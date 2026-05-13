MIS 新レーベル「GENERAL LABEL」、2026年5月13日ローンチ ～公式ECサイトを同時オープン～

株式会社 互興

「MIS（エムアイエス）」は、2014年にLos Angelesで誕生したブランドです。

アメリカ国防省が定めた軍用基準（MIL-SPEC）に対応したプロダクトを展開してきた背景を持ち、耐久性と実用性を追求してきました。ブランドの語源でもある“Make It Simple”の思想のもと、無駄を削ぎ落としたシンプルで洗練されたデザインを提案しています。

本ラインは、そうした思想をベースに、日本でのデイリーユースにフォーカスしたJAPAN LIMITEDとしての新たなラインです。現代のライフスタイルやファッションに馴染むデザインへと再構築し、機能性とファッション性を兼ね備えたプロダクトを展開します。通勤・通学から週末の外出まで、幅広いシーンで活躍するアイテムを提案していきます。

本ローンチにあわせて、公式ECサイトにて最新コレクションの販売を開始しております。



■商品ラインナップ

DAYPACK

KHAKI/BLACK

品番:MIS2615007

\14,850（税込）

ベーシックなデイパックに特徴的なサイドストラップのディティールを落とし込んだMISらしいデイパック。

ナイロンツイル生地には撥水加工が施されています。

https://miscalif.jp/products/backpack-1

BACKPACK

BEIGE/BLACK

品番:MIS2615006

\24,750（税込）

日常的に使いやすいサイズと機能を考慮しつつ、サイドストラップやモールシステムなどミリタリー要素を取り入れたデザイン。

パウダータッチなナイロン生地には撥水加工が施されています。

https://miscalif.jp/products/backpack

SHOULDER BAG

BEIGE/GRAY/BLACK

品番：MIS2615009

\11,000（税込）

底面のファスナーを開くことによって容量を拡張できるショルダー。

デザインポイントでもあるベルトには脱いだアウターを取り付け可能。

コーティングナイロン生地には撥水加工が施されています。

https://miscalif.jp/products/shoulder-bag

MILITARY QUILTED EFFECTS BAG

BLACK/BEIGE/YELLOW/PINK/BLUE/GREEN

品番：MIS2615013

\5,280（税込）

ミリタリーの象徴的なリップストップ生地をキルティング加工した素材を採用。べーシックカラーとネオンカラーで展開。

アメリカ軍の実物をもとに内側にモバイルポケットを追加するなど現代的にアレンジ。

リップストップには撥水加工が施されています。

https://miscalif.jp/products/military-quilted-effects-bag

MILITARY QUILTED HELMET BAG

BLACK/BEIGE/YELLOW/PINK/BLUE/GREEN

品番：MIS2615014

\10,450（税込）

ミリタリーの象徴的なリップストップ生地をキルティング加工した素材を採用。べーシックカラーとネオンカラーで展開。

アメリカ空軍のアイコンともいえるヘルメットバッグをベースに日常使いしやすいサイズにアレンジ。

両脇のパラシュートコードを引っ張ることにより巾着のようなシルエットにも変更できます。

リップストップには撥水加工が施されています。

https://miscalif.jp/products/military-quilted-helmet-bag

■公式サイト

https://miscalif.jp/

■Instagram

https://www.instagram.com/mis_general_label/

■お問い合わせ先

会社名：株式会社 互興

担当：岩田

TEL:03-5770-5540

Email：s-iwata@goko-gk.co.jp