本当に必要な『賃貸保証』を知ることができる貴重な機会です。

過去に実施したセミナーの様子

賃貸経営＋相続対策『大家さんフェスタ 2026』＠梅田サウスホール 概要

【日時】2026年5月23日(土) 9:40 ～16:20（16：00受付終了）

【会場】大阪梅田ツインタワーズ・サウス11階（大阪府大阪市北区梅田1丁目13-1）

【入場料】無料 ※下記の来場予約フォームより、事前登録をお願いいたします。

URL：https://owners-style.net/s/festa_kansai/

【主催】株式会社オーナーズ・スタイル

日本賃貸保証株式会社について

日本賃貸保証株式会社（JID）は、どなたにも差別なく安心して住宅に住まうことのできる社会の実現を目指して、1995年に創業しました。

「あらゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献していく。」

その実現に向けて、当社を中心とするJID GROUP一丸となって、これからも決して立ち止まることなく全力で事業に取り組んでいきます。

【会社概要】

社名：日本賃貸保証株式会社

代表：代表取締役 梅田 真理子

本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23

資本金：1億円

事業内容：賃貸住宅の保証事業

HP：https://jid-net.co.jp

JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/6NCN_Qe95Dw



【JID GROUP】

日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）

└https://jid-net.co.jp



JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）

└https://jid-investments.co.jp



ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）

└https://mmjnet.jp



ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）

└https://job-style.co.jp



特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）

└https://sos-foundation.or.jp