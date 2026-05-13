【5/26・27無料セミナー】開封率50%突破の裏側とは？ イノーバ流「信頼構築」のメールナーチャリング

株式会社イノーバ

BtoBマーケティング伴走型支援を行う株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳）は、2026年5月26日(火)・27日(水)に、無料オンラインセミナー「脱・メルマガ疲れ！ イノーバ流『信頼構築』のメールナーチャリング(https://innova-jp.com/p-webinar/mail-nurturing-success-innova)」を開催いたします。

本セミナーでは、単なる一律配信から脱却し、顧客から「一番に相談したい」と思われるための新戦略「カスタマーモデル」と、イノーバが試行錯誤の末に辿り着いた2種類のメール使い分け術を余すことなく公開。後半は実際に運用を担う現場担当者も交え、具体的な施策の裏側を対談形式で深掘りします。

セミナープログラム

1. コンテンツ氾濫時代の落とし穴

なぜ今、従来のマーケティング手法が通用しなくなっているのか。 顧客が「メルマガ疲れ」を起こしている構造的な背景と、送り手都合の配信がブランド価値を毀損するリスクについて、弊社代表・宗像が最新の知見をもとに解説します。

2. 顧客中心の「カスタマーモデル」体制への転換

「THE MODEL」に代表される効率重視の体制から、顧客との信頼関係を軸に置く「カスタマーモデル」へのシフト。 イノーバがどのように「顧客から一番に相談される存在」を目指したのか、その戦略を公開します。

3. 【実践解説】イノーバ流・2種類のメール活用術

実際に運用を担う現場担当者が加わり、対談形式で具体的な施策の裏側を深掘りします。

１.「読み物型メルマガ」の極意

- 開封率50%超を記録するコンテンツの作り方- 「売り込まない」ことで逆に信頼を勝ち取る、テーマ選定とライティングのコツ

２.「検討促進型メルマガ」のリアル

- 顧客の「検討のサイン」をどう見極め、商談に繋げるか- MAツールのデータとAIを組み合わせた、インサイドセールスとの連携術

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54994/table/106_1_3feb18037790f5052f1ed4da796d9976.jpg?v=202605131051 ]

株式会社イノーバについて

セミナー詳細・参加申込はこちら :https://innova-jp.com/p-webinar/mail-nurturing-success-innova

「個人と企業にイノベーションの力を与える」をミッションに掲げ、マーケティング・営業支援を実施。戦略策定からコンテンツ制作、Webサイト構築・運用、MA（マーケティングオートメーション）運用まで、お客様の成果にコミットする「伴走型支援」を提供しています。

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1

NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役社長CEO 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)