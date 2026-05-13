プロドッグトレーナーの現場から生まれたドッグギア専門ECストア 「TOKYO DOGS STORE」5月13日グランドオープン！

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本店所在地：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾邑仁）は、プロドッグトレーナーが現場で厳選したドッグギアを取り扱うオンラインストア「TOKYO DOGS STORE」を、2026年5月13日（火）に公開したことをお知らせいたします。

■ EC事業参入の背景 ── なぜ、プロのドッグトレーナーが「ドッグギア」を始めるのか

株式会社東京DOGSは、「犬を通して、人々を幸せに」というミッションのもと、犬の預かりしつけ教室・幼稚園・保育園・ペットホテルなどを展開するドッグトレーニング専門企業です。オーナードッグトレーナーの松尾邑仁（ゆうと先生）は、業界経歴15年以上にわたり累計1万頭以上の犬と向き合い、「褒めるしつけトレーニング」という独自の理念を確立。その実績は「埼玉を代表する企業100選」への選出、小学館刊行物への掲載、Yahoo!ニュース掲載など、各方面から高い評価を受けています。

そうした日々の現場の中で、ゆうと先生がかねてから感じてきた課題がありました。それは、飼い主が愛犬のために道具を選ぼうとしても、「何を基準に選べばいいのかわからない」「見た目は良くても、実際のトレーニングや散歩では使いにくい」という声が後を絶たないことです。

市場には数多くのペット用品が溢れている一方で、現場のプロが実際に手に取り、日々使い込んで「本当にいい」と確信できる製品は限られています。リードひとつとっても、持ちやすさ、耐久性、犬へのフィット感、トレーニング時のコントロール性など、プロの視点で見ると選定基準は多岐にわたります。

TOKYO DOGS STOREは、この課題に対するひとつの答えです。1万頭以上の犬と向き合ってきたプロドッグトレーナーが、品質・安全性・機能性・デザイン性の4つの軸で妥協なく厳選し、「現場で愛用できるドッグギア」だけを届けるために生まれました。

「美しさだけではなく、使えること。機能だけではなく、愛犬との暮らしに馴染むこと。」── プロが選び、プロが使い、プロが薦める。それが、TOKYO DOGS STOREの約束です。

■ しつけ教室からECストアへ ── 事業拡大の意義

東京DOGSが運営するしつけ教室や保育園では、トレーニングの中でリードの持ち方やアイコンタクトの取り方、ご褒美の与え方といった実践的な指導を行っています。その際、使用する道具の品質がトレーニング効果に直結することを、現場のトレーナーたちは日々実感してきました。

しかしながら、教室に通えるのは地理的に限られたエリアの飼い主に限られます。TOKYO DOGS STOREのオープンにより、全国の愛犬家が「プロが現場で使っているのと同じ道具」を手にすることが可能になりました。これは、東京DOGSが掲げる「犬を通して、人々を幸せに」というミッションを、しつけ教室という枠を超えて全国へ届けるための新たな一歩です。

また、2026年6月21日（日）には東京ビッグサイトにて国内最大級のドッグイベント「ロンドンドッグフェスタ 2026」の開催を控えており、ギネス世界記録チャレンジやスペシャルゲストの出演など、東京DOGSの活動はさらなる広がりを見せています。ECストアのオープンは、こうした事業拡大の流れの中に位置づけられるものです。

ロンドンドッグフェスタ2026詳細：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/

■ 取り扱い商品カテゴリーと主要ラインナップ

オープン時は第一弾としまして、4カテゴリー・全18アイテムを展開いたします。

【1. リード・カラー（LEAD）── 全5アイテム】

マルチスリップリード（大・中・小)マルチスリップリード（大・中・小の3サイズ展開）

首輪とリードが一体になった仕様で、装着がスムーズ。サイズごとに大型犬から小型犬まで幅広く対応し、散歩からトレーニングまでプロの現場目線で扱いやすさと安全性を両立した実用的なリードです。

スタンダードリードスタンダードリード

毎日のお散歩から基礎トレーニングまで使いやすい、TOKYO DOGS STOREの定番リード。シンプルで手に馴染みやすい設計で、初めての方にもおすすめのベーシックアイテムです。

プロクッションリードプロクッションリード

現場のドッグトレーナー目線で使いやすさを追求した看板商品。手にかかる負担をやわらげるクッション性を備え、長時間のお散歩やトレーニングでも快適な使用感を実現しています。

スタンダードハーフチョーカー

日常使いとトレーニングの両方に対応するハーフチョーカー。首輪よりも抜けにくく、スリップタイプよりも扱いやすい設計で、お散歩時の安全管理にも適しています。

プロクッションハーフカラー（SS・S・N）プロクッションハーフカラー（SS・S・Nの3サイズ展開）

クッション性のある素材で首まわりへの負担をやわらげながら、ハーフカラーならではの抜けにくさとコントロール性を両立。小型犬から中型犬まで、サイズに合わせて選べる3サイズ展開です。

【2. トイ・トレーニング（TOY & TRAINING）── 全5アイテム】

TPR製タフボールトイ（小・大）TPR製タフボールトイ（小・大の2サイズ展開）

弾力のあるTPR素材を使用し、投げる・転がす・くわえるなどさまざまな遊びに対応。愛犬の体格に合わせて選べる2サイズ展開です。

EVA製プレミアムボールトイEVA製プレミアムボールトイ

軽さと扱いやすさが魅力のボールトイ。投げやすくくわえやすい素材感で、室内外での遊びやコミュニケーションの時間をサポートします。

E-TPU製マルチリングトイE-TPU製マルチリングトイ

くわえる、引っ張る、投げる、転がすなど多彩な遊びに対応するリング形状のトイ。軽くて弾力のあるE-TPU素材で、飼い主との遊びの時間をアクティブに彩ります。

トレーニング・ロングトイトレーニング・ロングトイ

引っ張りっこや追いかけ遊びに最適なロングタイプのトレーニングトイ。飼い主との距離感を保ちながら遊べるため、呼び戻しや集中づくりなど日常のトレーニングにも活用できます。

◎ AJDTA公式教本

全日本ドッグトレーニング協会の考え方を体系的に学べる公式教本。犬のしつけ、行動理解、飼い主との関わり方を学びたい方に向けた一冊です。

【3. アクセサリー（ACCESSORIES）── 全7アイテム】

マルチお散歩バッグマルチお散歩バッグ

リード、マナー袋、トリーツ、スマートフォンなどお散歩に必要なアイテムをまとめて収納できる実用的なバッグ。毎日の外出をより身軽にサポートします。

デイリーマナーポーチデイリーマナーポーチ

うんち袋や小物をスマートに持ち運べるコンパクトなマナーポーチ。清潔感のあるデザインで、日常のお散歩に自然に馴染みます。

マルチトリーツポーチマルチトリーツポーチ

トレーニングやお散歩中のご褒美をすぐに取り出せるトリーツポーチ。基礎トレーニングや呼び戻し練習など、タイミングを逃さず褒められる実用的なアイテムです。

シリコントリーツポーチシリコントリーツポーチ

汚れが気になりにくく、お手入れしやすいシリコン素材のトリーツポーチ。開閉のしやすさと清潔さを両立した実用的な仕様です。

◎ 限定TOKYO DOGSマルチトートバッグ

お散歩グッズからトレーニング用品までまとめて持ち運べるトートバッグ。普段使いのサブバッグとしても活躍するファンアイテムです。

◎ 限定オリジナルステッカー（全5種）

TOKYO DOGSロゴステッカー、ブルーダイヤデザイン、クラシックブルーダイヤデザイン、オリジナルキャラクター「ホメプー」デザイン2種の全5種をラインナップ。スマートフォンやPCなどに貼って楽しめます。

◎ 限定オリジナルステッカー

ロンドンドッグフェスタ 2026年6月21日開催のロンドンドッグフェスタの世界観を楽しめる限定デザインステッカーです。

【4. フード── 全1アイテム】

ディールリッチトリーツ（small・large）ディールリッチトリーツ（small・largeの2サイズ展開）

トレーニング中のご褒美に使いやすいトリーツ。smallサイズはこまめに褒めたい基礎トレーニングに、largeサイズは特別なご褒美や難しい練習の報酬として、場面に応じて使い分けが可能です。

■ オープン記念3大特典

グランドオープンを記念し、期間限定で3大特典をご用意しております。

限定プレミアム動画 ── ゆうと先生によるプレミアムトレーニング動画をプレゼント

限定トートバッグ ── TOKYO DOGSオリジナルトートバッグをプレゼント

サイン本 ── ゆうと先生のサイン本をプレゼント

特典の詳細・適用条件については、公式サイトをご確認ください。

■ ストア概要

ストア名：TOKYO DOGS STORE

URL：https://tokyo-dogs.shop/ (https://tokyo-dogs.shop/)

オープン日：2026年5月13日（火）

取り扱い商品：リード・カラー、トイ・トレーニンググッズ、ポーチ・バッグ、フード、限定グッズ

運営：株式会社東京DOGS

■ 東京DOGSとは

株式会社東京DOGSは、犬のしつけ教室、犬の幼稚園、ペットホテル、教育事業、イベント運営などを通じて、犬と人がより良い関係を築ける社会を目指して活動しています。

今後も、自社の現場実践にとどまらず、犬やペットに関わる多様なサービスや取り組みを発信することで、業界全体の価値をより広く届けてまいります。

ペットと人のより豊かな共生を実現するためのコラボレーションや情報発信を積極的に行ってまいります。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs