電話代行「オフィスのでんわばん」、報告手段を大幅拡充　LINE・Teams・Chatworkへの通知が完全無料に

株式会社バルテック

32,000社以上の導入実績を持つクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel/%22)を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)において、オペレーターによる一次対応の結果を、従来のメール・自社チャットに加え、新たに「LINE※１」「Microsoft Teams※２」「Chatwork※３」でも報告可能にしたことをお知らせします。本機能は追加料金なしの標準機能として提供され、企業のDX推進と迅速なレスポンス体制を支援します。

※１ LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

※２ Microsoft Teamsは、Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※３ Chatworkは、株式会社kubellの登録商標または商標です。

■新機能の概要

「オフィスのでんわばん」では、本機能により電話の一次対応の結果内容を標準機能として以下の外部チャットツールへ送信することが可能になります。

・LINE

・Microsoft Teams

・Chatwork

従来のメール通知、従来のクラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」での自社チャットツール「MOT/cha（モッチャ）」での通知に加え、日常的に利用している外部チャットツールで電話の一次対応の結果内容を受け取れるようになるため、確認漏れの防止と迅速な対応を実現します。

※上記以外のツールについては別途ご相談ください

■外部チャットツール追加での効果

本機能の提供により、電話対応のチャット中心の業務フローの柔軟度が進化します。

●従来の課題

・電話の伝言はメールで共有される事もあり、見落としや確認の遅れが発生

・通知されるチャットツールが既存の連絡ツールと異なると、連携に滞りが発生する

●今回の進化

・外部チャット（LINE／Teams／Chatwork）への送信に対応

・普段利用している使い慣れたツールで伝言確認が可能

●実現できる効果

・通知の選択肢が広がり、確認スピードのさらなる向上

・チームや組織全体での対応力強化

・既存業務フローに自然に組み込める利便性

■主な特長・利用シーン

・外出中の営業担当者への即時共有

取引先からの電話伝言をLINEやTeams、Chatworkに即時通知。外出先でも内容を把握でき、スピーディーな折り返し対応が可能です。

※従来通りの「MOT/cha（モッチャ）」やメールでの通知も可能です

・リモートワーク環境での電話対応

在宅勤務中でも、電話の取次内容をチャットで受信できるため、出社時と変わらない対応品質を維持できます。

・チームでの情報共有・対応漏れ防止

伝言内容をチャットで複数メンバーに共有することで、対応状況の可視化を実現。対応漏れや二重対応の防止につながります。

・カスタマーサポートの迅速化

問い合わせ内容を即座に関係部署へ共有できるため、対応スピードの向上と顧客満足度の改善に貢献します。

・複数拠点・店舗間の連携強化

本社・支店・店舗間で電話情報をリアルタイム共有。場所に依存しないスムーズな顧客対応を実現します。

■ 電話代行「オフィスのでんわばん」とは

オフィスのでんわばんは、会社にかかってくる電話を専門スタッフが代わりに受け、不要な営業電話は遮断し、必要な電話のみを担当者へ内線取次ぎ・メール通知する電話代行サービスです。希望に合わせてチャットでの伝言も可能です。

通話録音や履歴確認、応答内容のカスタマイズ、着信拒否などに対応しており、電話対応の手間やムダを大幅に削減できます。転送時の通話料が不要なのも大きな特長です。

平日だけでなく土日対応プランもあり、EC、小売、管理部門など、電話が多い企業の「本業に集中できる環境づくり」をサポートいたします。

【電話代行「オフィスのでんわばん」の特徴】

・オーダーメイド対応

お客様ごとに聞いてほしい内容や、質問への回答内容をカスタマイズできます。

・対応品質

20年以上電話代行サービスを提供してきたノウハウで高品質・柔軟な電話対応。

・無駄なコストを削減

営業電話はコール数から除外。コールセンターへの転送代や取次料金も無料。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

■ クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」と連携

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット回線を利用したクラウド型電話サービスです。スマートフォンでお店の番号を使った発着信が可能でスマホでどこでも電話対応が可能になり、電話対応の効率化を実現するツールです。

「オフィスのでんわばん」と組み合わせることで、受電後の折り返し連絡もスマホからお店の番号で発信可能。個人番号を使う必要がなく、セキュリティ面でも安心です。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)