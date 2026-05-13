軽やかで開放感あふれるカラー「ブルーリビエラ コレクション」が発売

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

地中海の静かな贅沢を自宅に

軽やかで開放感あふれるカラー「ブルーリビエラ」は、地中海沿岸の静かなラグジュアリーを体現した印象的なカラーです。艶やかなブルーグリーンの表面は、陽光を受けた水面のようにきらめき、クラシックなゴールドノブが時代を超えた洗練を添えています。海辺の穏やかな情景を思わせるカフェの温もり、陽光に満ちた街並み、そして開放的な空気の中で穏やかに流れる夕暮れのひととき。

洗練とくつろぎが美しく調和した、自然体のリズムが広がります。

ブルーリビエラコレクション

シグニチャー ココット・ロンド、ココット・エブリィ、シグニチャー ビュッフェ・キャセロールの3型と、軽量で扱いやすいEOS ソースパン、キャセロールの2型を販売します。

「ブルーリビエラ」は、ゆったりとした贅沢を感じさせるムードそのもの。海辺で過ごす穏やかな午後や静かに輝く夜を思わせる、さりげなくも優雅なスタイルを表現するカラーです。

ブルーリビエラのスタイリングを楽しむ

ブルーリビエラで彩る涼しげなテーブルは、開放感に満ちた爽やかな空間に。同系色のグリーンとの組み合わせは、爽やかさと新鮮さが互いに調和し、清涼感のある心地よい空間を生み出します。明るいイエローとの組み合わせは、対照的なカラーが互いに引き立てあい、モダンなコントラストが自由で活気ある夏を演出します。

■製品紹介

■20cm / サイズ : 直径22 (取手込27)cm 高さ (フタ込)14cm 容量2.4L ■22cm / サイズ : 直径23 (取手込30)cm×高さ(フタ込)15cm 容量3.3Lシグニチャー ココット・ロンド (ライトゴールドツマミ)

カラー : ブルーリビエラ

20cm \44,000 (税込)

22cm \49,500 (税込)

■18／サイズ：直径18(取手込23)cm 高さ（フタ込）13cm 容量：1.8L ■20／サイズ：直径20（取手込25） 高さ（フタ込）13（17.5）cm 容量：2.0Lココット・エブリィ (ライトゴールドツマミ)

カラー : ブルーリビエラ

18 \38,500 (税込)

20 \41,800 (税込)

■26cm / サイズ : 直径28 (取手込35)cm 高さ(フタ込)12cm 深さ 5cm 容量 : 2.2Lシグニチャー ビュッフェ・キャセロール

カラー : ブルーリビエラ

26cm \49,500 (税込)

■20cm / サイズ : 直径23 (取手込29)cm 高さ(フタ込)17cm 深さ10cm 容量3.7LEOS キャセロール (SSツマミ)

カラー : ブルーリビエラ

20cm \16,500 (税込)

■16cm / サイズ : 直径19 (取手込35)cm 高さ(フタ込)16cm 深さ11cm容量2.1LEOS ソースパン (SSツマミ)

カラー : ブルーリビエラ

16cm \13,200 (税込)

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-bleuriviera.html

オリジナルニットバックをプレゼント！

ブルーリビエラの発売を記念して、30,000円（税込）以上お買い上げの方に、ル・クルーゼオリジナルのニットバッグをプレゼントします。爽やかなブルーに、ル・クルーゼのイエローのロゴが映えるコンパクトサイズのトートバッグです。

配布期間 : 5/13 (水) ～ 6/16 (火)

＊30,000円 (税込) 以上お買い上げの方限定

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストア、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/