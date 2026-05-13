ほしの在宅ケアクリニック様の公式サイトをフルリニューアル制作｜株式会社ITreat

株式会社ITreat

このたび、千葉県松戸市で2021年4月に開院されたほしの在宅ケアクリニック(https://hoshino-hc.com/)様の公式サイトのリニューアル制作させていただきました。

在宅集患の強化・採用力の向上・院長先生の活動を通じたブランド力向上という3つのミッションを軸に、「安心感」と「人の温もり」を最優先にしたWebサイトを構築しました。

サイト制作のポイント

1. 「顔が見える」ことで、圧倒的な安心感と信頼を創出

訪問診療において、利用者様が最も不安に感じるのは「どんな人が来てくれるのか？」という点です。院長先生やスタッフ様が笑顔で応対している体温の伝わる動画・写真を豊富に配置し、現場のリアルな雰囲気を伝えることで、患者様・ご家族への安心感と求職者への採用アピールを同時に実現しました。

2. 誠実さ（青）と温もり（暖色系）のハイブリッド・カラー戦略

メインターゲットである患者様やご家族に「安心感」を伝えるため、清潔感・信頼感のある「青色」に、やわらかく温もりを感じられる「暖色系」を掛け合わせたカラーリングを採用しました。青が持つ「誠実さ・清潔感」と暖色が持つ「親しみやすさ・優しさ」を両立させた明るいデザインは、クリニックのブランドイメージを飛躍的に向上させます。

3. 「院長先生の活動」をクリニックのブランド資産に変える

院長先生の講演活動や医師会での活動実績をサイト内でしっかりとPRできる導線を設計しました。トップの活動・知見・外部評価を適切に発信することで、クリニック全体のブランディングを強化する構造を実現しています。

院長・星野 大和 先生からのコメント

「ホームページリニューアルに際し数社と面談しましたが、最も面倒見が良さそう、丁寧に伴走してくれそうだと感じITreatさんにお願いしました。予想通りのご支援をいただき、結果としてのホームページの出来栄えにもとても満足しています。

患者様やご家族に当院をわかりやすくアピールするホームページ、また求人のためのツールとしてのホームページを意図してリニューアルを考えました。

ご家族はもちろん、最近は高齢の患者様もスマートフォンを持ち、訪問診療クリニックを検索するようになってきました。訪問診療の開始にあたっては、病院やケアマネジャーからの連絡が契機になることが多いですが、最近は患者様やご家族からお電話や問い合わせフォームにご記載いただき開始することも増えてきています。

また雇用という観点では、外来とは異なる訪問診療の勤務の仕方はまだ十分周知されていないこともあり、丁寧に説明する場が必要です。求人サイトへの掲載のみならず、ホームページで実際の動画や画像を用いての説明が不可欠と考えています。

上記のような意図を汲み取っていただき、オンライン会議での基礎的な議論、チャットワークでの進捗管理、Googleドキュメントでの文章管理でしっかり伴走していただきました。診療の傍らでしたが、豊富なホームページ作成実績からイメージ案、サイト構成案、文章案を都度ご提示いただいたり、複数のプランから選択させる手法をとってくださったりすることで、労なく期日通りに仕上げることができました。

ITreatさんのご支援に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。」

株式会社ITreatについて

医療機関・一般企業・各種団体を中心に、Webサイト制作・映像制作・マーケティング支援を行うクリエイティブカンパニーです。

専門性や強みを発信することに課題をお持ちの医療機関様に対し、ITreatでは“想いと言語化”から伴走するWeb制作を行っています。

ブランディングから制作・運用まで一貫してサポートいたします。

所在地：岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル 3F

代表者：木村 健太

設立：2014年

事業内容：Webサイト制作・システム開発・動画制作・採用ブランディング支援 ほか

URL：https://itreat.co.jp/