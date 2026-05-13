【開催レポート】“規制の壁”をどう突破したのか？国内初のフィンテックプラットフォーム上場を果たしたFUNDINNO平石CSOが語るIPO準備の舞台裏

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は当社で運営する、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」で、4月16日（木）に4月度Next IPO Club月例会を開催いたしました。

4月度は、国内の大型資金調達サービス事業領域で初となるIPOを果たした株式会社FUNDINNO(東証グロース462A)より、平石CSOを講師としてお招きしました。

主幹事証券会社との交渉や株主対応など、完全クローズドな場だからこそ語れる「上場準備のリアルな実体験」についてお話しいただきました。

・なぜ「Next IPO Club月例会」を開催するのか

IPO業界はブラックボックス化が顕著であり、「〇〇らしいよ」「〇〇って聞いたことがある」といった出所不明な“都市伝説”が蔓延し、IPO準備企業の混乱を招く要因となっています。

当会では、とことん「最新の実例」と「歪曲されていない一次情報」を追求しています。

直近2年以内にIPOを実現した上場企業社長や上場準備に深く携わった役員の“本人談”のみをファクトベースで正しく回流させることで、IPOにおけるブラックボックス化と都市伝説を解消し、会員企業が健全なIPOを実現していただくためにNext IPO Club月例会を開催しています。

2017年～運営している当会からは、すでに一般市場へ39社、TOKYO PRO Marketへ3社が上場を果たしております。

・4月度Next IPO Club月例会概要

FUNDINNO社は、未上場企業と個人投資家をつなぐ株式投資型クラウドファンディングをはじめとしたフィンテックプラットフォームを展開。

同社は2025年12月に東証グロース市場へ上場を果たしましたが、そこに至るまでには「新しいビジネスモデルの証明」「赤字からの黒字転換期での上場申請」など、数々の高いハードルがありました。

平石CSOは創業期から参画し、CFOとして資金調達及び業務提携を牽引、累計約98億円の資金調達を実現。

本セミナーでは、その豊富な資金調達経験と、主幹事証券会社や多数のステークホルダーと対峙したIPO準備期間のファクトベースの実例を余すところなく語っていただきました。

・セミナーハイライト

株式会社FUNDINNO(東証グロース462A)平石CSO

完全クローズドな当会において、IPO準備時の事例が共有されました。

・当日の様子

■ 上場後を見据えた「１年前からのIRスケジュールに向けた仕込み」と専任採用■ 未上場時から信頼関係を構築した個人投資家層が機関投資家評価に寄与し、上場後の個人投資家獲得難易度の高さも相俟ってその重要性を再認識4月度Next IPO Club月例会の様子

証券会社とのリアルな駆け引きや、既存株主との折衝など、IPOの表舞台には決して出ない“公開されることのない事実”が語られた非常に濃密なセミナーでした。

教科書通りのスケジュールではなく、自社の状況に合わせて主体的にIPOプロセスをコントロールする姿勢は、IPO準備を進めている会員企業にとって、極めて価値の高い学びになったと確信しています。

Next IPO Clubについて :https://next-ipo-club.jp/

・今後のスケジュール

【5月度】株式会社AlbaLink（東証グロース5537）代表取締役 河田 憲二 氏

2025年12月15日 上場

「2100年、空き家ゼロ。」を掲げる空き家・訳あり物件の買取再販事業を展開

【6月度】株式会社ベーシック（東証グロース519A）代表取締役 秋山 勝 氏

2026年3月25日上場

B2Bマーケティングツール「ferret One」等のフロントオフィスDX支援

【7月度】NE株式会社（東証グロース441A）執行役員CFO 冨山 幸弘 氏

2025年11月4日上場

EC一元管理プラットフォーム「ネクストエンジン」の開発・運営

・コミュニティへのご参加・お問合せについて

「Next IPO Club」では、本気でIPOを目指す上場準備中企業様を募集しております。

ネットや噂に流されない「生きた一次情報」の獲得や、経営陣のインプットの場としてご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください！

・Next IPO Club 詳細ページ：https://next-ipo-club.jp/

・お問合せフォーム：https://next-ipo-club.jp/contact/

資料請求はこちらから :https://next-ipo-club.jp/documentrequest/ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/