トレーニングギアブランド「ALLOUT」×「FIT-EASY」が大型提携。これからトレーニングに取り組む方から上級者まで対応の本格ギア6種を5月より全国展開開始

株式会社トリプルエス

株式会社トリプルエス（本社：名古屋市）が展開するトレーニングギアブランド「ALLOUT」は、「限界の先へ」をブランドコンセプトに掲げ、トレーニングギア・アパレルを通じて、挑戦するすべての人の力になり続けています。

そして今、全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するFIT-EASYとのコラボレーションを実施いたします。

本取り組みでは、トレーニングを始めたばかりの方から上級者まで、すべてのトレーニーが安心・安全に取り組めるトレーニングギア全6種を、2026年5月より順次展開してまいります。

FIT-EASYは、「楽しみながら健康になる、目標達成ができる」という体験を提供し、多くの人にトレーニングのきっかけを届けてきました。

一方、ALLOUTは、「限界を超えるためのギア」を通じて、トレーニーのパフォーマンスを支え続けてきました。

今回のコラボレーションは、単なる商品展開ではありません。

「トレーニングを続けられる人を増やしたい」

「正しい環境で、正しく成長してほしい」

--その共通の想いから生まれた、実践的かつ本質的な取り組みです。

■「トレーニングギア＝上級者」の常識を覆す

トレーニングギアは、「上級者が使うもの」と思われがちです。

しかし実際には、トレーニングを始めたばかりの方や女性こそ、

・正しいフォームの維持

・怪我の防止

・狙った筋肉への負荷伝達

といった観点で、ギアの活用が不可欠です。

ALLOUTはこの認識のズレに対し、「トレーニングをされるすべての方にギアを」という新たなスタンダードを提案します。

■商品ラインナップ

本コラボレーションでは、以下の6種のトレーニングギアを展開します。

・パワーグリップ

・リストラップ

・レザーベルト

・グローブ

・エイトストラップ

・アンクルストラップ

すべてのアイテムに、 FIT-EASYのメインロゴとALLOUTのブランドタグを配置。

機能性とモチベーションを両立したデザインを実現しました。

■トレーニングをこれから始める方・女性にも広がる設計

本商品は、これからトレーニングを始める方や女性にも積極的に手に取っていただけるようピンクカラー展開、XSサイズ対応などの設計となっています。

トレーニングギアは、本来すべてのトレーニーにとって必要なものです。

怪我を防ぎ、正しいフォームを支え、成果を最大化する。

その“当たり前”を、より多くの人に届けることが、今回の目的です。

今後は、FIT-EASY店舗での展開を通じて、ギアを「購入するもの」から「体験するもの」へと進化させていきます。

実際のトレーニング環境の中でその価値を実感できる、新しいフィットネス体験を提供してまいります。

ALLOUTとFIT-EASYが共に作り上げる未来に、ぜひご期待ください。

【会社概要】

会社名：株式会社トリプルエス

所在地：愛知県名古屋市中区古渡町18ー9 TSUNOKYU名古屋ビル304

電話番号：052‐339‐4060

代表者：代表取締役 大村晋

事業内容：トレーニングギア「ALLOUT」の企画・販売、EC事業運営

Instagram：https://www.instagram.com/allout529/

AMAZON ALLOUT公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/D1742841-82DD-4FF1-BB5A-D6D66BD392BB/

ALLOUT 公式販売サイト：https://allout-official.com/

会社ホームページ：https://triple-sss.co.jp/