ついに関西進出を果たした「牛たん とろろ 麦めし ねぎし」　2026年8月中旬関西2店舗目のオープンが決定！

株式会社ねぎしフードサービス

このたび、株式会社ねぎしフードサービス（本社：東京都新宿区／代表：根岸 榮治）は、首都圏を中心に50店舗以上を展開する牛たん専門店「牛たん とろろ 麦めし ねぎし」の関西2号店をオープンする運びとなりました。

2026年4月28日（火）には多くの皆さまに支えられ、関西1号店となるリンクス梅田店を無事オープンすることができました。心より御礼申し上げます。

その後もたくさんのお声を頂戴する中、関西エリアでのさらなる出店として2026年8月中旬に神戸・三宮地下街”さんちか”への出店を計画しております。

東京で大切に育んできた“ねぎしの味”と“おもてなしの心”をそのままに、関西の皆さまの日常のひとときに、少しでも「ほっとできる時間」をお届けできましたら幸いです。

■ 女性お一人でも安心してご利用いただける、やさしく落ち着いた空間

外観写真は完成イメージです

店内は木の温もりを感じられるやさしい雰囲気で統一しております。

「落ち着いて食事ができる」「ひとりでも入りやすい」といったお声を多くいただき、女性のお客様が6割を超える店舗もございます。

■ ～この街にねぎしがあってよかった～ と思っていただけるお店を目指して

ねぎしらしい“居心地の良さ”を大切にした店舗づくりを進めてまいります。

ねぎしが目指しているのは特別な日だけでなく、日々の暮らしの中で自然と立ち寄っていただける存在であることです。

関西の皆さまにも変わらぬ味と想いを大切に、笑顔と心を込めた接客でお迎えしてまいります。

■ 関西1号店「LINKS UMEDA 店」オープンのご報告

■関西2店舗目も公式Instagramにて応援企画を予定しております!!!

ねぎしの味を関西にも広めたい。笑顔と親切をもって皆さまをお迎えします。オープン初日より、多くのお客様にご来店いただきました。SNS上でも温かいお祝いや応援のお言葉を多数頂戴しておりスタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

公式Instagram negishi_official(https://www.instagram.com/p/DWQRe2GiRPO/?img_index=1)では、関西店舗を一緒に盛り上げてくださる“関西店舗応援隊”の募集を予定しております。

詳細は公式Instagramにて順次ご案内いたしますので、ぜひご覧いただき、ご参加いただけましたら幸いです。

今回も皆さまのご応募をお待ちしております。

■ねぎしをもっと身近に。公式アプリ「トイポ（toypo）」も導入

一緒に盛り上げてください！

ねぎしでは、関西のみなさまにもより快適に、よりやさしく寄り添える存在でありたいという想いから公式アプリ「トイポ（toypo）」 の導入もスタートします。

トイポで出来る事

◆来店前にメニューをチェック

◆お得な情報をいち早く受け取れる

◆来店がもっと便利になる機能が続々登場予定

◆来店ごとにポイントが付く

◆お得なクーポン配布予定

など、ねぎしをもっと身近に感じていただける体験をご用意しています。

ダウンロードはこちらから

公式アプリ toypo お見逃しなく！

ねぎしをもっと身近に

▶https://preview.toypo.me/919090bfa5439214d8a660d5351a59cb