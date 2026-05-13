【ベリービー】今年も「ビューティーワールドジャパン東京2026」への出展が決定！かわいいノベルティーや限定クーポンの配布も！

株式会社DRIVE

グラフィックデザイン制作、ブランディングを手掛ける株式会社DRIVEが運営する、オリジナル紙袋・パッケージメーカーのberryB（ベリービー ）（本社：大阪市中央区、代表：芦谷正人）は、2026年5月18日（月）～20日（水）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される、国内外のビューティー関連製品・サービス・情報・技術が一堂に集結する総合ビューティー見本市「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。

今回は来場者限定の特別割引クーポンの配布や、簡単なアンケート回答でかわいいミニトートバッグのプレゼントも予定しております！

開催概要

イベント名：ビューティーワールドジャパン東京

期間：2026年5月18日（月）～5月20日（水）

時間：10:00～18:00（最終日は16:30まで）

会場：東京ビッグサイト 西3ホール

出展エリア：OEM・パッケージゾーン

当社ブース番号：M037

※ご来場には事前登録が必要です。

事前入場登録はこちら :https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

■ ブランドの雰囲気にあわせて3つのテーマでブースを展開します！角のブースでお店やブランドに合わせてトータルでデザインされたパッケージを展開します！

コスメ・美容業界での豊富な制作実績があり、人気定番の仕様・デザインを取り入れた上で、お店やブランドのブランディングを考慮した包括的なご提案が可能です。

女性人気の高いコットン巾着や配送用やギフト用に適した折り畳みボックスなど、サイトでは取り扱いのない企画商品もブースにてご用意しております！

通常用パッケージはもちろん、ポップアップやギフト用、様々な用途に合わせてご提案させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

■ 簡単なアンケートに回答いただくとノベルティをプレゼント！手のひらにすっぽり収まるコットン生地のミニトートバッグイヤホンやリップなど小物入れとして！

会期中、弊社ブースにて簡単なアンケートにご回答いただいた方へ、AirPodsなどの小物入れに便利なミニトートバッグをノベルティとしてプレゼントいたします。

数に限りがございますので、ご来場の際はぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

■ 来場者限定！割引クーポンも配布予定

さらに弊社ブースにお立ち寄りいただいた方に、ビューティーワールドジャパン限定の特別割引クーポンをお渡しします！

【割引クーポン概要】ご発注金額から最大15%OFF！

パッケージのリニューアルやトータルデザインのご検討など、この機会にぜひお得にご活用ください。



※お値引き額の上限は30,000円までとなります。

※クーポンには有効期限がございます。2026年6月30日ご発注分まで

※クーポン適用にはキャンペーンコードが必要です。キャンペーンコードは当日来場者の方へお知らせいたします。

昨年に続いての出展となり、今年も皆様にお会いできるのを大変楽しみにしています。

ベリービーについて

ベリービーはデザイン会社が運営するパッケージメーカーです。

700社以上のコスメ・美容業界のパッケージ実績をもとに、デザイン性と機能性という多角的な視点から、記憶に残るパッケージングソリューションを提供します。

世界観を妥協しない唯一のパッケージパートナーとして、累計30,000点を超えるパッケージ制作に携わり、特にパッケージを重要なブランド資産と位置づけるコスメ・美容業界のお客様からは、ブランドイメージを高めるパッケージだとご好評いただき、多くのリピートをいただいております。

公式サイト：https://www.berry-b.jp/(https://www.berry-b.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bwj2026)

Instragram：@berryb_package_(https://www.instagram.com/berryb_package_/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bwj2026)

［取り扱い商品］

紙袋・不織布バッグ・ポリ袋・封筒・ボックス（貼り箱）・紙管・リボン・シール

公式サイトはこちら :https://www.berry-b.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bwj2026

■ 高品質・低価格・小ロット対応

自社工場の他に国内外での工場と業務提携しており、最適な工場で製造することでコストと品質のバランスがとれたパッケージの提供が可能です

■ ショールームでの直接相談が可能

東京・青山、大阪・本町に常設ショールームを展開。実際の素材や加工見本を手に取りながら、専門スタッフが直接ご提案いたします。オンラインでの対応も可能です。



※ショールームは予約制となっております。

■ パッケージ専属デザイナーによるトータルサポート

紙袋・パッケージに精通した専門デザイナーが在籍し、企画段階からデザイン・仕様提案・納品までを一貫してサポートします。

■ 多彩な商品ラインナップでブランディングを支援

紙袋だけでなく、不織布バッグ、ポリ袋、ボックス、リボン、シールなど多様なアイテムを展開。ブランドの世界観をトータルで表現できます。

■ テンプレート利用で手軽に高品質なオーダーが可能

ロゴやデザインがない場合でも、無料テンプレートを活用した簡単オーダーにも対応。手軽さと品質を両立したセミオーダーが好評です。

ベリービーは、ブランドの“顔”となるパッケージを通じて、商品の魅力を最大限に引き出すブランディングのお手伝いをしています。今後も、より多くのお客様に価値あるパッケージソリューションをお届けしてまいります。